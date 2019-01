Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LA CLOACA EN EL TEC.

Resulta que el día de ayer se manifestaron fuera de las instalaciones del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez alumnos de postgrado quienes lanzaron consignas con contra de su director por el alza en costos de inscripción, so pretexto de hacer mejoras a la institución debido al sismo del 2017 que afectó gravemente a nuestro estado.

“Se destapa la cloaca en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, donde salen a relucir actos de corrupción”

Pues bien, el alumnado había aceptado pagar dichas cuotas la cuales habían duplicado su costo de un momento a otro, pero con el transcurso del tiempo los alumnos y maestros no han visto ningún cambio en dicha institución, señalando que solo beneficio a los bolsillos de quien los dirige, ya que el director José Luis Méndez Navarro no entregó cuentas claras y la infraestructura además de los servicios siguen en muy malas condiciones, por ello salieron a la calle para alzar la voz y ser escuchadas sus demandas ante este controvertido tema. Seguiremos informando.

OFICIO POLÌTICO. – Calma Coita que vamos ganando, primero cerró con broche de oro la fiesta grande de Chiapa de Corzo, en la cual su alcalde echo la casa por la ventana y a pesar de ser su primer evento, logro llenar las expectativas de muchos de manos también de su delegación de Turismo que no por nada, ha trabajado incansablemente… Los cien días de la Tía Jerónima Toledo que no sé cómo se animó a ser tal evento ya que sus homólogos en pro de la 4T y de la austeridad republicana hicieron mutis ante esta singular fecha, prefiriendo seguir trabajando y no hacer gala de los que no ha hecho. Volvemos a puntualizar cuantos feminicidios, muertes y robos deben haber para que se dé cuenta la alcaldesa de la crisis en seguridad en su municipio… Al que andan vanagloriando porque literalmente se subió a un avión comercial es a tío Ruti, no es de sorprenderse lo cortes no quita lo valiente, es más emulando a nuestro apreciado cabecita de algodón él no se inmuta en acudir a sus compromisos oficiales como un simple mortal, aquí lo importante es como ver que hace unos días también acudió a Tapachula la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a quien se le vio bajando de un vuelo privado, entonces nos preguntamos en donde quedo la 4T… Aquí como todo mundo le gusta el chisme ya nos estamos metiendo en asuntos venezolanos, que si uno que si otro, pues bien México solicito a la OEA para que defina quien preside a los venezolanos y así México pueda emitir una postura… la que si emitió su postura pero para el caso amatan fue la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas el pasado 22 de enero del año en curso donde condeno los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos chiapanecos José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, quien dijo que son reprobables estas conductas que el estado debe prevenir, en fin quedamos siempre como mal ejemplo a nivel internacional, ya que con ellos suman tres defensores de derechos humanos que asesinan este mes de enero en lo que va del 2019… Otro que se hizo el aparecido fue el exgobernador del estado Juan Sabines Guerrero quien el día de ayer dio la cara por los abuelitos en Chiapas y es que al enterarse que este recurso mensual fue retirado en todo el estado ni tarde ni perezoso objeto, por ser uno de los programas exitosos de su administración, “mejor que devuelva la paga que se llevó” dijeron muchos, así podrían ayudar a los viejitos en Chiapas… y hablando de este tema los que sin duda están más que enojados por no decir otra cosa, son ellos a quien la presidenta del Congreso Estatal señalo que ya ha desaparecido el programa amanecer y que ahora solo podrán acceder al programa federal anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que no se duplique el recurso y que beneficiara a los viejecitos que tengan más de 68 años de edad. Mientras tanto los ancianitos se han manifestado en diversas partes de la ciudad sin éxito alguno lamentablemente.

Finalmente: “Estoy segura de que el gobernador en funciones va a hacer un buen papel y va a evitar que se manipulen las cosas, era inaceptable, no era factible que fuera alguien del PAN, digo, ya habíamos tenido un fraude” Lo dijo Yeidckol Polevnsky, por el caso puebla. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outloook.com

