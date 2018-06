Comentario Zeta / arlos Z. Cadena

Mead y Anaya por la frontera norte, y López Obrador por frontera sur. Será una lucha electoral también de regiones.

Hasta en los cierres de campaña se pudo observar en México, el grado de simpatías, apegos y hasta intereses que pueden existir en los candidatos Presidenciales, que estuvieron en campaña durante estos meses en busca de la máxima encomienda pública, como lo es la Presidencia de la República, y que da pauta de lo que se ha dicho siempre que en México existen dos clases de mexicanos diferentes, los mexicanos desarrollados de la frontera norte y los mexicanos sin desarrollo de la frontera sur. Nadie puede negar, que priva en el país, este apartheid o división de desarrollo y trasformación entre los propios mexicanos. Todo un desarrollo nacional del centro del país hacia el norte, un abandono e incuria del centro del país hacia los estados del sur.

Por ejemplo el Panista Ricardo Anaya, cerró en uno de sus bastiones más fuertes de su persona, como lo es el estado de Guanajuato, en donde acusó la intervención del gobierno en la elección y llamó al voto útil este 1 de julio. Por el otro lado el priísta José Antonio Meade llevó a cabo su cierre también en un bastión fuerte del priismo como es Coahuila, donde invitó a usar la veda electoral como momento de reflexión antes de llegar a las urnas. El “Peje” de MORENA, Andrés Manuel López Obrador cerró en Tabasco y Chiapas, donde la potencialidad hacia MORENA es avasallador, y al último en el Estadio Azteca de CDMX, donde fue titular de gobierno, y donde destacó que por su “terquedad” ha logrado crecer su movimiento.

En esta fotografía que narramos nos podemos dar cuenta, que esta lucha electoral del 1 de Julio, será también una lucha de regiones del país, donde la frontera norte y centro del país, se han volcado más los candidatos del PRI, Pepe Mead y el PAN Ricardo Anaya, donde sus partidos nacionales han enfocado desde hace decenas de años, sus labores de convencimiento, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es una lucha electoral y así lo ha hecho sentir en sus propuestas y discursos – El de Tapachula fue muy claro- en favor del Sur del país, y fue el único de los tres más fuertes –Mead. Anaya y AMLO- que aparte de proponer el cambio sustancial de los estados más pobres del país, como Chiapas, tocó el tema de Centroamérica, y que todo mundo sabe que si se le va bien, sobre todo a Guatemala, con la política internacional de México, también se beneficia Chiapas.

Mead y Anaya siguen siendo óptica de cambio para la frontera norte, que está ya desarrollada y en cambio Andrés Manuel López Obrador, su política en su campaña lo enfocó mucho a la frontera sur del país, donde existe el “México desigual” e inequitativo. Pocos le dan el valor que esta lucha electoral del 2018, también se está jugando la transformación de las entidades del Sur de México, donde Chiapas, repetimos ha existido un discurso muy especial del LopezObradorismo, porque en efecto AMLO, nació en Tabasco pero es adoptado en Chiapas, y su casa es justamente esta tierra de Belisario Domínguez y Matías de Córdova, donde desde Tapachula en su campaña electoral prometió venir como Presidente de la República electo, y todo una plataforma de apoyo industrial y al campo, y no solamente eso, sino radicar por días en esta puerta del país, aunque suene a demagogia.

Definitivamente los intereses nacionales estarán jugándose en esta próxima contienda electoral en nuestro país, y que después del Expresidente Miguel Alemán Velasco (Veracruz), el nombre de la frontera sur, salta a la palestra para que desde el gobierno Alemanista, por fin llegue otro paisano del sur del país, Andrés Manuel López Obrador, quien ha empujado fuerte al asegurar que los mexicanos del sur, debemos tener las mismas oportunidades de cambio como en la frontera norte.

No hay otra, en México, los binoculares populares no solamente observan en López Obrador, un cambio en México, sino que visualizan que le ira muy bien a los mexicanos del sur, y eso se decidirá este próximo domingo 1 de Julio, cuando tres personas de la era moderna se estén disputando la Presidencia de la República. Por lo pronto 7 de los 12 gobernadores del PAN, ya dijeron que apoyaran después del 2 de Julio, al candidato que mayor sufragios logre en el proceso electoral, una señal inequívoca en favor del hombre del Sur, y esto apunta a lo que siempre se dijo desde hace meses, las encuestas habidas y por haber siempre han apuntado en favor de Andrés Manuel López Obrador, y se ha hecho desde hace dos sexenios, con la única diferencia que ahora el pueblo mexicano es más consiente y razonado, y antes tampoco no existían las redes sociales.

La moneda está en el aire y las caras reflejan solamente a un Presidenciable: Andrés Manuel López Obrador.

El IEPC llama a reflexionar el voto ante este periodo electoral de “estate quieto”.

La noticia que dio a conocer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, sobre que en el primer minuto del día jueves 28 de junio, inicia formalmente la veda electoral, periodo en que los ciudadanos podrán reflexionar su voto que emitirán en las urnas el domingo uno de julio, para elegir Presidente de la República, Senadores/as, Diputados/as federales y locales, Gobernador y Ayuntamientos, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, detalló que durante tres días queda prohibida la celebración de actos públicos de campaña y propaganda con la finalidad de que la ciudadanía pueda reflexionar el sentido de su voto.

Chacón dijo que las actividades no permitidas durante la veda electoral son: la celebración de reuniones o actos públicos de campaña y de propaganda o de proselitismo, por parte de los partidos políticos y, las y los candidatos, así como la difusión de propaganda gubernamental. Tampoco se permite el realizar o difundir informes anuales de labores. Además, en este periodo los medios de comunicación no podrán dar a conocer resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El día de la jornada electoral no debe haber propaganda de partidos ni de candidatas o candidatos cerca de cualquier casilla.

Chacón Rojas explicó que la veda electoral se encuentra establecida en el artículo 210, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual señala que “la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral”.

En cuanto a redes sociales e internet, aunque no existe en la ley un prohibición expresa sobre su uso durante la veda electoral, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha manifestado, principalmente en el caso de candidatos que utilicen sus redes sociales personales, o aquellas en las que hicieron promoción, para realizar llamados el voto, pueden ser sancionados. Así las cosas.

PD: Lo sucedido en la conferencia de prensa de ayer del coordinador de la campaña del candidato al gobierno del estado, Fernando Castellanos, Enoc Hernández Cruz, donde un periolisto apodado “El Coyote”, reventó la conferencia agrediendo a colegas y directores de medios locales, fue plenamente confeccionado desde la Presidencia Municipal priísta de Comitán. Se le apuesta al caos y desorden electoral en Chiapas. Dixe.

