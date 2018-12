Carrereando la Chuleta / Ronay González

LA FIESTA

No fue como muchos esperaban, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México a las 11:22 horas del pasado sábado 1 de diciembre, en una ceremonia diferente. En su primer discurso al mando del Ejecutivo prometió acabar “con el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada”, aunque dijo que no habrá una persecución contra funcionarios del pasado.

Su llegada no fue la caravana de siempre, de esas como desfile de agencia, con camionetas del año y hasta helicópteros. Ésta era muy grande, cientos de personas le iban acompañando en bicicletas y hasta a pie, como si se tratara de una estrella de la farándula, levantaba la mano y la gente gritaba y aplaudía.

El discurso no se parecía a los de campaña, fue más conciliador (lo que es bueno para todos), no se puso en riesgo innecesariamente aunque la picardía estuvo presente.

“Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia, y mejor empecemos de nuevo”, dijo López Obrador sobre cómo enfrentará su gobierno la corrupción del pasado. “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo y a la simulación… Siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar desde mero arriba”.

Al rendir protesta López Obrador dijo que la Presidencia a su cargo se abstendrá de solicitar investigaciones para los que hayan ocupado cargos públicos o que se hayan beneficiado del poder durante el periodo neoliberal. Fue al expresar su postura sobre la corrupción del pasado y el perdón, cuando legisladores en la Cámara interrumpieron su discurso con el conteo del 1 al 43, para gritar “justicia” por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ha permanecido impune, sin que haya algún sentenciado. López Obrador permitió el conteo y anunció la creación de una comisión de la verdad, para el caso Ayotzinapa,lo que ya había adelantado el subsecretario Alejandro Encinas.

El nuevo mandatario federal comenzó su discurso mencionando que “hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, e insistió en culpar al modelo económico neoliberal por los problemas del país, al considerar que ha sido un “desastre”, una calamidad:

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y la violencia que padecemos”.

En diferentes momentos, partidos de oposición mostraron pancartas o lanzaron gritos de reclamo. Legisladores del PAN por ejemplo, exigieron “Que baje la gasolina”, “Democracia sí, autoritarismo no”. En cuanto a la gasolina, López Obrador confrontó a quién protestó:

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”, les dijo López Obrador, para luego prometer que cuando se termine la refinería en Tabasco y se terminen de rehabilitar otras seis, bajará el precio de la gasolina en el país, y de todos los combustibles.

Y aunque colectivos en México y organismos internacionales han expresado su rechazo a la militarización de la seguridad pública, el presidente López Obrador defendió la creación de la Guardia Nacional, que en su propuesta incluye la incorporación de elementos de policía militar y naval.

López Obrador pidió al Congreso que, con carácter urgente, apruebe la reforma que permita a militares intervenir en labores de seguridad pública. Reconoció que es un tema polémico, y aceptó que no todos los integrantes del Ejército han tenido una conducta intachable y “han participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles”.

“Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años es en la actualidad un agrupamiento de 20 mil efectivos que carece de disciplina, capacitación, profesionalismo. En cuanto a cuerpos estatales, municipales se debe reconocer que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público”, mencionó.

No hay Estado Mayor, no hay miedo, todos lo cuidan, lo que ya había dicho antes por cierto. “Todos me cuidan”, mencionó en reiteradas ocasiones. Ya se conoce el actuar del hoy presidente de México, desde los tiempos en que dirigía el Distrito Federal, poca gente lo acompaña, ningún guarura. Dijo que desde temprano trabajará, pero ahora no será con la prensa con quienes se reunirá, por lo pronto aseguró que será con los principales secretarios para ver lo ocurrido en las últimas 24 horas y trabajar en soluciones.

Muy saludado, sonriente, AMLO representa la esperanza de muchos, como lo comentó antes de acabar su discurso, mismo que por cierto casi no leyó: “hace un momento se me acerco un joven en bicicleta y me dijo ‘tú no tienes derecho a fallarnos’, y no, no les voy a fallar, aseguró que se expondrá a la opinión popular en 2 años para ver si está haciendo las cosas bien y que no se reelegirá.

