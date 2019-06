Chismorreo Político / Armando Chacón

Intensas lluvias dejan sin agua potable a Tuxtla

Comenzamos….La inconformidad social en San Cristóbal de Las Casas, aumenta como bola de nieve. Mientras que a la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos parece no importarle los justos reclamos de los coletos. Los servicios que presta el Ayuntamiento son de pésima calidad, basura en las calles, la mayoría de las lámparas del alumbrado público están fundidas, caro y pésimo el servicio de agua potable, pero lo peor es la inseguridad en que actualmente está sumida ese Pueblo Mágico, que es el principal destino turístico de Chiapas. Durante la administración de Jerónima -que se cree la Yalitza Coleta- los bares, cantinas y antros se han incrementado, los dueños de esos negocios no respetan el horario marcado por el Ayuntamiento, muchos están abiertos las 24 horas del día y lo más delicado es que la mayoría de la clientela son menores de edad. La gélida San Cristóbal, lugar ideal para pasear, se ha convertido en un lugar donde casi no se puede caminar debido al alto índice de ambulantaje. La alcaldesa Jerónima Toledo y el síndico Miguel Ángel de los Santos han hecho una mancuerna que se ha dedicado a destruir la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de ese municipio. La ingobernabilidad campea en todos los rincones de la antigua Ciudad Real. Los colonos la repudian por mentirosa, no ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña, en varias ocasiones los inconformes que han llegado hasta la Presidencia Municipal a demostrar su malestar, han tratado de amarrarla, pero se les ha escabullido. Suerte que tiene la “Yadira” Toledo. Los coletos cansados de la indiferencia de la primera autoridad municipal, exigen la destitución de esta alcaldesa y del síndico. Jerónima tiene a San Cristóbal de Las Casas hecha un cochinero, sí así tiene la ciudad, como estará su casa. Por cierto Jerónima Toledo no es chiapaneca…..Continuamos….La Casa de descanso Presidencial en Cozumel, la famosa “Casa Maya”, tiene su historia, en ese lugar los hijos de los que fueron Presidentes de la República y sus amigos gozaron de esa residencia que contaba hasta con un lujoso yate. Las fiestas -a costa del erario público- que organizaban las hijas y los hijos de los que vivían en Los Pinos o de los políticos más cercanos al que fuera el Primer Mandatario de la Nación, terminaban en verdaderos bacanales. Esa residencia que fue ordenada construirla por el ex Presidente Ernesto Zedillo, a principios de su administración, estaba resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial y por la Marina, ya que el yate era usado continuamente por los mandatarios o por los que llegaban a vacacionar a esa casa. Los afamadísimos “Emilianos” eran o son muy amigos, Emiliano Salinas y Emiliano Zedillo, fueron los que más escándalos armaron en aquel lugar. Una situación trágica que podemos citar que dicen se dio en la “Casa Maya”, allí falleció ahogado un hijo de Carlos Hank González. Pero además existe otra Casa Presidencial en el paradisiaco Puerto de Acapulco, “Quinta Guerrero”, las dos costaban millones de pesos el darles mantenimiento diario, además del personal que se encargaba de atender a los Presidentes, sus familias y a sus amigos que llegaban muy seguido, exclusivas comidas y vinos de importación. Actualmente esas dos residencias están a cargo de la Marina Armada de México (SEMAR). Durante la gira de trabajo que realizó, durante el fin de semana en el estado de Quintana Roo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que no utilizará esas casas, que ordenará una investigación para conocer el estado legal en que se encuentran y después ordenará la venta de la Casa Maya y los recursos que se recaben producto de la transacción comercial se destinarán para apoyar a las familias más pobres de esa entidad. AMLO subrayó, “no utilizaré esas casas para vacacionar, sería un lujo innecesario y mantenerlas cuestan muchos millones de pesos”. Ojalá y esos millones de pesos que se recauden por la venta de esas propiedades, se destinaran a construir fábricas pequeñas, Centros Ecoturísticos, sociedades de producción rural o panaderías, que manejaran esas familias pobres, para que tengan trabajo, se ocupen y de esa manera obtuvieran ingresos permanentes para mantener a sus familias, de esa forma no se acabarían en un solo día el apoyo económico que les van a dar. Como dice el proverbio chino “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”…….Terminamos….Ahora en el Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor las cosas están muy tensas debido al proceso interno donde los militantes elegirán a su nuevo dirigente nacional para el periodo estatutario 2019-2023. Se registró un fuerte aspirante a ocupar la silla que dejará vacante Claudia Ruiz Massieu. Hasta este momento son siete los que se han registrado, pero los que sin duda destacan es el ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas de quien se dice ya lleva la “bendición” del que manda en nuestro país y el otro personaje es el destacado político Juan Antonio Santana Ayala. Dentro de la trayectoria de Santana Ayala se subraya que ha tenido un excelente trabajo dentro de la dirigencia nacional del PRI, es Ingeniero civil que ha desempeñado en dependencias federales como aduanas, la paraestatal Pemex y también en la iniciativa privada. Al momento de registrarse Santana expresó que desea apoyar a los sectores adheridos a ese instituto político: obreros, ganaderos, campesinos, y a todas las organizaciones para realizar un proyecto nacional para impulsar el desarrollo, programas de inversión social que produzcan empleo y no exista hambre en México. La militancia tricolor apoya a Juan Antonio Santana Ayala, a quien ve como un verdadero demócrata. Este candidato llega con mucha fortaleza y dará una buena batalla al ex Senador y ex gobernador Alejandro Moreno. En total son 6 millones 764 mil 615 militantes los que podrán emitir sus votos el próximo 11 de Agosto…..De Salida..….Intensas lluvias en nuestra entidad dejan cuantiosos desastres, como el domingo pasado en la Perla del Soconusco, el viento y las torrenciales aguas derrumbaron arboles que ocasionaron daños a vehículos, negocios y servicios. En la carretera que conecta a Chiapas y Oaxaca, en los limites de estos dos estados, el cauce de un río destruyó parte de la carretera. En Tuxtla Gutiérrez, la noche del domingo el aguacero levanto el concreto hidráulico y provocó se reventará un tubo de distribución de agua potable y el alcantarillado, lo que causará dejar sin el vital liquido cuando menos una semana a la zona Sur-Oriente de la capital. Y eso que todavía comienza la temporada de lluvias, falta el embate de los ciclones…..

