Carrereando la Chuleta / Ronay González

IMSC

No es la primera vez que se sabe de las extrañas cosas que últimamente ocurren al interior de la Delegación Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bien se le podría denominar Instituto Mexicano del Seguro Carrasco.

Este noble Instituto ya había sobrevivido al aprendiz de magnate Gibrán “El Haragán” de la Torre, pero parece que el mal no se terminó ahí, porque sigue como Director de Finanzas el llamado “oportunista de 7 suelas”: Ricardo Carrasco.

Lógicamente no debe ser fácil deshacerse de alguien que lleva casi diez años incrustado ahí. Comenzó en la Coordinación de Competitividad con el Dr. Samuel Orrico, posteriormente, a la llegada del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, lo nombraron responsable del área financiera, cargo que a la fecha ocupa y creo que sería capaz de dar cada gota de su sangre (nunca un peso, claro), por no dejarlo.

Reza, llora, y hasta despotrica (dependiendo del escenario y la compañía) en contra de sus ex jefes principalmente, con tal de que el Delegado en turno lo mantenga en donde está, y no es para menos tomando en cuenta que le hunde sutilmente el diente a cada contrato que le llega a su escritorio, y gracias al cual se paga un estilo de vida digamos sultanesco (o mejor dicho insultanesco dadas las carencias del IMSS), porque definitivamente no corresponde a lo que percibe en su área y que no le permitiría los despilfarros a los que está acostumbrado, que por obvias razones no tiene acá, porque se la lleva de bajo perfil, aunque rodeado de costosas oscuridades.

De acuerdo a información que ha llegado por distintas vías, este “Ricardín Carrasquín” dejó de ser un humilde servidor público y pasó a un cómodo estilo de vida, licenciado en sistemas computacionales vio la oportunidad de su vida (lo es hoy en día). A la salida del Dr. Navarro, fue el primero en traicionarlo. Alguien lo colocó y le enseñó cómo mantenerse en el cargo, al parecer por recomendaciones de las oficinas centrales ha podido mantenerse.

Se las ingenió, hay que reconocerle que es chute como él solo, fue por eso que la relación entre Ricardo Carrasco y Yamil Melgar siempre fue fría, después llegó Gibrán de la Torre. Carrasco volvió a aplicar la misma estrategia, dejar en mal a Yamil para ganarse la confianza de Gibrán.

A la llegada de Arturo Pacheco (a pesar de ser tapachulteco, Carrasco no lo conocía) aplicó la misma (no es imaginación lo que le sobra como se puede ver), y de esta manera fue el primero en aplicar la traición nuevamente hablando mal del ex Delegado y convirtiéndose en el hombre más cercano al Delegado actual.

Carrasco desde su oficina opera y administra la Delegación a su antojo, así como también los programas de conservación y obra, amenazando a quien se le antoja para que acaten sus instrucciones y atiendan a sus proveedores recomendados. Abusando del poder, Carrasco les pide el 10% sobre factura pagada, mismas que él mismo es responsable de firmar y autorizar.

Hay muchas denuncias respecto de este sujeto ¿Sabrá su jefa María Elena Reyna, lo que hace este personaje como director de Finanzas en Chiapas? Porque se vende como una persona honesta y trabajadora pero según todas las denuncias, es todo lo contrario.

