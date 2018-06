Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

EL COMPROMISO Y LA PRIORIDAD DE MI GOBIERNO SERÁ LA SALUD DE LOS CHIAPANECOS: FERCAST

Luego de dar un anuncio consistente en que su compromiso es y será con la salud de los chiapanecos, por ello vigilará de cerca que la infraestructura y la atención sea de calidad, el candidato al gobierno del estado por la candidatura común La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señalo, “En mi gobierno la salud de los todos los y las chiapanecas será el tema toral, por ello me asegurare que los servicios de salud lleguen a la gente que los necesite, porque mi prioridad, será la salud, mi prioridad es Chiapas y el bienestar de su gente. En una gira que llevara a cabo Castellanos Cal y Mayor por los municipios de Pantelhó, Chenalhó, Mitontic y Larrainzar, el abanderado del verde ecologista y otros partidos adujo “Continuaremos fortaleciendo la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura de jornadas de salud en las 15 regiones del estado, para que las familias cuenten con atención médica de calidad”, al mismo tiempo Castellanos Cal y Mayor subrayo que sólo con el apoyo de la gente que ama a su estado, tanto como él, Chiapas continuará en el camino del progreso, por ello es momento de que los verdaderos chiapanecos tomen el control de su futuro. Al finalizar Fernando Castellanos llamó a la militancia de los partidos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, acotó, “vamos a formar la fuerza que Chiapas necesita, esa fuerza que sólo las chiapanecas y los chiapanecos conocemos, y la que dará todo por velar por nuestro hermoso estado”…sin comentarios

NO MÁS PRACTICAS MALIGNAS EN LAS ELECCIONES: RAG

Tras sostener que las y los chiapanecos no se van a dejar intimidar por prácticas malignas como el condicionamiento del voto porque quieren un cambio en Chiapas y así lo van a manifestar con su voto el 1 de julio, el candidato a la gubernatura Roberto Albores, señalo que para mala fortuna esa situación se ha hecho una práctica maligna el condicionamiento del voto, pero también las y los chiapanecos tienen la capacidad, y los que piensan que así van a ganar la elección están muy equivocados, la gente tiene dignidad y no lo vamos permitir”. En su periplo por colonias y ejidos de Villa Las Rosas y Comitán el abanderado del PRI-Panal agrego que desde la diputación federal ha estado trabajando por una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos, por eso, dijo, será un gobernador cercano a la gente y con cuentas claras. De igual forma el joven político aspirante al gobierno de Chiapas subrayo que “Me comprometo a hacer un gobierno eficiente, que escuche a la gente, transparente, que los vea de frente, informaremos cada tres meses como hemos avanzado en los rubros que nos importan, hablaré con la verdad y al hacer equipo con ustedes vamos a salir adelante”, aseguró frente a las familias del ejido Efraín A. Gutiérrez, de Comitán. Cabe hacer notorio y sobre todo destacar que en esa gira por la Meseta Comiteca, el candidato del PRI, Albores Gleason fue claro al desestimar que su campaña haya sufrido fracturas, al contrario, señaló que su movimiento ha recibido adhesiones de militantes y simpatizantes de otros partidos, como el de la ex candidata de Morena, Marvin Arriaga Córdova, quien buscará la diputación local por el distrito 6 con el partido Nueva Alianza…ver para comentar

LA BASURA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE INUNDACIONES: MOLANO

Hemos reforzado los trabajos de desazolve en alcantarillas, drenes y canales pluviales de la ciudad, así mismo hemos hecho un claro llamado la sociedad a que colabore con su gobierno y no salga a tirar la basura a las calles y sacarla sólo cuando pase el camión recolector; “la basura es la principal causa de inundaciones”, así lo dio a conocer el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano, al mismo tiempo de manifestar que más brigadas de limpieza y atención integral se desplazaron a diversos puntos de la ciudad, con el propósito de evitar taponamientos y encharcamientos que afectan a usuarios de la ciudad, en esta temporada de lluvias. Hasta el momento se han retirado –dijo- en basura, follaje, ripio, escombro, plástico (botellas de pet, principalmente) y madera, más de 10 toneladas y media en zonas donde podría afectar el libre cause y generar afectaciones. “Hagamos un esfuerzo conjunto sociedad y gobierno, para lograr una mejor ciudad, una ciudad limpia, pero sobre todo, una ciudad en orden”. Al último de su elocución el edil capitalino acorto, exhortamos a toda la población a informarse y dar seguimiento a los pronósticos de lluvias a través de los medios de comunicación, además de activar su propio Plan Familiar de Protección Civil, para cualquier situación de emergencia…sin comentarios

