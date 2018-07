Código Nucú / César Trujillo

Humberto Pedrero, “el ejidatario”

Humberto Pedrero Moreno, exsecretario de Hacienda en Chiapas, será en breve diputado federal de la LXIV Legislatura como mayoría relativa por el Distrito II en Bochil, sin haber ido a elecciones, ni hacer campaña y muchos menos figurar en las boletas. Para que éste movimiento fuera posible, Rodolfo Yamil Bermúdez Habib, exdirector del Servicio Médico Municipal de Tuxtla Gutiérrez bajo el trienio de Fernando Castellanos Cal y Mayor, y quien apareció en las boletas arropado por la coalición “Todos por México”, fungió como el “Juanito” junto a su suplente Marco Antonio González Estudillo y han cedido ahora el paso a los alfiles reales del gobernador Manuel Velasco.

El artilugio que usan es una supuesta renuncia con fecha del 30 de mayo del 2018 pero qué, curiosamente, nunca se hizo pública sino hasta después que pasaron las elecciones y que diera a conocer en un post el maestro Enrique Alfaro. Es más, si usted consulta en una nota fechada el 10 de julio del presente año en el siguiente enlace https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asi-se-integrara-la-lxiv-legislatura-del-congreso-de-la-union/ podrá ver que los nombres del doctor Rodolfo Yamil y su suplente siguen apareciendo como los legisladores electos que, recordemos, en este proceso que recién pasó, podrán reelegirse hasta por largos 12 años. ¡Caramba!

La pregunta aquí es ¿cómo llegan, primero, Bermúdez Habib y su suplente a ser representantes de uno de los 28 distritos con mayor presencia de comunidades indígenas del país sin ser asiduos a los pueblos originarios y sin tener ninguna representatividad en éstos? Para ello debemos recordar que en diciembre del año 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una orden para que en 13 de los 28 distritos indígenas del país, entre ellos Chiapas, se postularan candidatos con raíces o vínculos reales con estas comunidades. Ojo, con raíces o vínculos, lo cual en la realidad en estos casos no existe.

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acostumbrado a torcer las leyes a su antojo, no sólo usó a un político que sabía que no iban a estar ocupando la curul porque ésta ya había sido prometida a Humberto Pedrero Moreno, sino que se atrevió a crear un escenario digno del realismo mágico. Así, para poder justificar que el secretario de Hacienda tiene vínculos con las comunidades indígenas, el comisariado ejidal de Monte Grande, municipio de Bochil, Alejandro Escobar Núñez, coludido o presionado (vaya usted a saber) emitió un documento en donde afirma que Humberto Pedrero Moreno pertenece a esa comunidad indígena, que es ejidatario activo en las juntas convocadas y que ha trabajado (¡jo!) con la asamblea apoyando al ejido en las labores que se requieren, y que, es más, también es secretario en dicha zona. ¿Tendrá callos en esas blancas manos y juanetes en los pies? ¡Recontra ufff!

A estas alturas uno no sabe si ponerse a reír o llorar con tanta mezquindad, con la forma tan cínica y descomunal en la que se atreven a operar algunas cuestiones que muestran lo que fue esta administración en manos del ahora senador electo, y en breve exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. No cabe duda que este es no sólo uno de los peores sexenios de Chiapas, sino uno de los que basó su forma de “operación” en la simulación, la invención y la ignominia, pero que nos ha dejado en claro que su lealtad se debe a algunos de los nombres que se encuentran ocupando ya espacios en el Legislativo y desde donde seguirán operando a favor del Verde y de lo que viene.

No cabe duda que muchos han caído para arriba y en esta ocasión más. Por eso los vemos gozando de nuevos puestos o relamiéndose ya los bigotes para saborear todas las mieles que les seguirá entregando el poder, ya que en vez de que les sean fincadas responsabilidades los premian con espacios y los siguen bendiciendo con el manto de la corrupción e impunidad que se ondean en su más alto esplendor. Ese manto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional ha dicho que va combatir con todo y que estamos ansiosos de ver. ¿O no?

Manjar

Samuel Castellanos, representante propietario del sol azteca ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), es una de las cartas más fuertes dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas. Quienes tenemos el gusto de conocerlo sabemos de su capacidad y de su estadismo, de su siempre disposición a apoyar de su forma tan mesurada de dirigirse en todo. Siempre ponderando los intereses del sol azteca por los propios, siempre atento a lo que se le requiera y siempre comprometido con el proyecto que lidera César Espinosa, donde Samuel es de los hombres más allegados al líder del sol azteca y eso es un secreto a voces. No lo sé de cierto pero no hay que perderlo de vista si se dan los cambios y se elige nuevo líder dentro del instituto amarillo. En una de esas, no olvide qué día se lo digo, le levantan la mano por unanimidad y hay partido para largo. #SaludosCamaradas // La recomendación de hoy es el libro Lecciones de historia del pensamiento económico de Pedro Astudillo Ursúa y el disco Sesión primitiva de Lucybell. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

