JUGOSO NEGOCIO REPRESENTA VENDIMIA AMBULANTE PARA FUNCIONARIOS EN TAPACHULA

Amigo lector es muy lamentable la situación que se da allá en mi pueblo Tapachulyork, en lo que respecta a la vendimia ambulante, el cacicazgo, la anarquía y la ambición desmedida del síndico municipal, la famosa Chayo, da como resultado un desorden e la venta informal, los pasillos de mercados, y calles están invadidas por ese cáncer, sin que el edil Neftalí del Toro pueda hacer algo al respecto. La mentada chayo como se le conoce a la actual sindico mantiene amenazado al alcalde municipal por su relación con el número uno, el desorden de la venta informal ha llegado al grado de que puestos de carne asedas en triciclos no tengan la supervisión de Protección civil toda vez que representan un serio y grave peligro para la sociedad, en diferentes esquinas de importantes avenidas y calles se han instalado puestos de fritangas, vitroleros y párele de contar, no sabemos que jugoso negocio le dé a la sindico la tolerancia de la venta informal o la vendimia callejera, pero se habla de millones de pesos, cierto o falso es necesario que al cierre de la administración el alcalde ponga orden, se espera que la nueva administración que encabezara Oscar Gurria Penagos no caiga en los chantajes y presiones de la Chayo que podría ejercer por la vía de su hija quien será regidora, ojala que el alcalde actual pudiera meter en cintura a los ambulantes pero como ya le queda poco tiempo no creemos que logre ejercer o aplicar la ley, La multicitada Chayo que salió del grupo de Canasteras del mercado ha concedido algunos favores “e$peciale$ a los vendedores informales por esa razón existe desorden y caos en diferentes rúas de la ciudad…sin comentarios

SE LOGRA DAR FIN A CONFLICTO AGRARIO: CULEBRO

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dio a conocer que tras una mesa de diálogo que instalaron para dirimir diferencias por la tenencia de la tierra entre el Ejido Pedernal Yashtinin y la comunidad El Bosque de San Cristóbal de Las Casas, se logró firmar un acuerdo de paz y convivencia armónica, entre las autoridades de ambas poblaciones, mediante el cual se deslindaron los terrenos en conflicto, generando con ello certidumbre entre sus habitantes, al mismo tiempo el funcionario estatal enfatizo que lo importante en ese pacto con el que se da fin a 17 años de conflicto agrario, en donde lo más importante es que tanto el Ejido Pedernal Yashtinin, como la comunidad El Bosque pudieron establecer sus respectivas posesiones, a partir de las cuales respetarán sus límites y colindancias. El responsable de la política interna en la entidad de igual forma adujo que la comunidad El Bosque aceptó tener como posesión un total de 200 hectáreas que el Ejido Yashtinin les ofreció para su usufructo, para lo cual se llevará a cabo un proceso de legalización a cargo de la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, que son las instancias responsables en esta materia. Mas adelante el funcionario del gabinete velasquista aseguro que es importante reconocer la voluntad que ambas comunidades adoptaron para encauzar sus diferencias por la vía del diálogo, pero sobre todo de trabajar unidos, porque como ha dicho el Gobernador Manuel Velasco Coello: la lucha no es entre hermanos, ya que el verdadero enemigo a vencer es la pobreza y la falta de oportunidades, que afecta con mayor dureza a los pueblos indígenas. Más adelante destacó Culebro Velasco que la eficaz coordinación entre las instancias del gobierno ha contribuido a encontrar soluciones duraderas a las demandas de los chiapanecos, haciendo posible los acuerdos de paz, justicia y dignidad que todos merecen…ver para comentar

VITRALES DE PALACIO EN TAPACHULA CASI LISTOS: TORITO

El alcalde costeño, Neftalí Del Toro Guzmán, luego de manifestar que la obra de restauración de vitrales del Palacio Municipal en esta ciudad, está a punto de ser terminada, tras un arduo trabajo efectuado en dicha infraestructura ubicada en los descansos de las escalinatas de la sede del gobierno local, señalo que desde su inauguración en el año de 1991, la infraestructura solamente había recibido un mantenimiento hace aproximadamente 18 años, por lo que se iniciaron los trabajos para reponer las piezas que se encontraban rotas y restaurar el conjunto de los dos vitrales. Todo esto en el marco de una supervisión que hiciera el alcalde huacalero a los trabajos de restauración de vitrales del Palacio Municipal en esta ciudad. En ese sentido el Torito señalo que, “La obra de Carmen Nettel Cancino y Elsa López Sánchez es admirada por los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Perla del Soconusco, una ciudad bendita entre la montaña y el mar que se distingue por la calidez de su gente” …sin comentarios

