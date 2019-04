Chismorreo Político / Armando Chacón

Hoy tomará protesta el nuevo alcalde de Oxchuc

Comenzamos…..En Chiapas todos los días son días de la tierra, no únicamente el 22 de abril que se celebra internacionalmente desde 1970. Para nuestra cultura prehispánica se la venera y así lo siguen haciendo los pueblos originarios de los cuales hemos venido aprendiendo para preservar este legado en favor de nuestro planeta. Es cierto que durante mucho tiempo se le han destruido bosques, selvas y manglares de nuestro Chiapas. Ahora, en estos tiempos actuales, el compromiso es preservar nuestra ecología e intentar revertir en corto y mediano plazo la depredación, lo cual no será fácil. Sin embargo si se tiene la cooperación de la gente, será posible alcanzar el objetivo considera el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Sin la participación y el compromiso social los objetivos pueden tardar mucho tiempo. Por el contrario, se acorta si todos empezamos a revertir los elementos del daño ecológico. En la próxima temporada de lluvia, bien podemos sembrar árboles frutales y especies de nuestra región que están adaptados por cientos o quizá miles de años. Así honremos a la madre tierra como le dicen nuestros mayores. El acompañamiento de la sociedad en este tipo de cruzadas para revertir los efectos del cambio climático tiene excelentes dividendos en otras partes del mundo. Los chiapanecos podemos seguir y mejorar esos modelos tan exitosos.

Por ello el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhorta a los chiapanecos a reforestar en las jardineras de las casas, parques y jardines, en las zonas aledañas a la ciudad. Así de esta forma estamos contribuyendo a bajar la temperatura y mejorar las condiciones de salud para todos, principalmente para la niñez y los adultos mayores…….Continuamos…..Que orgullosos nos sentimos cuando a fines de la semana pasada se difundió a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos que dentro de las 10 playas más limpias de nuestro país, se encontraban Puerto Arista y Boca del Cielo en las Costas de Tonalá. De acuerdo a un análisis de laboratorio de agua de mar, realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en los 17 estados costeros, Chiapas destaca por tener destinos turísticos de sol y playa como aptos para poder disfrutarlos, lo que significaba una excelente promoción a nivel nacional y mundial. Pero eso fue al inicio de Semana Santa, la falta de cultura por parte de la mayoría de los visitantes, locales principalmente, esos lugares los dejaron un basurero que las autoridades tuvieron que levantar diariamente toneladas de basura que los paseantes tiraban en las playas y que contaminaban el mar e intoxicarían a la fauna marina. Las autoridades municipales en coordinación con los empresarios del sector turístico, hicieron campañas anticipadas para tratar de convencer a los turistas de recoger los desechos, sobre todo el plástico, y dejarlos en recolectores que se pusieron especialmente para eso. Muchos no entienden que los lugares que nos ha dado la naturaleza para poder disfrutarlos, debemos cuidarlos, no es solo obligación de las autoridades, es una obligación de los usuarios, de todos. Desgraciadamente esa situación no prevalece únicamente en estos dos lugares, esta situación se registra en todos los lugares. Vergonzosa situación ya que la mayoría de la población no comprende que la basura que tiran en lugares públicos, causan contaminación ambiental, además de que en las ciudades tapan alcantarillas provocando inundaciones en épocas de lluvias. Todos, sin excepción, debemos actuar responsablemente……Terminamos…….Los integrantes de COPARMEX de la región Soconusco y Costa han expresado su preocupación ante las gigantescas caravanas de migrantes que entran por la entrada principal de la Frontera Sur a suelo mexicano. Pero no solo es una nerviosismo de los empresarios, sino también de la población en general ya que por la inseguridad que existe en la zona, muchos negocios han quebrado y obligados a cerrar, teniendo que despedir a muchos trabajadores, otros forman parte de las estadísticas al ser víctimas de los malhechores que han llegado de Centroamérica o del caribe. Muchos de ellos se han apropiado de viviendas que están aún en obra negra en los fraccionamientos que se ubican en las orillas de la ciudad, delinquen para subsistir, es su modus vivendi. Los migrantes son sanguinarios, gozan de impunidad total, los defienden las organizaciones de derechos humanos internacionales, nacionales y estatales, gozan de privilegios, mientras los mexicanos que viven en la franja fronteriza con Guatemala y en las demás regiones están indefensos. Un “ya basta” es el grito de los habitantes de la Perla del Soconusco y demás ciudades que están infestadas de indocumentados……De Salida….El IEPC a través del Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas entregó ayer la Constancia de Mayoría al nuevo alcalde de Oxchuc, Alfredo Santiz Gómez y a su cabildo, quienes deberán de tomar posesión de su cargo el día de hoy. Con este acto se valida oficialmente por el órgano electoral, la elección realizada en ese municipio de acuerdo al sistema de Usos y Costumbres, A Mano Alzada le dicen. Durante la Sesión de Hoy en el Congreso del Estado, la Presidenta del Poder Legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo deberá tomarles la protesta tal y como lo marca la Ley…..

