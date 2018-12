Chismorreo Político / Armando Chacón

Honestidad y responsabilidad, cualidad que marcará el gobierno de Rutilio

Comenzamos….Ayer el alcalde capitalino Carlos Morales Vázquez demostrando una vez más el compromiso que tiene desde el primer día de trabajar con transparencia, apegado a un plan de trabajo que se elaboró en base a las necesidades que presentaron los diferentes sectores sociales, dio un informe detallado de los resultados de los primeros dos meses de su administración. Ante el Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas; los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial; integrantes de su Cabildo; ex Presidentes Municipales; empresarios; jerarcas de las diferentes iglesias; pueblo en general; medios de comunicación y de algunos espectros del pasado, Morales Vázquez notificó la situación real en que recibió el Ayuntamiento, el quebranto financiero causado por el ex alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor. El Tesorero Municipal, Carlos Agustín Gorrosino Hernández, dijo “que el valor de la deuda publica asciende a mil 307 millones de pesos, deudas por falta de contratos financieros, pago a proveedores, pago de impuestos y contrataciones, así como la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta, teniendo un requerimiento de 47.3 millones de pesos por la falta de pago de dicho impuesto”. Se han detectado hasta este momento 779 aviadores con elevados sueldos, los cuales han sido dados de baja, lo que significa un ahorro presupuestal de 11.4 por ciento en la nómina. La anterior administración también gastó 9 millones 300 mil pesos en despachos externos para amarrar cifras, maquillar el uso del presupuesto, justificar inversiones fantasmas, la administración actual no necesita de este tipo de acciones ya que los recursos económicos se están aplicando correctamente, el presupuesto tiene el destino correcto, no se permiten desvíos. En su intervención Arquímedes Cameras, Director Administrativo de SMAPA notificó que esa dependencia municipal se recibió el primero de Octubre pasado con una deuda de mil 256 millones 480 mil 409 pesos, con una red de agua potable y alcantarillado completamente colapsada, equipo inservible. Se detectaron 77 plazas laborales de más de 20 mil pesos cada una, que cobraban y nunca se presentaron a trabajar por personas allegadas a los directivos, los aviadores fueron dados de baja inmediatamente lo cual ha significado un ahorro mensual de aproximadamente tres millones de pesos. El adeudo a la CFE era de casi 36 millones de pesos, hoy esa deuda esta saldada y además se ha cumplido con el pago de los recibos del consumo de energía eléctrica de Octubre y Noviembre. Otro de los problemas que dejaron los anteriores directivos de SMAPA, fue el adeudo a la CONAGUA por concepto de extracción de agua y descarga de aguas residuales durante el periodo 2013-2018, era de más de 513 millones de pesos, después de una negociación el saldo actual es de 79 millones 799 mil 705 pesos exactamente. Los vehículos y el equipo se encontraron son desechos en los cuales se han tenido que invertir millonarios recursos para poder habilitarlos y otros se tendrán que adquirir nuevos. Todo eso ha repercutido en un mejor servicio y con un incremento de mil 385 a 2 mil 672 litros por segundo. El pago de celulares, combustible para funcionarios, fondos revolventes de diez mil pesos semanales para cada director y pago de desayunos y comidas, han sido canceladas, tanto en la Presidencia Municipal como en SMAPA. Era necesario que el pueblo de Tuxtla Gutiérrez conociera la situación financiera de cómo se recibió la administración municipal que presidió Fernando Castellanos. El mensaje final de Carlos Morales fue claro y contundente, “vamos a seguir trabajando para reconstruir las finanzas del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Los resultados positivos que se mostraron debidamente soportados en el informe, donde se nota capacidad, honestidad, compromiso, convencieron que Carlos Morales Vázquez será un alcalde de seis años….Continuamos….El reconocimiento al trabajo honesto, de entrega, de compromiso de Carlos Morales lo hizo el Gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón al afirmar que esta es la cualidad que prevalecerá en este sexenio, desterrar la corrupción, la incapacidad, para cumplirle al pueblo. “Unir voluntades para que desde los tres órdenes de gobierno, se trabaje por una administración austera, pero eficaz”, recalcó Escandón Cadenas. Regocijo causó entre los presentes el anuncio que hiciera el mandatario estatal sobre edificación de la Supercarretera SCLC-Palenque…Seguimos….Fabiola Ricci Riestel tomó posesión como la nueva directora general del Registro Civil. Originaria de San Cristóbal de Las Casas, Ricci Diestel ha sido militante del Partido Acción Nacional (PAN) y cuenta con una experiencia laboral para desempeñar ese puesto. Fabiola Ricci también fue diputada local donde Presidió la Comisión de Protección Civil de la LXV Legislatura. Recordamos que propuso y se aprobó por unanimidad la Ley Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, esto con la finalidad de establecer mecanismos para apoyar el bienestar para los famosos “Traga Humo”, que en cada siniestro donde intervienen exponen sus vidas para salvar la existencia y el patrimonio de los ciudadanos. Fabiola Ricci tendrá que trabajar arduamente para eficientar los servicios que presta el Registro Civil, realizar los programas de capacitación para los empleados, actualizar los sistemas informáticos, combatir la venta de actas de nacimiento como sucede en las oficialías de esa dependencia en la zona de la Frontera Sur, donde indocumentados se convierten en ciudadanos mexicanos a cambio de una cantidad de dinero, negocio que deja buenas ganancias……Terminamos…..El próximo domingo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador estará en Palenque para poner en marcha el proyecto de la construcción del Tren Maya….