EDIL MOLANO, REDOBLA ESFUERZOS: GRAJALES MONTERROSA

El alcalde capitalino Carlos Molano, comentó Moisés Grajales Monterrosa, secretario de seguridad pública y tránsito municipal, redobla esfuerzos en la rehabilitación de luminarias, semáforos, y mantiene patrullajes en barrios, ejidos y fraccionamientos, porque es una de las prioridades fundamentales de esa administración, la de garantizar la protección y el respeto a los derechos de las mujeres. En ese tenor el sheriff capitalino dio a conocer que a través de las patrullas de la UNEVIG (Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género), que han sido acondicionadas para la atención integral de las víctimas, se pueden brindar terapias sicológicas, asesorías legales, levantar denuncias al instante, entre otros beneficios en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Agrego que esas son instrucciones precisas del edil Carlos Molano, y en eso trabajamos agrego al mismo tiempo de manifestar que de igual forma se promueve la aplicación “Tux Sin Acoso”, en la que las mujeres pueden hacer cualquier tipo de denuncia al momento y las autoridades atender de forma inmediata el acoso callejero. Al finalizar aseguró que con este tipo de acciones se da puntual atención a la Alerta de Género emitida para Tuxtla Gutiérrez y se cumple uno de los objetivos del Bando de Policía y Gobierno, así como uno de los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, informó la Secretaría para la Igualdad para las Mujeres…ver para comentar

DIVERSOS ESPACIOS INUAGURA EL GÜERO VELASCO EN UNIVERSIDADES…

El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró obras en la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con lo que la infraestructura en educación superior en la entidad, continúa creciendo a favor de cientos de estudiantes y docentes. En su visita a la Unicach y acompañado del rector, Rodolfo Calvo Fonseca, el mandatario entregó el edificio de Jazz y Música Popular, que cuenta con cubículos, aulas y salas acondicionadas con tecnología de punta; asimismo, la nueva cafetería escolar y la renovación de la fachada de la Facultad, la cual simboliza el instrumento y música emblemática del estado: la marimba. Son obras en beneficio de 231 estudiantes de música y 80 docentes de esta gran institución que cumplió 42 años de trayectoria”… También en la UPCH el gobernador realizo una gira donde señaló, “Es un orgullo inaugurar con ustedes el Parque Fotovoltaico, aseguro el número uno Manuel Velasco Coello, al cortar el listón inaugural ese lugar de solaz esparcimiento, al mismo tiempo adujo que la Universidad Politécnica de Chiapas, se ha convertido en semillero de talento chiapaneco, varios de sus alumnos han destacado a nivel nacional en diversas áreas y es de las más importantes del sureste de México”, Acompañado del rector de la UPCH, Nabor Francisco Ballinas, el mandatario recorrió las instalaciones de la universidad, la cual, dijo, ha logrado un crecimiento muy importante en su infraestructura, en beneficio de la población estudiantil…Sin comentarios

YA NO MAS IMPUNIDAD CONTRA ACOSADORES DE ALUMNAS…

Es muy necesario que se aplique la ley contra los que esos dizques mentores o maestros que abusan de su autoridad como docentes y acosan a las alumnas, en el Colegio de Bachilleres y en la UNACH se han dado casos que han quedado en la impunidad, y por esa razón como no les hacen justicia a las alumnas que han tenido el valor de acusarlos se sienten los hombres de horca y cuchillo y les vale madre seguir dañando a la comunidad estudiantil, y esa impunidad les ha dado el valor de seguir haciendo de las suyas y algunos de esos perversos y enfermos sexuales se han dedicado a crear caos en la máxima casa de estudios como recientemente se vio en el campus de ciencias agrícolas de la máxima casa de estudios como es la UNACH, ahí se dice, sin conceder el tal maestrito de apellido Posadas, según comentan ha sido acusado de acosar a alumnas no solo del Cobach, fue uno de los principales alborotadores en ciencias agrícolas, ese tipo de perversos y enfermos debería la ley alcanzarlos, necesario hacer justicia a favor der alumnas que han sufrido acoso sexual por libidinosos cubiertos disfrazados de docentes…sin comentarios… Por hoy aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

