Chismorreo Político / Armando Chacón

Hoy, megamarcha del magisterio democrático

Comenzamos… Cualquier problema se resuelve con diálogo. Ha vuelto a triunfar el diálogo como la mejor herramienta para resolver diferencias entre chiapanecos, como quedó demostrado este fin semana al concluir el conflicto que derivó en la retención de Ramiro González Patishtán, esposo de la síndica del municipio de El Bosque, Herminda López Pérez. El fondo del problema con el Ejido Los Plátanos, era un supuesto incumplimiento de compromisos del COPLADEM por parte del presidente municipal, Martín Díaz Gómez, a quienes los líderes de la comunidad le exigían entregar dichos apoyos en forma inmediata, cuando en realidad estaban programados para el mes de agosto de este año. Tuvo que entrar al quite la Secretaría General de Gobierno, con Mario Carlos Culebro Velasco a la cabeza, para reunir a las partes, a fin de que pudieran distencionar el conflicto y encontrar una vía de solución consensuada, pues estaba en riesgo la integridad de González Patishtán. Fue alrededor de las 9 de la mañana del pasado sábado cuando una comisión representativa de Los Plátanos acudió a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en donde finalmente fue puesto en libertad don Ramiro Gómez, quien después de que se constató su buen estado de salud, agradeció la intermediación de las autoridades estatales, quienes coadyuvaron para que el edil de El Bosque pudiera gestionar un adelanto de sus participaciones –es decir, con sus propios recursos- para que pudiera cumplir con este compromiso…..Continuamos…El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) cuenta ya con presupuesto de 622 millones de pesos para la realización del proceso electoral. El Presidente del Poder Legislativo, Willy Ochoa Gallegos, acompañado del Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas y del titular de la Secretaria de Hacienda del Estado, Carlos Ramón Bermúdez López, dio a conocer este presupuesto. Con esta cantidad de dinero el órgano electoral de Chiapas tiene la responsabilidad de desarrollar el proceso bien organizado, con certidumbre, que fortalezca la democracia. “Los programas se están cumpliendo en tiempo y forma, incluido el de capacitación de quienes serán los encargados de dar cumplimiento a las acciones encomendadas en colaboración con el INE, para el funcionamiento de Mesas Directivas de Casilla y la operación del Sistema de Información sobre la Jornada Electoral (SIJE). Además, darán seguimiento a las y los ciudadanos designados como funcionarios de casilla”, reveló el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón. De parte de las autoridades electorales, del Congreso del Estado y de la Secretaria de Hacienda, todo marcha bien, lo único que no está definido son los nombres de todas las y los contendientes, algunos partidos aun no especifican la lista completa de sus candidatos. Faltan solamente 27 días para el primero de Julio, las campañas deberán de terminarse el próximo 27 de este mes a las doce de la noche y no se conoce si el PRI, el PVEM, inscribirán cada uno por su lado a sus candidatos a Senadores y a Diputados Federales, dicen los conocedores del tema que siguen las negociaciones….Seguimos…Después de haber realizado un trabajo sin protagonismos, discreto pero responsable en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar Trinidad Palacios recibió de parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), un merecido reconocimiento a la labor desempeñada como ombudsman. El actual Presidente del Poder Judicial, Trinidad Palacios, fue invitado a estar presente en el XLVIII Congreso de esta importante organización realizado en Manzanillo, Colima, para que en presencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y miembro de la Federación, Luis Raúl González Pérez y de los Presidentes de las Comisiones de DDHH de todas las entidades federativas, le fuera entregado un pergamino donde se le reconoce como un gran impulsor en la protección, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Juan Trinidad ha demostrado durante el poco tiempo que lleva al frente del Poder Judicial, que actúa con todo profesionalismo, con autoridad, siempre respetando los derechos de las mujeres y hombres que laboran en esa dependencia. Por eso se ha ganado la admiración, el cariño y también el respeto de las y los trabajadores de todos los niveles…..Terminamos…..Hoy será un día difícil para los tuxtlecos, miles de maestros del bloque democrático saldrán a la calle a marchar. La manifestación iniciará a las 9 de la mañana en el parque Chiapassionate y concluirá en el Parque Central de la capital chiapaneca, donde se plantarán por tiempo indefinido e iniciarán una huelga nacional. Preparase emocionalmente para soportar congestionamientos de tránsito, bloqueos de calles y de carreteras. Los alumnos de niveles pre escolar, primaria, secundaria y media superior que están inscritos en escuelas públicas, perderán clases….

