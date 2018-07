Identidad Política / Carlos Rojas

*La ferias deben impulsar menos los espectáculos de antros y cantinas que solo incitan a la violencia y la bebida del alcohol

Por lo regular las ferias de los pueblos se amalgaman con el culto religioso reflejando identidad, forma de vivir y celebrar una tradición que se lleva en la memoria y se transmite de generación en generación, sin embargo habría que separar los festejos que incluyen actos religiosos y las celebraciones “paganas” que tienen lugar en las calles de la localidad, conciertos, bailes, verbenas, ferias, corridas de toros, cabalgatas, instalación de cantinas, antros, juegos de azar entre otros, y también las actividades culturales que inscriben juegos infantiles, poesía, canto, teatro, música y otras más que mejoran la concepción de valores, sin pasar desapercibido igualmente el deporte, competencias en diversas modalidades que fomentan diversión y salud entre los involucrados, todas estas actividades incluídas las de corte agropecuario, exposición ganadera etc. Hacen un punto de encuentro donde las personas se unen para celebrar y olvidar por un espacio corto de tiempo, las carreras del diario vivir; son momentos simbólicos en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo, están asociadas a la economía, creencias religiosas, a la política y otras motivaciones humanas, pero para la realización de estas fiestas o ferias, los municipios ocupan millonarios presupuestos, en Comitán -por ejemplo-; el año pasado, se informó que tendría un presupuesto de 6 millones de pesos para la realización de la Expo-Feria Internacional de la Marimba y Las Flores, pero más tarde, con datos confusos se aclaró que solamente llegaron cuatro y que hasta sobraron 3 millones, por lo que se hace suponer ( de supongamos sin conceder) que se gastó únicamente un millón de pesos, por decir “nos salió barata” la diversión porque el gasto no fue tan exagerado, pero al final nos ponemos a pensar si realmente ese fue el gasto y si hubo algo que valió la pena, si la gente que ocurrió a buscar diversión logró el objetivo, si los comerciantes también tuvieron las ganancias que esperaban, si los eventos culturales dejaron huella, entonces podríamos decir que vale la pena la inversión; pero si por el contrario, se ve el desorden, las borracheras, los accidentes, los heridos, los robos, las dificultades y los altos costos para poder ver a sus artistas o los conciertos de bandas en verdad no vale la pena invertir tanto dinero en una feria que no deja buenos dividendos de diversión, deporte, cultura y desarrollo, y es que como se han visto las Ferias, éstas han terminado más paganas que de corte cultural o religioso, a los gobernantes les ha faltado sin razones para estimular la creatividad y que la programación “antrera” no sea la misma de todos los años, han dejado a un lado los agentes educativos y hasta religiosos para dar paso a los simples espectáculos de antros y cantinas que solo incitan a la violencia y la bebida del alcohol; no sabemos si bajo este esquema hay por debajo algún negocio entre empresas y organizadores, pero lo que más se ha estimulado en las ferias es precisamente esta parte. Para los gobiernos electos y próximamente entrarán en funciones vale la pena reflexionar si merecemos seguir por la misma ruta de las ferias o hacer un viraje drástico en aras no sólo de contribuir al ahorro presupuestal, sino para avanzar en ser mejores; los pueblos necesitan de una sana recreación y tienen el derecho de actividades bien planeadas que contribuyan al proceso de convertirnos en personas, cada día más educadas y que la población adquiera el sello de municipio culto, está bien que no seamos tan cultos en Comitán , pero tampoco nos tiremos al barranco de una vez, cuando las fiestas se impulsen más con enfoques educativos sociales éticos y espirituales de la comunidad; entonces serán funcionales, pero mientras le sigamos echando más leña al fuego con todo vigor y fuerza a la paganidad continuaremos caminando en retroceso. Vienen tiempos difíciles y se antoja innovar el oficio de gobernar, ahí tienen una oportunidad los que llegarán a reemplazar las salientes autoridades, anotar en su agenda ser más eficientes y creativos. Ahí se los dejamos de tarea.

-En estos tiempos donde la delincuencia ha golpeado duro a Comitán atrapar dos ratones de alcantarilla no es la gran cosa, sin embargo algo es algo dijo el diablo, pero los ciudadanos esperamos que lleguen más y mejores resultados en el combate delincuencial porque la mata sigue dando de qué hablar, los maleantes siguen actuando y seguramente no ha de ser por la calor.// Difíciles tiempos atraviesa la escuela Normal Rural MACTUMACTZÁ luego de que un alumno perdió la vida consecuencia de una novatada que se pasó de violenta, en este hecho el Bulling se quedó enterrado para convertirse en crimen alevoso y ventajoso por lo que la autoridad no debe dudar en calificar, detener y consignar a quienes le quitaron la vida y los sueños a un joven chiapaneco. La tragedia alcanza a otros jóvenes más que cambiaron aulas por celdas, a sus familiares, amigos y conocidos. Sirva este ejemplo para poner las barbas a remojar y que en los planteles educativos de todos los niveles y versiones se tenga más cuidado entre los recién llegados y toda la población estudiantil para evitar que por el lado de la violencia juvenil se les meta el diablo.

-Que encontraron agua en Marte, si hay agua, hay vida, aunque sea peces y ballenas y uno que otro pejelagarto marciano aparecerá por ahí.

-Una de las prioridades que deberá atender en cuanto llegue el nuevo alcalde de Las Margaritas Jorge Luis Escandón, será pavimentar la carretera, en el tramo que falta a la comunidad Aquiles Serdán. ¡Urge!

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que Viene muy complicada la gobernanza y las finanzas para los gobernadores y más para los ayuntamientos?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

