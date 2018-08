Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

ACOMPAÑADO DE PEÑA NIETO EL POPULAR “GÜERO VELASCO” INAUGURO HOSPITAL EN TAPACHULA

Nuevamente con ustedes amigos lectores, hoy les comentare que hace unos días allá en pueblo el gobernador acompañado del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Salud y los Secretarios de Salud en Chiapas (Paco Ortega y Leticia Montoya) si, leyó usted bien, SECRETARIOS, por uno es el que finge y la otra es la que funge, es decir, mientras la Doctora Leticia Montoya firma todos los documentos y calienta la silla de la secretaria estatal de Salud, el otro da las ordenes y administra los recursos, esto obviamente ha provocado una incertidumbre al interior de esa mal gastada y deteriorada secretaria, opero bueno de esto luego hablaremos hoy como le dijimos al principio de esta columna les comentaremos que se inauguró allá en mi pueblo otro elefante blanco, perdón un nuevo Hospital, donde el popular Gobernador Manuel Velasco Coello, fue claro al decir que en diez días debería estar trabajando u operando al cien por ciento ese nosocomio, ya inicio la cuenta retrocesiva y les quedan 7 días al director de ese nuevo hospital Esaú Guzmán Morales, la dirección recayó en buenas manos, y no es que sea un premio de consolación el ex candidato a la presidencia de Tuxtla, Chico tiene porfe4sinalismo y sobre todo ostenta capacidad, en ese evento donde estuvo también el titular de la secretaria de salud federal José Narro, El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello al inaugurar el Hospital General de Tapachula “Dr. Manuel Velasco Suárez”, y hacer la entrega simbólica de 5 de 12 ambulancias que serán puestas a disposición en distintos hospitales, junto con su amigo el presidente de México Enrique Peña Nieto, añadió, agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto por el apoyo brindado a la entidad como el mandatario que volteó la mirada hacia el sur del país, “hoy recibimos con mucho agradecimiento a un gran hombre, un gran ser humano que desde su campaña se comprometió a construir el Hospital General” y se refirió al momento como especial para los chiapanecos, particularmente para todos los costeños y gente que vive en el Soconusco, al mismo tiempo señalo que siendo el hospital más importante del sureste de México, contará con 120 camas y 34 especialidades, subespecialidades y servicios de apoyo; e indicó que va a sustituir al antiguo Hospital General, el cual sufrió graves afectaciones en el año 2005 a causa del huracán Stan, y además, era insuficiente para atender a la población. El popular Güero Velasco al continuar con su participación hizo énfasis en que “este nuevo hospital tendrá la tecnología más avanzada y contará con una plantilla de mil 200 médicos, enfermeras y personal administrativo calificado; y beneficiará a cerca de medio millón de habitantes”, duplicando la capacidad de atención respecto al antiguo Hospital General. Además, agrego el ejecutivo estatal que esas acciones permiten, sobre todo, “hacerle justicia social a la Frontera Sur de México, darle lo que en justicia merece al ser la puerta grande en nuestro país, a la puerta grande de Centroamérica”. También el popular gobernante chiapaneco remembro el programa de rehabilitación y construcción de hospitales y clínicas que opera en el estado; afirmando que se trata del rescate de infraestructura hospitalaria más importante del estado de Chiapas, respaldado por el Gobierno Federal para cumplir y cubrir necesidades de las familias chiapanecas con servicios de salud más cerca de sus hogares. Al finalizar el Güero Velasco, como se le conoce al gobernador chiapaneco acoto que “el esfuerzo conjunto con el gobierno ha dado como resultado que tengamos tres millones y medio de chiapanecos afiliados al Seguro Popular, somos el primer lugar nacional en Unidades Médicas Móviles para llevar la salud a las comunidades más apartadas”. Por su parte el presidente de los mexicanos manifestó que con esta nueva infraestructura hospitalaria “rendimos homenaje a un gran hombre, un gran médico, referente de la evolución de la medicina en el país, quien fue uno de los primeros neurocirujanos que tuvo México, y fundador del Instituto Nacional de Neurología, y de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Dr. Manuel Velasco Suárez”…bueno ese día nos informan que todo fue alegría y con bombos, platillos, y aplausos, lo bueno es que ese día hubo una nutrida seguridad en Tapachuyork, ya que integrantes del estado mayor, policías federales, de gendarmería y otras corporaciones policiacas montaron cinturones de seguridad por todo el municipio, aunque como siempre no falta el arroz negro en la comida y lamentablemente Don Francisco Hernández Aguilar, hermano de la alcalde electa de Suchiate Sonia Eloina de los mismos apellidos, fue asesinado cobardemente en un dizque asalto, lamentable hecho que consterno a la sociedad de los municipios fronterizos, sin embargo el fiscal general Raciel López Salazar, ordeno de inmediato se abrieran varias carpetas de investigación sobre ese cobarde crimen, porque no solo se investigaría un posible asalto, sino que se abrieron otras líneas de investigación y según el fiscal Alejandro Vila que tomo el cargo de fiscal de distrito en sustitución de Armando Pérez Narváez, comentó vía celular que ya tiene casi resuelto ese tema, solo faltan días y afinar algunos detalles, ya no dio más comentarios y por menores para no entorpecer las investigaciones, pero bueno esperamos que se aclare ese lamentable suceso, pero bueno esperamos que se aclare ese lamentable suceso y que el Doctor Esaú pueda en 7 días decir ya está listo el hospital general de Tapachula operando el cien por ciento como se comprometió el mandatario estatal ante su amigo Peña Nieto…sin comentarios

EN TUXTLA, EDIL CAPITALINO CONTINÚA PONIENDO ORDEN…

Por instrucciones del alcalde capitalino Carlos Molano, el personal del Ayuntamiento tuxtleco, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, continuaron retirando letreros que invadían la vía pública y pusieron orden. Ojalá allá en mi pueblo el amigo Neftalí del Toro hiciera lo mismo, empero contiene a su sindico que da protección a ambulantes y permite todo, nada se puede hacer, pero aquí en los Tuxtla Carlos Molano le mete todos los kilos, según informes de la alcaldía capitalino se continúa recuperando el espacio público a favor de Tuxtla y los tuxtlecos. Por qué Orden –dijo el alcalde- es un principio central de un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos y ahí está nuestro objetivo y continuaremos con esa misión hasta el último día de esta administración, bien por el edil capitalino enhorabuena…ver para comentar

POR INSTRUCCIONES DEL EDIL MOLANO REFORZAMOS LA SEGURIDAD: MGM

El sheriff del condado Moisés Grajales Monterrosa dio a conocer a este columnista que la incidencia delictiva ha ido a la baja gracias a los operativos conjuntos que se llevan a cabo operativos en coordinación con dependencias estatales de seguridad, así como la Sedena y el Instituto Nacional de Migración, logrando brindar mayor seguridad a los capitalinos, así mimos Moisés Grajales informo que, en cumplimiento del Plan Municipal de Seguridad, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron al autor material de un asalto a dos mujeres que fue videograbado en el Fraccionamiento Laureles de Tuxtla Gutiérrez. Agrego que el aseguramiento ocurrió apenas unas horas después de ser reportado un robo perpetrado por dos presuntos delincuentes que a bordo de una motocicleta amagaron y despojaron a dos mujeres de sus pertenencias. Inmediatamente después –dijo- de reportado el incidente, incluso por redes sociales, el titular de la Policía Municipal Moisés Grajales Monterrosa, personalmente atendió el ilícito, por lo que como resultado del trabajo de inteligencia policial se logró el aseguramiento del asaltante que huyó en la motocicleta y que resultó estar imputado con delitos como homicidio y robos a tendejones. “Tenemos instrucciones precisas del presidente municipal Carlos Molano-asevero- para tener mano dura y cero tolerancias en los delitos cometidos contra los capitalinos”, el jefe policiaco de la capital chiapaneca acoto que con esas acciones se fortalece la seguridad en la ciudad capital, así como el trabajo en coordinación con dependencias estatales y se continuaran dando esos operativos caiga quien caiga, bien por el sheriff Grajales Monterrosa…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

El presidente municipal de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán adujo que, con el objetivo de enseñar buenos hábitos bucales, han llevado a cabo campañas de salud la cual se llevó a cabo mediante una brigada de Salud en el fraccionamiento Infonavit, los Amantes y el Milagro, donde se atendieron a 33 personas con aplicación de flúor y en niños menores de 13 años se realizó limpieza dental y extracciones. El torito agrego que médicos de las brigadas explicaron a los habitantes que una buena higiene bucal comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar justo después de cada comida, ingesta de bebidas, o aperitivos, o de cualquier alimento…ver para comentar…Alguien podría decirles a los notarios púbicos del estado que está pasando con el registro público de la propiedad que es una figura obsoleta incapaz de poder atender los reclamos y las necesidades de los señores notarios, existen más de 2 años de rezago en esa dependencias estatal, mucho ojo, hay quien cerrar bien el sexenio…sin comentarios…el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Maestro Guillermo Toledo Moguel informo que hace unos días se llevó a cabo en el salón de usos múltiples “Joaquín Miguel Gutiérrez”, del municipio de Tonalá, la clausura del Concurso Regional de Conocimientos de su Coordinación de Zona Istmo-Costa, en donde compitieron los alumnos más destacados de los planteles de la región, que buscan un lugar en el próximo Encuentro Académico, Cultural y Deportivo Estatal 2018. El encargado de dar la bienvenida fue el coordinador de Zona Istmo-Costa, del Cobach, Toni Díaz Pineda, quien destacó el trabajo de los directores y asesores por su compromiso y dedicación con los jóvenes bachilleres cuyo resultado es la participación en esta fase regional…ver para comentar…con la venia de mi amigo Jerry Toledo les diremos que estamos muy agradecidos por la aceptación que ha tenido nuestro proyecto Revista impresa y digital Por eso… ya llevamos más de tres entrevistas en nuestros propios estudios y con maquinaria podemos editar nuestra revista impresa, mil gracias y seguiremos adelante hasta que dios nos diga hasta aquí… bueno amigos lectores, por hoy hasta aquí la dejamos y les decimos hasta el lunes primero dios, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

