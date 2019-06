Hegemonía Vs. Alternancia: Disyuntiva

Al momento de escribir este Galimatías, empieza a conocerse el resultado de la elección intermedia en seis estados del país: Puebla, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California.

Como se veía venir, la coalición Morena-PT-Verde pone gobernador en Puebla y Baja California.

El PAN, por su parte, se declara ganador en la ciudad de Durango,

En términos generales, se mantiene la fuerza del voto pro Morena. El capital político del presidente López Obrador sigue siendo enorme: pesa; el PRI y el PRD aún no se recuperan de la catástrofe del año pasado y el PAN se perfila como la oposición a la hegemonía guinda.

La realidad política que vive nuestro país, como lo señalé en un Galimatías previo, no tiene precedente. Es la primera ocasión que Morena ocupa la presidencia del país y al mismo tiempo es mayoría en el legislativo federal. Es la primera ocasión que en entidades como Chiapas, Morena es también mayoría legislativa y ocupa la gubernatura. Escenarios inéditos.

La racha ganadora de Morena puede que se mantenga, puede que veamos acciones de gobierno interesantes, algunas seguramente atinadas y otras no tanto, no hay gobernantes perfectos o infalibles. Veremos también errores. Pero en términos generales Morena seguirá siendo la fuerza principal.

Los resultados que obtenga cualquier partido político al momento de gobernar son desde luego importantes, sin embargo, antes que ellos esta el fortalecimiento del sistema democrático. Es el paso previo. Gobernantes eficientes generalmente son electos en sistemas democráticos mínimamente sólidos: Morena tiene que gobernar bien, tiene que dar resultados, tiene que aprender rápido y particularmente, tiene que cuidarse de no repetir aquellos errores que padeció en el Ancien régime. No tiene derecho a equivocarse como gobierno, ha dicho el presidente AMLO, tampoco debiera tenerlo respecto de repetir historias que tanto daño hicieron al país.

El PAN debiera aprender a ser oposición frente a esta izquierda -no es lo mismo oponerse al PRI- debe reconstruirse y reaglutinarse, para congregar crecientes voces de la clase media que hoy no se sienten representadas. El reto es colosal.

El PRD tristemente tiene poco para dónde hacerse. Lo que queda es solo un cascarón desmoronándose.

El Verde fiel a su costumbre oportunista, firma su alianza ganadora nuevamente. Es una rémora a la que el electorado no ha podido aniquilar. No sorprende que después de aliarse con el PAN y con el PRI, hoy sea aliado de Morena. Tampoco sorprende que Morena posibilite esta alianza, el poder suele ser así, aunque eso no obsta para que dicha alianza no sea vergonzante y cuestionable.

La alternancia electoral está aquí, es una realidad y es un gran avance democrático. Ninguna hegemonía -de ningún color- será más favorable que la diversidad partidista. Grabémonoslo bien en la cabeza.

Oximoronas: Trump amenaza a México con aplicar aranceles si no detiene la migración. AMLO responde: su estrategia y su retórica se piensan desde los libros de historia del futuro. Lo inspiran Juárez y Lázaro Cárdenas.

