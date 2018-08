Chismorreo Político / Armando Chacón

Impiden construir una presa hidroeléctrica en la Selva Lacandona

zamos….Mucha inconformidad entre la población han causado los comentarios sobre de la construcción de una presa hidroeléctrica en la Selva Lacandona que se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, uno de los pulmones mundiales que inclusive la UNESCO la incluyó en la Red Mundial de Reservas Ecológicas. La Selva Lacandona es el hábitat de una gran variedad de fauna y flora silvestre, muchas organizaciones civiles están apoyando con recursos la conservación de este maravilloso lugar, el gobierno federal ha destinado suficiente presupuesto para la preservación. Ecologistas de México y del mundo entero visitan la Selva Lacandona, también turistas nacionales y del extranjero llegan hasta ese maravilloso lugar. Para evitar especulaciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió un comunicado donde deja en claro que no se ha autorizado ni se autorizará la construcción de una presa hidroeléctrica en el municipio de Maravilla Tenejapa. Aclara que efectivamente, “la empresa Generación Enersi S.A. de C.V. entregó a la SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del proyecto, para su correspondiente evaluación y dictaminarían. El proyecto consistía en la construcción y operación de una central hidroeléctrica, con una capacidad total de 110 MW, para lo que utilizaría el caudal del río Santo Domingo y del río Lacantún, que se ubican en la Región de la Selva Lacandona en Chiapas”. Textualmente también informa que: “el 20 de agosto de 2018, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT resolvió negar la autorización del proyecto, toda vez que contradice lo estipulado en diversos ordenamientos, entre los que se encuentran los Decretos de Reserva de Aguas Nacionales, firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 6 de junio de 2018, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Chiapas y el Programa de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Montebello”. Esta decisión está debidamente soportada al tomarse en cuenta la evaluación del impacto ambiental donde participaron además de la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas (SEMAHN), el Instituto Estatal del Agua del Estado de Chiapas (INESA) y el H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa. En definitiva, con esta información se da por hecho que se prioriza la conservación de la Selva Lacandona y la protección de los ríos, se resguarda un patrimonio ecológico que no solamente es de los chiapanecos, sino de toda la humanidad……Continuamos…El Instituto Nacional Electoral (INE), realizo ajustes en la distribución de las Curules de Representación Proporcional a los partidos políticos. En la Cámara Alta dieron 13 Senadores para MORENA, con lo cual en total tendrá 55 Curules; al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 6 senadores por lo que obtuvo un total de 14 escaños; Partido Acción Nacional, logró 6 senadores y un total de 23 senadurías; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 2 senadores y tendrá en total 8 senadurías; al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dieron 2 senadores y tendrá 6 representantes en el Senado; el Partido Movimiento Ciudadano, logró 2 senadores y en total tendrá 7 Curules; al Partido del Trabajo le dieron 1 senador con lo cual tendrá 6 senadurías. De esta manera quedará conformado el Senado de la República en la próxima legislatura. En la Cámara Baja la repartición de los plurinominales quedó de la siguiente manera: MORENA, 85 diputaciones; PAN 41 diputados; PRI 38 diputados; PRD 12 diputados; PVEM 11 diputados; MC 10 diputados; PT 3 diputados. La LXIV Legislatura que comprende del 2018 al 2021, se compondrá de: 191 legisladores para MORENA; PAN con 81; PT tendrá 61; Encuentro Social con 56; PRI con 45; Movimiento Ciudadano tendrá 27; PRD con 21; PVEM con 16; Nueva Alianza 2 únicamente, en total 500 Curules. De esta forma el primero de Septiembre, comenzarán los trabajos legislativos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados…..Terminamos…..Los productores de leche se quejan de que la empresa oficial LICONSA los haya desplazado y compre el lácteo a los Estados Unidos, eso ha ocasionado la quiebra en millares de pequeños y medianos ganaderos lecheros en toda la geografía mexicana. El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, afirman por enésima ocasión que el gobierno no los ha escuchado y nuevamente no son tomados en cuenta en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio. Con la Unión Americana, México tiene un convenio comercial para importar productos lácteos en polvo, productos que son de tercera calidad y que consume el pueblo mexicano. De persistir esta situación, 150 mil pequeños productores de leche de 20 estados de la República, están condenados a desaparecer….

