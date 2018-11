Carrereando la Chuleta / Ronay González

EL HÉROE DE NACOZARI (versión chiapaneca)

Los bloqueos carreteros siguen siendo un dolor de cabeza pero ya no para los gobiernos, en realidad ellos son los que menos pierden, el problema real es para la sociedad, los que nada debemos ni tememos, a nosotros es a quienes nos parten el queso en pedacitos.

No creo que vaya a haber –aunque debería- un valiente que se eche la responsabilidad de que se legisle un poco más al respecto. Como mexicanos tenemos la libertad de manifestarnos, lo que no creo que esté estipulado en ningún lado es la libertad de que le desgraciemos el día, o incluso la vida, y no exagero, a montones de personas que nada tienen que ver en los conflictos.

Ya en alguna ocasión he dicho que los bloqueos deberían ser en la casa de las autoridades involucradas, a ver, que no los dejen salir de su casa, que les bloqueen las entradas o salidas y entonces las cosas serían muy distintas, pero no, lo más cómodo y menos complicado es no dejar pasar a ciudadanos que tienen que trabajar, que entregar mercancías perecederas o que tienen que estar bajo cuidados especiales de tiempo y temperatura.

En la última que nos hicieron los maestros en esta zona, surgió un héroe, algo así como el de Nacozari ¿ha escuchado hablar de él? Se lo resumo rápidamente para que me vaya siguiendo. Era un hombre de origen muy humilde pero muy trabajador e inteligente y de ser el aguador en la oficina de ferrocarriles de una compañía minera, pronto ascendió y se hizo ingeniero de máquinas.

Un terrible día en que se dirigía al centro de la ciudad de Nacozari, resulta que las llamas del fogón lograron prender dos furgones con dinamita. Nadie sabía qué hacer, es como cuando en las elecciones el que va perdiendo grita, se jala los pelos, sus colaboradores dan vueltas y no resuelven nada, algo así sucedió, hasta que Don Jesús decidió poner en movimiento la máquina lejos del pueblo, evitando así un enorme desastre.

Como era de esperarse el ferrocarril voló hecho pedazos, el primero que murió fue Jesús y otras 13 personas, pero a cambio se salvaron cientos.

En su honor se levantó un monumento en aquella población que ahora se llama Nacozari de García y fue declarado Héroe de la Humanidad por la American Royal Cross of Honor de Washington.

Bien pues aquí, a raíz del pasado bloqueo carretero surgió un héroe, aunque no necesariamente por buena gente, sino por enca…nijado. Se bajó de su tráiler, se reveló contra los maestros bloqueadores, quienes ni tardos ni perezosos lo agredieron, lo golpearon, de ahí se unieron más en pro del trailero y se armó la trifulca entre transportistas y “maestros”.

Pero adivine qué pasó, entonces sí de inmediato las autoridades prestaron atención y rápidamente se decidieron a arreglar el asunto.

Si no hubiera sido por este don muy enmuinado como dirían en el rancho, a lo mejor a estas alturas ahí seguirían todos varados, la valentía le salió cara, pero gracias a ello las cosas se destrabaron en un abrir y cerrar de ojos.

Y como anécdota puede parecer hasta curiosa, sin embargo es por demás preocupante. En otros lados de la República ya ha habido atropellados a causa de esta maña de cerrar los caminos, y no quiero por ningún motivo decir “se los dije”, pero si no se pone atención, un día podría haber una gran desgracia.

Es que imagine usted si fuera por ejemplo el padre o la madre de un niño gravemente enfermo quien necesita estudios o insumos, yo no sé qué sería capaz de hacer. Las ambulancias, las muestras médicas, los enfermos, no podemos pasar todo eso por alto.

Supongamos que no son dudosas sus demandas (sólo supongamos), que llevan la razón (seguimos suponiendo), la forma de que arreglen los inconvenientes no es desarreglando la vida de los demás.

En fin, este héroe ni me acuerdo cómo se llama, no creo que le vayan a hacer ni siquiera una placa, pero algo le debemos, no cree usted.

