Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

La Federación apoya a Chiapas, para hacer frente al secuestro: Llaven Abarca

Uno de los delitos más graves y que ha creado terror en la principales ciudades del país, es el delito del secuestro, y donde Chiapas en esta materia afortunadamente aún es una entidad muy segura sobre la materia, y desde hace años, son muy escasos este tipo de figuras delictivas, que en otros lugares, son el pánico de las sociedades. Chiapas goza de cabal salud al menos en esta materia que destruye a familias enteras.

Desde la frontera norte hasta la frontera sur, la figura delictiva del secuestro, es la más aterradora que pudiera existir, y el caso por ejemplo de la frontera sur, Tabasco, se ha convertido en una de las geografías estatales donde este delito se ha multiplicado con índices elevados a nivel nacional, pero no así en Chiapas, donde el secuestro no ha sido el mal de los chiapanecos.

Sin embargo, los trabajos son constantes y se aprenden más sobre el rubro para estar preparado ante cualquier situación difícil, por eso, al clausurar la Décima Reunión Ordinaria de la Región Sureste de las Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro, el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo que Chiapas tiene el respaldo absoluto de la Federación y del Gobierno del Estado para hacer frente a este delito. En un marco de respeto institucional, sostuvo que la estrategia de atención de la Fiscalía a este ilícito tiene como única meta mantener una vinculación y comunicación que facilite el conocimiento y el contacto de la ciudadanía con las autoridades.

En ese sentido, se congratuló por este décimo encuentro, para analizar las acciones que se han llevado a cabo en la región y así poder establecer un nuevo sistema de acción y retos en las entidades del sureste del país. Asimismo, Llaven Abarca reconoció las acciones que Chiapas ha realizado a través de su Fiscalía de Secuestro, al brindar atención eficaz a la sociedad para combatir esta actividad ilícita.

Cabe señalar que la Fiscalía de Secuestro de Chiapas tiene a su cargo la coordinación regional ante la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), para llevar a cabo estrategias y técnicas de investigación para abatir ese delito en esta zona del país. Así las cosas. En fin.

Guía moral azul y hombres de causas, Paco Rojas, renuncia a su militancia del PAN.

En una fecha histórica y con un hecho también histórico, ayer 5 de febrero, renunció a su militancia del PAN, el renombrado Paco Rojas, después de más de 32 años de abrazar este instituto político, y con una “leyenda azul” de hazañas y gestas dentro de los escenarios electorales de Chiapas, y desde ayer también se erige en un “militante Independiente”, que representa en estos momentos más de 100 mil sufragios de Tuxtlecos, que no coinciden con la política del alcalde Carlos Morales.

Para muchos observadores, Paco Rojas, ya se había tardado muchísimo en enaltecer su decoro y decencia, pues su ahora expartido político, le aplicó a lo largo de esta vida partidista Panista, muchos sin sabores, que van desde traiciones, alevosías e ingratitudes, pese -y lo advertimos con curiosidad-, haber sido el militante de mayor proyección en la vida del blanquiazul chiapanecote , donde comparte la historia con otro legendario Panista, su padre Don Valdemar Rojas.

Esta decisión de valor, y acorde a los nuevos tiempos, de cambios extraordinarios en la política del país y del estado, se da ante esa antidemocracia y dictadura de imponer desde arriba del PAN –Ciudad de México, al controvertido Sabinista Carlos Palomeque, que su única fama es convertirse en “tapete” a los intereses nacionales, donde el panismo chiapaneco ya no cuenta, valiendo totalmente un cero a la izquierda.

Esas palabras mágicas de “Militante independiente”, que ya arrastra Paco Rojas, podría jalarse un buen número de miles de panistas chiapanecos que también buscaran su independencia partidista, fenómeno que podría convertirse en Chiapas en un ejército de independientes que le darían lustre a la democracia en Chiapas, transformándose en un aguijón y espina para el propio Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en dos años más.

Por lo pronto las huestes de Paco Rojas, son hasta ahora el único ejército de adversarios que podrían derrumbar el Castillo Medieval de Carlos Morales, aunque presuman que se llevan de piquete de ombligo. Se empieza a reescribir una nueva historia en Tuxtla Gutiérrez, de dignificar auténticamente la Presidencia Municipal. Dixe.

Alerta en Chiapas: Prevenir el “Bullyng” es salvarle la vida a sus hijos.

Uno de los graves problemas que se da entre los niños y jóvenes que estudian en primarias y secundarias, y muy en especial en Chiapas, es “El fantasma del bullyng”, que no es otra cosa que acosos escolares que muchas de las veces enferman psicológicamente a los que sufren la afectación del bullyng. Inclusive este fantasma moderno que agrede a las futuras generaciones puede llegar a ser mortal.

Por eso el gran valor que tienen los padres de familia y los maestros para que se den cuenta de este tipo de afectaciones en los jóvenes estudiantes y ocurren con hombres y mujeres. El hecho de que usted vigile y tenga una excelente comunicación con sus hijos, podría ser la diferencia para darle toda la ayuda necesaria cuando se descubre que el “Bullyng”, ha logrado penetrar en la vida de algunos jóvenes.

En este mismo momento ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, alguno de sus hijos podría estar sufriendo el espectro del “Bullyng”, y usted como padre de familia no está enterado. Por eso es importante que usted hable con ellos y hágale preguntas y es casi seguro que usted podría conocer la verdadera historia de sus hijos. Nadie puede negar que en estos tiempos de cambios modernos y altas tecnologías se ha extraviado el “toque familiar” y nuestras familias están menos comunicadas entre si, porque lo que los rodea como el celular, lejos de unificar, divide más a las familias, aunque usted no lo crea.

Para el Neurosiquiatra infantil, Omar Nafate López, reconoce que el acoso escolar no es más que los síntomas de los problemas familiares.

“Hay dos actores principales que son el agresor que tiene trastornos, que son los trastornos de conducta o el déficit de atención y otros trastornos como los de ansiedad y depresivos, regularmente es generado dentro de una familia con diferentes alteraciones, una disfunción familiar”, comentó.

La población vulnerable a los acosos escolares, son principalmente aquellos que sufren de alguna discapacidad, Nafate López detalló que en promedio son atendidos 100 pacientes de los cuales del 4 al 6 por ciento sufre de acoso.

En este sentido dio a conocer que las conductas que un niño ha adoptado, el cual es el resultado del estado de ánimo, entre ellas destacan, aislamiento, no cumple con las tareas escolares, no expresa sus emociones, son niños irritables, no comen, no duermen, por mencionar algunos. Así que vaya, en estos momentos y hable con sus hijos. Podría salvarlo de problemas psicológicos a futuro y hasta de la muerte. Hágalo.