QUIEN GOLPEA A LA MUJER ES UN COBARDE Y DEBE ESTAR EN EL AMATE: RLS

El candidato a la diputación federal Raciel López Salazar, luego de condenar la violencia y los malos tratos contra las mujeres en el municipio de Pijijiapan. Fue claro al señalar que “Junto a Pijijiapan ganaremos el primero de julio”, al mismo tiempo subrayo que es un cobarde aquel que agrede a una mujer y su lugar n o es estar en la sociedad, es el Amate y aquí en Chiapas se ha privilegiado la aplicación de la ley, no vamos a permitir que nadie lacere, vulnere los derechos de las mujeres, ya no más mal tratos, ya no más violencia contra las mujeres que son el pilar de un hogar”. Ante miles de pijijiapanecos, di a conocer –dijo- mi plataforma para fortalecer las condiciones de vida de los costeños. Ahí, recordé que la mejor forma de avanzar es trabajar en unidad, por lo que seré un diputado que camine en las colonias, los barrios y los ejidos para escuchar de viva voz los planteamientos ciudadanos. Y que quede claro nosotros no somos partidarios de eso transgresores de la ley, y mucho menos a esos cobardes que golpean a las mujeres. Más adelante López Salazar candidato a la diputación federal por el VII distrito agrego que acompañado de mis amigas y amigos de la comunidad Huizachal en el municipio de Tonalá, donde –comento- Me comprometí a ser un Diputado defensor de las mujeres; porque ya no podemos permitir que se les violente sus derechos, vamos a impulsar leyes que castiguen de forma más severa a quienes las maltraten y vamos a trabajar en acciones de prevención en toda la Costa de Chiapas…ver para comentar

PRACTICA COBACH REUNIONES REGIONALES: JEHB

El director general Jorge Enrique Hernández Bielma, vía telefónica dio a conocer a este columnista que con el objetivo de dar atención y seguimiento a diversas actividades académicas y administrativas, están llevando a cabo reuniones regionales de directores de plantel, convocadas por la Dirección General, a través de las 9 Coordinaciones de Zona, para abordar asuntos de los 337 planteles que integran esta institución educativa. Como el que recientemente efectuamos, agrego el funcionario educativo la reunión encabezada por el coordinador de zona Centro Norte, David Aguilar Solís, con la participación de 36 directores de plantel y personal de diferentes áreas de la Dirección General del Cobach. Ese evento agrego Hernández Bielma se desarrolló en el Auditorio “Luis Donaldo Colosio”, ubicado en las oficinas centrales del Cobach, en Tuxtla Gutiérrez, donde se abordaron diversos asuntos académicos y administrativos; entre ellos, el cierre del ciclo escolar y correspondiente egreso de alumnos, así como el avance del proceso de admisión de jóvenes estudiantes aspirantes a ingresar al colegio; el Concurso Estatal de Conocimientos 2018, entre otros temas. En las reuniones –acoto- Se destaca la importancia de estar en permanente comunicación con los planteles, en busca siempre de la mejora constante tanto en la prestación de los servicios educativos como en los procesos administrativos…sin comentarios

TODOS TENEMOS DERECHO AL TRABAJO, PERO RESPETANDO LA LEY…

El candidato común de los partidos Revolucionario Institucional; Verde Ecologista, Nueva Alianza, Carlos Penagos Vargas, señalo contundente, todos merecemos oportunidades, pero siempre respetando el marco jurídico vigente, esto en el marco de una gira de proselitismo que sostuvo en el mercado “5 de Mayo”, ubicado al norte oriente de esta capital chiapaneca donde saludo de manos uno por uno a los locatarios del mencionado centro de abastos. El candidato a la alcaldía capitalina escucho y atendió las demás de los locatarios, así mismo escuchó sus propuestas y necesidades. En su discurso ante los centenares de locatarios el abanderado del tricolor y el verde señalo que respeta a quienes se dedican al ambulantaje y lo hacen por necesidad de llevar el sustento a sus familias, empero, ciento, “a ellos les buscaremos alternativas para que desarrollen sus actividades, pero sin afectar al comercio fijo en los mercados”. Lo que tenemos que hacer -adujo- es de propiciar alternativas para todos, sin confrontaciones, y sobre todo sin violentar las normas jurídicas que nos rigen, acotó, al tiempo de anunciar que su administración combatirá el “coyotaje” que generan aquellos que provienen de otras partes de la República, y que actúan como verdaderos mafiosos que no tiene nada que ver con el comercio ambulante genuino, que sólo busca el diario sustento familiar”…ver para comentar

MERECIDO RECONOCIMIENTO A MARISOL CAJICÁ

Un merecido reconocimiento recibió de parte de una organización mediática, la presidenta del DIF de Tapachula Marisol Cajica de Del Toro, por su loable labor frente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)Tapachula como presidenta Honorifica…La titular del DIF, al dirigirse a los integrantes de esa agrupación señalo, “Ustedes se han consolidado como una de las asociaciones más prestigiosas de la zona, ya que conjuntan la experiencia de sus integrantes con las nuevas tecnologías de la comunicación”…enhorabuena a doña Marisol…sin comentarios… por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

