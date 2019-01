Identidad Política / Carlos Rojas

Sobre la modernización del equipo de bombeo en Comitán.

La modernización del equipo de bombeo en Comitán puede traer algunos retrasos en suministro de agua, pero bien vale la pena esperar un poco más para lograr el objetivo en la reparación o reconstrucción de un sistema que durante el trienio pasado colapsó completamente. No hay que olvidar que fue la administración 2015-2018 quien metió en una severa crisis al sistema de agua en Comitán y que dejó a miles de hogares sin el suministro correspondiente, en ese lapso no se hizo nada para actualizar el padrón de usuarios, ni para restablecer las líneas averiadas y mucho menos se buscó nuevos pozos en aras de corresponder a la demanda, y por el lado de la millonaria deuda histórica mejor ni hablamos pues tampoco se logró disminuir el saldo, por el contrario, la dependencia cortó frecuentemente el fluido eléctrico de las bombas ante la falta de pago y de paso también del alumbrado público, fue en resumen un trieno trágico, no sólo por el tema del COAPAM que como área medular del servicio público municipal usó para justificar la ineficiencia e irresponsabilidad repartiendo culpas a los antecesores, sino también por otros temas de importante relevancia que retrasaron el desarrollo del municipio. Pero en fin. Es tema pasado; hoy estamos viviendo nuevos tiempos y poco a poco vamos observando que la ruta de trabajo del actual administración 2019-2021 que encabeza el alcalde Emannuel Cordero Sánchez no es tan mala como se pensaba, al menos se debe reconocer que nombrar a Regina Albores frente a esta importante dependencia “descentralizada” fue un gran acierto pues la ingeniero a marchas forzadas y librando un gran número de obstáculos poco a poco ha ido rehabilitando las partes dañadas y modernizando equipos en los tanques del Chumish y San Miguel permitiendo distribuir y abastecer en menor tiempo el vital líquido a muchos hogares comitecos. El tema del agua es importante y si está en los primeros puntos de la agenda municipal del actual gobierno de manera seria y responsable debemos reconocer que Emannuel Cordero Sánchez está trabajando en equipo con este funcionario clave y con todos los trabajadores del COAPAM invirtiendo muchas dosis de voluntad política para poder dar soluciones inéditas a un problema, que no sólo representa una pesada carga sobre los recursos municipales, sino también un desafío en su trienio que no tiene mucho acaba de arrancar. Deseamos pues, que este impulso que se le está dando al Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal continúe logrando impactos positivos y además contamine otras áreas del ayuntamiento donde si se toma el toro por los cuernos las cosas pueden de igual forma funcionar adecuadamente…// Pasando a otras cosas, no sé si se ha dado cuenta amable lector, pero tal parece que Chiapas se anda incendiando por muchos puntos cardinales, si no son los normalistas haciendo paros y destrozos , son grupos armados de la región norte que se agarran a balazos, , lo mismo vemos desplazamientos forzados, organizaciones protestando por cualquier motivo o razón, en medio de todo la inseguridad, robos, asaltos y otros conflictos más, como el no poder nombrar aún una estructura completa del gabinete en tiempo y forma empañan al sexenio de Rutilo Escandón Cadenas en el que sigue ausente el estado de derecho y el descrédito al por mayor porque en menos de dos meses ya tiene en su haber dos ejecuciones sumarias de líderes y luchadores sociales, el caso de Sinar Corzo en Villa Flores y últimamente el de Noé Jiménez Pablo dirigente del MOCRI que ha desprendido recomendaciones de Derechos Humanos, así como un sinfín de protestas sociales, dos casos que como muchos otros candidatean carpetazos judiciales, kilogramos de impunidad y la posible detención de chivos expiatorios que poco pudieron verse inmiscuidos en los crímenes. Delicados asuntos que debería preocupar al gobernador para garantizar la seguridad y protección de quienes se enlistan como defensores de la sociedad y los derechos humanos, sin descartar a periodistas pues tal parece que la cacería de todos ellos no tiene precedente en este sexenio que acaba de comenzar y donde la ingobernabilidad se exhibe más lacerante que otras veces. Ya es tiempo que Rutilo se ponga a trabajar y a deslindar responsabilidades con todos los colaboradores ya que el estado está que arde y no hay bombero alguno haciéndole el quite. Además durante campaña prometió no ser un gobierno de minutas, pero a estas alturas va acumulando más de las que nunca se imaginó con tal de salir del paso en los problemas diarios de la comunidad…//TRASCENDIÓ que el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala regresan a la política a través de un nuevo partido político conservador llamado México Libre, recientemente registrado con todas las de la ley ante el Instituto Nacional Electoral. Otra oferta política más para los calientes que tiran mirada a las elecciones intermedias que vienen…//El Ayuntamiento de Comitán lanzó un comunicado con respecto a una versión que circuló en redes sociales sobre un cristalazo a un vehículo del municipio donde viajaba el alcalde y donde supuestamente robaron armas a bordo. Aclara que la Dirección de Seguridad Pública recibió denuncia correspondiente y acompaño a denunciantes ante autoridades competentes para dar seguimiento al caso. Y además explica que este acontecimiento ocurrió el 19 de enero y nada tiene que ver con sustracción de armas y ni en actividades de la Feria de San Sebastián…//DE GRAN IMPACTO fue la tragedia del HUACHICOL, muchas opiniones a favor y en contra de los quemados, así como del gobierno de López Obrador, pero con cordura o sensatez se puede decir que fue una gran lección para todos, perdió el gobierno, perdió el ejército, pidieron las víctimas y sus familiares, perdió la sociedad, perdió todo México. Debemos poner nuestras barbas a remojar y hacer esfuerzos para lograr un país más digno donde vivir. Es tarea de todos.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que habrá Cárcel directa para Huachicoleros, corruptos y feminicidio?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx