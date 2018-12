Identidad Política / Carlos Rojas

GUARDIA NACIONAL NO DEBE EXPONERSE AL ÀMBITO PROPAGANDISTICO.

Un tema que recubre el ánimo de la gente de manera negativa es precisamente la crisis de violencia, de impunidad, de inseguridad, de falta de aplicación de la ley contra quienes la infringen, ese fue el efecto crucial o decisivo por lo que ganaron los gobiernos de MORENA, de ahí que éstos gobiernos junto a todos los demás -aunque no sean del mismo color- , tienen la oportunidad, compromiso y hasta obligación de acabar con la violencia, o cuando menos disminuirla enviando señales de que combatirán la impunidad resonando acciones concretas dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad donde las fuerzas armadas juegan un papel preponderante. Todo esto sale a flote porque el alcalde comiteco Emannuel Cordero Sánchez informó a través de las redes sociales, que el Ejército del 91 batallón de Infantería, así como la policía municipal, estatal y federal enmarcados en la GUARDIA NACIONAL ya está circulando en las calles, avenidas, barrios y comunidades del municipio de manera permanente provocando con esto, reacciones entusiastas y esperanzadoras de acabar con los malandrines, pues por lo que se sabe esta clase de guardianes de la cuarta transformación podrán tener injerencia tanto en la investigación criminal, así como en la procuración de justicia y por lo mismo se espera que pronto haya paz y la aplicación del derecho sin distingo de ninguna clase, incluyendo a quienes cuentan con órdenes de aprehensión, las violentas organizaciones que frecuentemente atentan contra la ley, así como contra el poderío criminal que de alguna y otra forma ha presentado sus respectivas credenciales por estos rumbos. Sin embargo hay también quienes creen y piensan que esta estrategia policiaco-militar puede resultar insuficiente si no se hacen las cosas de manera coordinada con los demás municipios, el estado y el país en su conjunto. LA GUARDIA NACIONAL según se sabe, deberá tener un mando militar operativo en cada estado y un enlace técnico dependiente de la Secretaría de Seguridad quienes tendrán que estar informando diariamente de lo que pasa en cuestiones de seguridad para la toma de decisiones, es por eso que los recorridos que la GUARDIA NACIONAL llevó a cabo por las principales calles y avenidas de Comitán en días pasados y donde Emannuel Cordero Sánchez iba a bordo en su calidad de alcalde se vio un tanto aislada y sonó más a golpe propagandístico que otra cosa, pues ni el propio gobernador Rutilo Escandón Hernández ha tomado una decisión tan aventurada al respecto, sobre todo, si no hay un plan bien definido para atacar lo que diariamente molesta al ciudadano sin importar que sea delincuencia común o de otra índole. Para contener la violencia, los robos, asaltos y todo tipo de inseguridad hacen falta más que golpes publicitarios, los especialistas creen que el problema de la inseguridad tardará varios años en resolverse y peor tantito si los altos mandos de las corporaciones policiacas no actúan de manera inmediata ante los gritos desesperados de auxilio. Ahí está por ejemplo el llamado de la administración de Plaza Las Flores para que las autoridades hagan algo contra las personas que se han apoderado del estacionamiento para ofrecer juegos fraudulentos. En este caso no han logrado absolutamente nada, al contrario uno de los líderes detenidos hasta fue liberado por presiones que hizo la organización y por eso se sienten intocables. Si con resolver este asunto hubiese comenzado el recorrido que anunció el alcalde comiteco en materia de seguridad, ya estuviéramos hablando de otra cosa. Aquí se ve también que la Fiscalía hace oídos sordos, si las víctimas no acuden a iniciar su respectiva carpeta de investigación, ellos ni en cuenta, y aunque las víctimas denuncien formalmente, las carpetas no logran el cometido de hacer justicia. Este es solamente uno de los tantos ejemplos de impunidad, ilegalidad y de otros temas pendientes que reclaman los ciudadanos en materia de seguridad que no han sido atendidos. No sólo en Comitán, sino en todo Chiapas la impunidad e inseguridad ondea por los cuatro puntos cardinales ante la falta de un plan bien definido para controlarlo o sofocarlo, hay que reconocer también que no siempre los grandes cambios dan resultados inmediatamente, pero por prudencia, por cordura no hay que anticiparse a la quemazón. LA GUARDIA NACIONAL no sólo es asunto municipal, si bien éste tiene injerencia y participación. Hay que considerar que es de más amplia competencia y que además resulta un tema bastante serio y delicado como para exponerlo en el ámbito de la propaganda. En los resultados lo calificaremos…// Pasando a otras cosas, resulta que el hermano de Enoch Hernández, Robert Williams Hernández y la de Jiquipilas Lilia Moguel González son los nuevos mandos del Partido Político estatal Podemos Mover a Chiapas, fueron nombrados por asamblea estatal por un período de cuatro años. El partido nuevamente queda en manos de los mismos, ahora vendrán los nombramientos municipales, veremos quienes van, quienes quedan y que rumbo tomarán los que ya estaban afiliados…// Ya estamos en plena temporada decembrina y este año cambiaron la fuente de diversión, atrás quedaron las pistas de hielo para patinaje y se dió paso a la caravana navideña, la cual dió un toque diferente al ambiente navideño del 2018 en el corazón de Comitán, fuera bueno que esta Caravana hiciera ruta por diversos barrios y comunidades del municipio, sobre todo en aquellos lugares donde se dificulta transportarse al Centro de la ciudad. Hay que contaminar de diversión, alegría y ambiente navideño donde más se necesita. Eso digo yo, no sé qué digan los organizadores. Pero ahí dejamos la propuesta…//La novedad que la construcción de redes ferroviarias para el Tren Maya se puso en Marcha, lo malo es que no pasaran por la Sierra y región frontera de Chiapas. Así que chiste dijera el Kiko de la vecindad del Chavo…// Una jovencita muerta en asalto en Chiapas, la Fiscalía Investiga pero nada devolverá la vida a quien empezaba a vivir…// FINALMENTE, Todo parece indicar que la ex delegada de Hacienda con sede en Comitán y ex regidora del ayuntamiento de Las Margaritas Rosario del Carmen Moreno Villatoro podría quedar al frente del Partido Chiapas Unido en la entidad. Abundaremos.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Ya se tranquilizarían las fuerzas policiacas de Tzejebelandia que andaban medias alborotadas?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

