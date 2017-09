Antes de que otra cosa suceda: ayer este junta palabras escribió que el sismo del jueves pasado sucedió el próximo día 14, lo que rebasa los límites aceptables de la errata y se instala plenamente en el terreno de otra cosa que termina en “dejada”. Nadie se asuste, no es adivino este menda: el 14 no pasará nada.

Bueno, entremos en materia: ayer el Presidente de la república visitó Chiapas. Notimex nos hace saber que pidió a la población afectada no permitir que nadie lucre o tome ventaja política utilizando como pretexto la tragedia ocurrida por el sismo; afirmó que en una semana llegarán los apoyos específicos a cada vivienda (“…materiales y empleos”; eso dijo); y pidió a las empresas constructoras “que muestren su solidaridad” (?). Hizo la gira acompañado por el Gobernador del estado, los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y Hacienda; y aprovechó para actualizar el número fallecidos por el temblor: 96 personas (76 en Oaxaca; 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco).

Lo que sigue ahora, es que el gobierno federal mande recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Este año el presupuesto del Fonden, es de 11,998 millones de pesos (mdp); para el fin del primer semestre, ya ha gastado 7,248 mdp, que se fueron a Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Durango, por diversos desastres naturales, para reconstruir infraestructura, compra de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y nada más, que para eso es (para que la gente reconstruya su casita no hay, ni habrá; tal vez algo de material, unas láminas con chapopote, eso puede ser que sí).

A la fecha, más o menos quedan en el Fonden 4,750 mdp… pero no se apure, aparte (¡no contábamos con su astucia!), México tiene un seguro (técnicamente: bonos catastróficos), que le compramos al Banco Mundial, por 360 mdd, más de 6,000 mdp (parte de los recursos del Fonden son para pagar esos bonos). A todo dar.

En pocas palabras, en caso de apuro el país dispone para catástrofes de un total de casi 18 mil mdp (la mosca en la leche en que para ejercer los 6 mil mdp del Banco Mundial, necesitamos autorización de la Sociedad Geológica o el Centro Nacional de Huracanes de los EUA… en otras palabras: si el gobierno yanqui quiere, si no, no; Trump sonríe).

Pensará usted que los casi 18 mil mdp para apuros suena como a que la madrastra naturaleza, no nos va a sorprender como al Tigre de Santa Julia (con el sistema nalgar en los talones y los chones en los tobillos)… pero si fuera cierto que este temblor del día siete pasado, afectó a dos millones de tenochcas, lo que queda de Fonden alcanza de a 5,375 pesos por cabeza, para reparar sus casas y recuperar sus cosas. Así que no es tanto y ni es para eso, sino para reparar infraestructura, darles algo de comer mientras pasa el susto y tal vez, algún material de construcción, tal vez (la atención médica es aparte y siempre se cuenta con ella, como ya sabemos que se cuenta).

A lo mejor convendría más que tener Fonden, que el gobierno federal cancelara el Fondo de Apoyo Financiero para Empresarios y Gargantones (Fafeg), que no es fideicomiso ni aparece en el presupuesto como tal, pero existe.

La Auditoría Superior de la Federación reporta que en el año 2007 el SAT canceló impuestos a 586 empresas que se embolsaron 43,922 millones de pesos. En el año 2013, once contribuyentes fueron agraciados con 19,141 millones de pesos de impuestos que les perdonaron. En 2015, fueron 36 empresas las que llenas de contento, se clavaron 80,161 mdp que nunca entrarán al erario. Nada más estos tres ejemplos suman 143,224 mdp, ocho veces el Fonden, en beneficio de solo 1,722 tenochcas de los de la planta ‘pent house’ (no para los pelados que nacimos encuerados, faltaba más). Haga otra cuenta: a cada uno de esos 1,722 exquisitos, les tocó la bonita cantidad de 83.17 millones (suponiendo que no esté repetido ninguno de los agraciados, cosa que no es difícil), a los damnificados les tocarían 9 mil pesos (para que vean cómo los quieren, condenadotes).

El 12 de junio de 2013, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en voz de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, informó en el seminario “Política tributaria, desafíos y tendencias”, convocado por la Cámara de Diputados federal, que estimaba en el 6% del Producto Interno Bruto -PIB- nacional, lo que deja de entrar a las arcas de la patria, “debido a las exenciones y privilegios”, dijo ella y también dijo: “(…) son privilegios que terminan beneficiando a los que tienen más y eso es inaceptable”. Bueno, inaceptable para ella, pensarán los que reciben esos favores. Esto según la Cepal, anda en los 70 mil millones de dólares al año.

Como no cree uno nada, se puso este López a buscar datos y efectivamente: el PIB del año pasado (todo lo que produjo el país, bienes y servicios), sumó 19’522,652 mdp, sin descontar inflación (PIB corriente)… el 6% ronda 1 billón 171,359 mdp, 65,075 millones de dólares (de a 18 pesos por dólar gringo).

En resumidas cuentas: aparte de ‘fobaproas’, errores de diciembre y corrupción de alta escuela, terremotos, huracanes y todo género de desastres se abaten sobre la población, pero el gobierno federal ya sabe la rutina: su más sentido pésame, el envío de dinero que nunca se acaba de saber en qué se gasta y ya: la gente se las arregla como mejor puede (y no puede poco).

Lo que no saben estos es que así el pueblo acaba por darse cuenta que no los necesita, igualito que algunas viudas que descubren que sus maridos nomás eran estorbos (y como que rejuvenecen).

Y por si es usted uno de esos que nunca faltan y piensa que esas condonaciones para unos pocos deben ser legales, sepa que el SAT siempre se ha negado a dar los nombres de los privilegiados que las reciben: hay 32 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales, desatendidas por parte del SAT, pues la ley del IFAI se promulgó en 2015 y no hay ley retroactiva: ¡la ley es sagrada!

