Chismorreo Político / Armando Chacón

Inusual cortesía política entre EPN y AMLO

Comenzamos….Será mañana sábado a mediodía, cuando Manuel Velasco Coello entregue al Congreso del Estado los documentos que contengan el Sexto y último informe de su gobierno. Aun no se confirma si será el Jefe del Poder Ejecutivo el que asista al Palacio Legislativo, pero en los pasillos se comenta que será el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco el que acuda a entregar ese informe para presentar el estado que guarda la administración pública en su sexto año de actividades, lo que sí confirman es que Velasco Coello enviará un mensaje a través de los medios electrónicos. Como el tiempo apremia y el cambio de poderes está cerca, la Presidenta del Poder Legislativo, Elizabeth Bonilla Hidalgo ha programado que a partir del lunes 26 de este mes de Octubre inicie la Glosa donde deberán comparecer ante las Comisiones respectivas, los titulares de cada una de las dependencias que conforman la estructura del Gobierno del Estado. La pasarela la iniciará el Secretario General de Gobierno. Sin duda resaltará la comparecencia del Fiscal General, Raciel López Salazar, ya que ha cumplido con su responsabilidad a pesar de las situaciones adversas que ha enfrentado. Sin buscar los reflectores, trabajando 24 horas diarias silenciosamente, con lealtad, entusiasmo, luchando contra la adversidad pero dando resultados positivos. Raciel ha demostrado experiencia, su larga trayectoria, la efectividad de los programas que ha implementado en el combate contra la delincuencia, la violencia de género, la trata de personas, la prevención de delitos, el alcoholímetro, promover el respeto de los derechos humanos, capacitación permanente para todo el personal, son algunas de las acciones que diariamente se realizan en esa institución responsable de la impartición de justicia. Todo esto le ha valido a López Salazar reconocimientos de los diferentes sectores sociales de nuestra entidad, a nivel nacional y de organismos internacionales, es más, programas que aquí se crearon, han sido modelos para implementarse en otras entidades. Raciel ha demostrado tener carácter para desarrollar su trabajo, es necesario, tiene don de mando, pero eso no ha significado que sea prepotente, arrogante, al contrario, el Fiscal Salazar se ha distinguido por tener un contacto permanente con la ciudadanía, de quien siempre dice que los chiapanecos le exigen resultados, no discursos. El equipo de colaboradores que ha conjuntado, es profesional, responsable, cada uno tiene el perfil que debe llenar para el desempeño de sus funciones, eso también es loable. Raciel López Salazar entrega buenas cuentas…….Continuamos…. Destapan la cloaca en el COBACH, en todos los rincones de esa institución apesta a corrupción. Esa institución educativa que fuera un orgullo por su alto nivel académico, la destruyeron debido a la ambición desmedida de sus directores. El COBACH se convirtió en un espacio para colocar políticos en decadencia, desesperados por acumular fortuna y no con la obligación de fomentar la educación media superior. Un caso explícito de ello, literal dirían los jóvenes, es cuando un “caporal” fue nombrado Director General, Jorge Enrique Hernández Bielma, comenzó el fraude en contra de la comunidad estudiantil y de los trabajadores, casualmente los dirigentes sindicales no protestaron. El destape de este tamal lleno de podredumbre, lo realizaron los propios trabajadores al recibir requerimientos del SAT. De acuerdo a la información que nos proporcionó una empleada de oficinas centrales, desde la Dirección General ordenaron se tramitara y pagara jubilaciones, empleados de todas las categorías los supuestos beneficiados, recibieron cientos de miles de pesos, por eso el SAT está cobrando los impuestos correspondientes. Esa estafa no fue maestra, es muy burda, pensó el “caporal” que nunca se enterarían los empleados?, y el actual director, Guillermo Toledo Moguel que era empleado cercano y de todas las confianzas de Hernández Bielma, nunca se dio cuenta de esta tranza?. Los trabajadores del COBACH son los que acusan directamente a Bielma y a Guillermo Toledo de esta estafa, algunos ya han interpuesto quejas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que confirme que no han recibido dinero extra a su salario. Guillermo Toledo está entre la espada y la pared, investigar o no, la cantidad que asciende el fraude, el número de trabajadores estafados, denunciar ante las autoridades judiciales la estafa, para que se proceda contra el o los responsables; mientras la planta laboral exigue aclaración de estos deshonrosos hechos. Ni perdón, ni olvido…..Terminamos……Inusual la cortesía política entre el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y el aun Primer Mandatario de la Nación, Enrique Peña Nieto. AMLO y EPN cenaron solos, conversaron, el tema central, la ceremonia donde Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Los dos estarán juntos en San Lázaro el primero de Diciembre, donde Peña Nieto entregará la Banda Presidencial a su sucesor, López Obrador. La Cámara de Diputados cumplirá con todos los protocolos que marca la ley……De Salida….La organización altruista “Todo X una Sonrisa”, ha comenzado a recolectar juguetes y dulces para ser entregados a los niños de escasos recursos de las colonias y comunidades chiapanecas. Como todos los años, sumar esfuerzos para poder llevar alegría en la época navideña los infantes. El acopio es en el Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la ex Fuente Mactumatzá. El líder de este proyecto es Isaac Eschanga apoyado por Sunny Pardo, Brenda Juárez, Daniel Canté, Rigo Durán, Carlos Samayoa, Erelín Guillen……

