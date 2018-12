Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

La Cuarta Transformación comienza en Chiapas, haremos un gobierno honesto, austero, pero eficaz: Rutilio.

Desde este sábado 8 ya hay el gobernador 172 en la historia de Chiapas. En sesión solemne de la 67 legislatura del Congreso del Estado, en presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, asumió la más alta encomienda púbica que puede aspirar un Chiapaneco en su estado natal. “Chiapas inicia una nueva etapa de su historia: el pasado 1 de julio, la ciudadanía nos dio un triunfo indiscutible y contundente, convocados en torno al Proyecto Alternativo de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, abriendo el camino de la Cuarta Transformación de México”, dijo Escandón Cadenas desde la más alta tribuna del poder legislativo de Chiapas.

Dijo que uno de los retos es propiciar el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico, industrial y tecnológico de Chiapas, promoviendo la utilización y desarrollo de energías renovables, revitalizando las inversiones, así como incrementando las capacidades de comercialización en los mercados nacional e internacional, todo ello orientado a la reactivación del mercado interno y a la creación de mejores empleos, expuso Escandón Cadenas. A la vez, abundó que habrá un fuerte impulso al sector agroindustrial a través de técnicas orientadas a transformar el campo en sistemas de producción, nuevos modelos acordes a las condiciones del aprovechamiento y uso de suelo, la organización de productores rurales para la promoción de la participación de la sociedad en el desarrollo agropecuario y forestal.

Mientras tanto, argumentó, se van a generar empleos con desarrollo de infraestructura, como la construcción y mantenimiento de vías de transporte, la consolidación de empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas, mismas que serán respaldadas a través de políticas con perspectiva de género, se impulsará la creación, desarrollo y consolidación de microempresas rurales, especialmente las ubicadas en zonas de alta marginación. Aseguró que con la construcción del Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se fomentará la economía y el turismo en nuestra entidad, que posicionará al sureste de México con infraestructura de clase mundial.

Para mejorar la cantidad y calidad de la alimentación, se propone iniciar con la producción de traspatio, huertas familiares y sistemas de autoproducción avícola, piscícola y bovina, que permitan a las familias mejorar significativamente la cantidad, calidad y variedad de alimentos disponibles en su mesa, iniciaremos en el segundo trimestre del año, el programa “Barriguita llena, corazón contento al hogar”, en los 25 municipios más marginados.

Para garantizar el acceso a servicios de salud, se incrementará el personal médico, enfermeras y enfermeros en todas las unidades de salud, especialmente en zonas indígenas y con alta marginación, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, iniciando por las unidades de primer nivel de las comunidades más apartadas, dando prioridad a las de alta densidad poblacional y comunidades indígenas, expuso. Ante las constantes demandas y reclamos justos de los derechohabientes de los sistemas de salud, se pondrá especial atención al suministro de medicamentos, para que la población vulnerable goce de esta vital cobertura y se concrete el derecho humano a la salud de todos los chiapanecos.

Para llegar a una Educación de Calidad, acorde con la política federal, en Chiapas se va a garantizar la educación para todos, desde la educación básica hasta la universidad, se mejorarán las condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias multigrados, de las tele-secundarias y de los tele-bachilleratos. Habremos de mejorar las condiciones laborales de los docentes y de acceso a los alumnos, se establecerán tutorías dirigidas a estudiantes en los niveles de secundaria y bachillerato de bajo rendimiento, con alto ausentismo o que habitan en zonas indígenas, mejorar la integración de egresados del nivel secundaria a nivel bachillerato y potenciar así el desempeño del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”.

Me sumo –advirtió- a los ejes de austeridad, no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto público, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, no voy a vivir en la Casa de Gobierno de Chiapas, porque ésta pasa a ser Casa de las Artes y de la Cultura, la flota aérea del gobierno se utilizará solamente para seguridad, protección civil y salud pública, no habrá simulaciones en los salarios de servidores públicos, no habrá bonos, ni compensaciones, ni apoyos extras. También adelantó que presentará en las próximas semanas una propuesta de reforma constitucional para suprimir el fuero al gobernador y demás servidores públicos, y otra iniciativa que sancione el fraude electoral como delito grave, que evite el gasto excesivo en elecciones y en los partidos políticos.

Reconoció también que la Cuarta Transformación comienza en Chiapas, donde haremos un gobierno honesto, austero pero eficaz, tenga la seguridad, señor presidente, que los recursos públicos que lleguen a nuestra entidad, serán para el beneficio del pueblo, no habrá desperdicios, ni gastos superfluos, tampoco habrá insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la adulación palaciega.

“No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias, soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la Ley sin distingo alguno. No habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”.

Recobrar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, ese es mi compromiso. Este es el reto que tendremos pueblo y gobierno, es un camino que debemos pavimentar en armonía, en la búsqueda del bien común, sin rencores, sin pleitos estériles, que convoque a una verdadera reconciliación de todos los sectores; con autoridades serias, honestas, sin frivolidades. Un gobierno que cumpla su palabra y que esté a la altura de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, que esté a la par de la grandeza de las chiapanecas y los chiapanecos, finalizó.

Nuevos funcionarios públicos de Chiapas.- Desde las 10 de la mañana de este domingo, asumió formalmente la Secretaria de Gobierno, el Abogado Ismael Brito Mazariegos, en la sala Chiapas, toma de protesta llevada a cabo por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como el 50 por ciento de (Féminas) Secretarías de estado, y el 50 por ciento de (Hombres) Secretarios de Estado, y de algunos titulares del gabinete ampliado como el titular de Comunicación Social, Julio César Rincón Fernández. Este lunes más tomas de protesta, y se dará a conocer el nombre del Futuro Fiscal de Chiapas, que apunta al Abogado Jorge Luis Llaven Abarca.

También este domingo se abrió formalmente la Casa de Culturas y Artes de Chiapas, (Antes Casa de Gobierno), donde se hizo presente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y donde se vivió también una fiesta popular acompañado ya de sus futuros colaboradores. Un ambiente fenomenal donde transmitió en directo la plataforma digital de Diario de Chiapas. Dixe.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx