MAESTROS QUE VIOLAN Y ROBAN…

Nadie más que los maestros deben cuidar su calidad moral, su conducta impecable para dar un ejemplo a niños que tienen la responsabilidad de educar. Y no es viable que quienes violan los derechos de terceros y roban a la luz pública, sean los mismos que tienen en sus manos el futuro de los mexicanos.

No hay que generalizar, pero con ese puñado de mentores que está afiliado a la Sección VII del SNTE-CNTE ya hay bastante para poner el mal ejemplo. Y que me disculpen quienes defiende la posición de los dirigentes y sus huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero estas no son las formas ni los métodos para defender sus derechos laborales y conquistas sindicales.

Desde el 2013, esta fracción del magisterio que surgió como un ala opositora al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y especialmente a la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES ha mantenido como rehén al gobierno y a los niños y niñas a los que tienen la obligación de transmitirles conocimientos básicos para su desarrollo académico-intelectual, con el pretexto de derogar la Reforma Educativa.

Pero insisto, no son las formas ni los métodos porque dañan y violan los derechos de terceros; los derechos superiores de los niños y niñas y hasta el de libre tránsito por el territorio nacional, estatal, municipal, calles y avenidas de las principales ciudades de cinco entidades del país: Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que circunstancialmente son las entidades con menor índice de desarrollo y educación.

En Chiapas como Oaxaca, estos paros, marchas, mítines, toma de casetas de peaje, cierre de carreteras, invasión de calles y ciudades, bloqueos de edificios públicos y comercio; que perjudican al turismo, las actividades económicas, el trabajo y empleo cotidiano, ya son recurrentes en perjuicio también de la educación y el calendario escolar.

Y, ¿a quién le importa todo esto?. A nadie, porque el gobierno federal y estatal que serían los obligados a resolver el conflicto en conjunción con las dirigencias magisteriales, no se avocan a su responsabilidad y dejan que el problema se agrave. En esa actitud negativa están las cúpulas del magisterio y, ambas partes se tiran la bolita.

He insistido en que “no hay Estado de Derecho”, cuando menos en lo que corresponde a Chiapas. No hay autoridad porque el orden –si no el de resolver las demandas—es obligación del Estado garantizarlo, “imponerlo”. Vivimos en un “Estado Fallido” y, eso no lo puede negar ni el Gobernador MANUEL VELASCO COELLO ni el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, porque, cuando además de violarse los derechos de terceros, los derechos superiores de los niños y niñas; el libre tránsito, se pone en riesgo la propiedad privada, el asunto ya es de suma gravedad.

Pues digo que no se puede permitir que los maestros, con toda su razón de luchar por sus derechos laborales y conquistas sindicales, no tienen ninguna Patente de Corzo, para tomar las gasolineras y regalar el producto a su libre albedrío. Donde quiera que suceda esto, es un delito, es un robo y es violencia contra los propietarios, la ciudadanía y el Estado de Derecho.

Hay quienes justifican que “nunca y en ninguna parte del mundo, las revoluciones han triunfado sin derramamiento de sangre”. Yo le digo que esta no es una revolución sino un movimiento social del magisterio, donde, de manera soterrada hay intereses que ni los maestros participantes, ni la ciudadanía, sabemos cuáles son. Lo que sí sabemos es el enorme daño que están causando de manera directa y colateral a la educación, a los niños, a la ciudadanía, al comercio, a la economía, el turismo, solo comparado con lo que están haciendo por su parte las bandas delincuenciales.

En esas líneas de acción, no se puede permitir que los maestros secuestren a los ciudadanos en una tienda departamental –que sufrimos en carne propia—sin que las autoridades correspondientes hagan lo conducente para someter al orden la virulencia magisterial.

Ahora, además de la abrogación de la Reforma Educativa, respuesta a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y una mesa nacional de diálogo, la CNTE exige la reinstalación de 587 trabajadores de educación cesados y la reconstrucción de viviendas y escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre, entre otras demandas.

¿Y mañana, qué más inventarán para seguir su lucha? ¿Qué van a hacer ahora que gane ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la Presidencia, se vaya PEÑA NIETO y regrese la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES? Yo no lo sé, pero algo habrá que hacer para que los dirigentes de la CNTE (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) sigan succionando la teta a través del movimiento magisterial…

¡ORALE!, RUTILIO EN LA DELANTERA…

Si fuera cierto que RUTILIO ESCANDÓN CADENAS va en primer lugar en las encuestas y probable sucesor del GÜERO VELASCO, pues entonces mi amigo el del “Confesionario”, FRANCISCO JAVIER FIGUEROA NIÑO, sería el Obispo de la diócesis de la “Casa del Periodista” de la sur-oriente.

Entonces, si aquellos que aplican las encuestas en Chiapas vinieran, observaran la campaña y supieran quien es verdaderamente el RUTILANTE RUTILIO, entonces no se expondrían a la burla y a la chunga con sus ridículos “estudios de opinión”. La realidad es muy diferente a lo que quieren proyectar de RUTILIO en las encuestas y eso ya es un fraude.

La percepción es que el candidato de MORENA solo lleva de fortaleza de su aspiración gubernamental, la inercia del abanderado presidencial, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y, “a eso le apuesta el que dejó en el desprestigio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas”.

Solo hay que ver cómo le han rechiflado y repudiado a ESCANDÓN CADENAS durante sus actos de proselitismo, luego entonces, no hay ni la menor idea del porqué lo colocan en la delantera de la competencia por la gubernatura de Chiapas. Todo es una falacia como su propia vida y desarrollo académico del que se presume que no sabe de la materia jurídica.

Digo que RUTILIO no puede ir por encima de un “Diablo” ALBORES GLEASON que se ha dado a la tarea de “gastar el caite” y “sudar la camiseta”, pues en su agresiva campaña por la “Silla del Tucán”, “ni se asusta ni se raja”. Por eso no se entiende cómo las encuestadoras “patitos” unas y “desconocidas” otras, ponen al imitador del PEJE como primer lugar de la contienda.

Es más, hasta JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS que va pian pianito acumulando adhesiones y potenciales votos, seguramente va más arriba que RUTILIO ESCANDÓN en las preferencias electorales. La ventaja de la campaña de JOSEAN es que celebra reuniones con 300, 500 o mil gentes que tiene bien identificadas y seguramente podrían votar por él.

Y lo que no han visto esas encuestadoras es que ahora el “quinto en discordia”, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, ha venido a desplazar en la preferencia del “Gran Elector” al RUTILANTE, pues primero está “el hermano que nunca tuvo” el gobernador MANUEL VELASCO COELLO que cualquier otro advenedizo que por artes de magia se coló en el primer nivel de colaboradores de este gobierno verde como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Entonces, “que no les mientan, que no les engañen. Todo lo de las encuestas y el puntero RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS es pura farsa. El que paga manda y gana”…

COMENTARIOS AL MARGEN…

REACTIVAR LA ECONOMIA DE TUXTLA…

El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS se pronunció por un “Plan Emergente de Rescate de la Economía de Tuxtla Gutiérrez” y a la vez apoyar a los productores y comerciantes locales.

“La capital de nuestro estado, necesita de proyectos y programas encaminados a propiciar su desarrollo pleno”, aseguró el candidato común de los partidos PRI, PVE, Nueva Alianza y Chiapas Unido. A la vez, aseguró que sí es posible coadyuvar para que el desarrollo y la modernidad de Tuxtla Gutiérrez se hagan posibles.

PENAGOS VARGAS convocó a todas y todos los tuxtlecos a “dar lo mejor de sí, con la expectativa de crear un mejor futuro para nuestros hijos”. También se refirió a los problemas que enfrenta Tuxtla Gutiérrez y sus casi ochocientos mil habitantes, que la hace ser una de las más importante del sur sureste del país.

El candidato –que se puede definir del oficialismo—es el que más camino ha recorrido en su campaña de proselitismo y en últimas fechas asistió a diversos eventos relativos a su aspiración política, para reafirmar los compromisos asumidos por las y los ciudadanos, y en ese tenor, se reunió con comerciantes de la CANIRAC, con la “Asociación Anual por un Bienestar Mejor”, quienes le manifestaron su confianza para llevarlo al triunfo el primero de julio próximo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

