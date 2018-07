Chismorreo Político / Armando Chacón

Habrá orden en Chiapas: Rutilio Escandón

Comenzamos…Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas manifestó que su gobierno será tolerante, más no omiso en la aplicación del Estado de Derecho, por lo que va la advertencia a aquellos grupos que acostumbrados al chantaje, a violar la norma, a pisotear la Ley y a ampararse en algún escudo político o social, que esos abusos y excesos se acabarán en la próxima administración. Como bien lo ha dicho el gobernador electo, lo que Chiapas requiere es reconciliación, pero también una justicia pronta y expedita para todas y todos por igual…..Continuamos….Se comenta que el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador tiene considerado dentro de su agenda, una reunión en privado con cada uno de los que fueron sus contrincantes políticos José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y a Jaime Rodríguez Calderón. Dicen también que durante ese encuentro AMLO podría ofrecerles alguna posición dentro del staff de asesores, muy mal haría el próximo Presidente de México en incrustarlos en la nómina oficial ya que el pueblo mexicano demostró su rechazo en las urnas a esos tres ex candidatos. Gracias la complicidad de Pepe Meade y Ricardo Anaya el país está hecho pedazos, endeudado, acribillado, el pueblo sin trabajo, con hambre, mientras estos actores políticos están archimillonarios. En caso de que López Obrador les ofertara una posición dentro de su gabinete, podría ser para tenerlos de rehén y que la ciudadanía cada ocasión que los vea o escuche su nombre, les recuerde que son parte de la corrupción de la presente administración y para culparlos de todos los males que sucedan al inicio del sexenio. Pero si Meade y Anaya tienen un poco de vergüenza todavía, deben declinar esa invitación en caso de que se las propusiera el próximo Presidente de la República…..Seguimos…Durante el acto donde presentó su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros, demostró su falta de inteligencia al afirmar que “para que el PRI pueda recuperar el poder en México, es necesario que aprenda de su derrota” y remató “hoy veo un PRI alejado de sus bases, que reclama cercanía de su dirigencia y demanda respeto; hoy veo un PRI en el que se ha infiltrado la simulación y demanda democratizar sus procesos internos y la toma de decisiones”. No entendió Juárez Cisneros que el cómo líder del partido tricolor, era el que tenía la obligación de ser el operador político en la campaña presidencial del tecnócrata de José Antonio Meade?, que la responsabilidad de la derrota apabullante de su candidato se debe a la falta de una estrategia electoral?, que no entendió que Pepe Meade desde el mismo momento de ser designado candidato, había perdido las elecciones?, que gracias a la inoperancia de la dirigencia que él encabezaba el PRI es la tercera fuerza política en México, muy por debajo de MORENA y del propio PAN?, que hizo con los millonarios recursos que se le dieron para la campaña presidencial?. René Juárez Cisneros demuestra que los priistas no están conscientes de que AMLO descuartizó a su partido. Juárez Cisneros abandona la dirigencia del CEN del tricolor porque va en busca de ser el coordinador de la bancada de su partido en San Lázaro, ya que será diputado federal. De ahora en adelante la lideresa nacional del PRI es Claudia Ruiz Massieu, ella se encargará de pegar los pedazos que quedan de ese instituto político, trabajo muy difícil y complicado. Los Dinosaurios seguirán tratando de encumbrar nuevamente a su partido, serán fieles devotos del priismo, pero los Bebesaurios que no lograron una posición en el Senado o en San Lázaro, buscarán unirse a otras fuerzas políticas, principalmente afiliarse a MORENA o se verán obligados a reagruparse para constituir alguna organización que termine siendo un nuevo partido. Los juniors saben que MORENA no se irá del poder al menos durante los próximos doce años. Los panistas todavía no asimilan lo sucedido y algunos caciques perredistas están ya mutando de piel y dejarán abandonada a las bases. Para Irán Moreno Santos, Jesús Ortega y otros destacados perredistas, este proceso electoral resulto ser muy rentable a nivel personal…..Terminamos….Mientras se elabora el nuevo tabulador de sueldos de los próximos funcionarios del gobierno federal, incluido el del Presidente de la República y en la próxima legislatura federal habrá de analizarse los salarios y los recortes a las prestaciones de los senadores y diputados, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Consejeros Electorales del INE, no han aceptado todavía la propuesta de AMLO. Cada Ministro de la SCJN perciben anualmente un sueldo de 4 millones 268 mil pesos y cada uno de los Consejeros Electorales reciben anualmente 4 millones 500 mil pesos como salario. Esto será motivo de discusión, pues AMLO aun no entra en funciones….

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx