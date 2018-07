Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

EN UN MARCO DE CORDIALIDAD SE DA ENCUENTRO ENTRE EL TORITO Y OSCAR GURRIA EN TAPACHULA

El presidente de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, dio a conocer que hace unos escasos días sostuvo un encuentro con el presidente Municipal electo, Oscar Gurría Penagos, en la Sala de Cabildo, en un marco de camaradería, de cordialidad y dialogo sincero y franco. El edil costeño asevero que en esa reunión se trató de una presentación, donde se inicia el protocolo de transición de administraciones, en ese tenor el edil costeño manifestó sus buenos deseos y éxitos al presidente electo, Oscar Gurria, en la nueva encomienda que la ciudadanía de Tapachula le ha otorgado, destacando que si a él le va bien en sus gestiones a Tapachula le irá bien, el amor por Tapachula es primero. El alcalde del Toro Guzmán adujo que el amor por Tapachula es primero, a nombre de toda la administración 2015 -2018 dio la bienvenida al presidente electo, donde expresó que su equipo de trabajo se encuentra listo para iniciar con la entrega de recepción. Así mismo el torito urgió a los funcionarios toda la actitud progresista y activa, y profesionalismo para que esta entrega de recepción se realice en plena confianza. Los enlaces de este proceso de transición por parte del actual gobierno será la Tesorera, Alma Rosa Cueto López y del equipo del edil electo, Luis Miguel del Pino Acotto. De igual forma el Toro, remarco al alcalde electo Gurria Penagos que tenga plena confianza en que la entrega se hará en total transparencia y claridad en las cuentas públicas, los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento, de igual forma toda la documentación perteneciente al Municipio. Del Toro Guzmán agrego que las experiencias pasadas nos han demostrado que cuando una transición se da de manera ordenada, se sigue sembrando sobre el camino de la gobernabilidad y desarrollo. Al final de ese encuentro el edil huacalero acompañado de su equipo de funcionarios y regidores reafirmo su constante llamado a la unidad, para que este proceso de transición se dé con plena tranquilidad, garantizando la paz, por el bien de los tapachultecos. En su momento el presidente electo Oscar Gurria Penagos confió en que este proceso de transición se llevará a cabo de forma ordenada, fehaciente, por Tapachula, por su gente y por sus familias…sin comentarios

EN LA FGJE ACRECENTAMOS LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN: RLS

Al dar a conocer que para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas, principalmente de las mujeres y los niños, el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional pondrán en marcha la campaña Canje de Armas 2018 de la semana del seis al 12 de agosto, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, manifestó que, “Las instancias involucradas nos reunimos este día para detallar los pormenores de esta actividad que se realizará en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; donde se acordó entregar pantallas de televisión a cambio de las armas de fuego que los ciudadanos canjeen en los módulos que se ubicarán en los parques centrales, así como en el parque de Terán en la capital chiapaneca”, al mismo tiempo adujo que estas acciones se sumarán a la campaña “Juguemos sin violencia” que lleva a cabo la SEDENA y que se realiza del nueve de julio al 27 de agosto y que está dirigida a los niños y niñas, quienes podrán canjear todo tipo de juguetes bélicos (armas de fuego, cuchillos, entre otros), por juguetes didácticos y recreativos. Lo que pretendemos es acrecentar una cultura de la prevención y para ello es necesario que las madres y los padres de familia nos apoyen desde el hogar, la ciudadanía juega un papel fundamental en la seguridad integral y las instituciones estamos obligadas a generar mecanismos más efectivos”, agregó, el responsable de la impartición de la justicia en Chiapas que se hizo acompañar del comandante de la Séptima Región Militar, General de Brigada D.E.M. Luis Alberto Brito Vázquez, entre otros…ver para comentar

GOBIERNO ELECTO CONFORMARA POLÍTICA DE AUSTERIDAD: ESCANDÓN

el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de una reunión de trabajo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que erigirá un gobierno austero y que priorice la inversión del presupuesto público para acciones que verdaderamente beneficien al pueblo es el que habrá en Chiapas a partir del 8 de diciembre, al mismo tiempo el gobernador electo adujo que, “Vamos a sacar adelante a Chiapas y no tenga la menor duda, no vamos a gastar un solo peso en gastos superficiales, vamos a acatar todas las medidas que usted nos señaló, las celebramos”, dijo al tiempo de manifestar que, por su parte, no vivirá en la Casa de Gobierno. El gobernador electo así mismo adujo que su compromiso es trabajar de manera honesta y transparente, además de erradicar los lujos y privilegios del gobierno. Por eso les digo, comento, “Nunca más un servidor público en aviones del gobierno, vamos a ahorrar para que todo ese presupuesto se invierta para el pueblo, en proyectos productivos, incluso en créditos a la palabra porque en Chiapas las mujeres y los hombres son cumplidores y trabajadores, gente buena”. Rutilio Escandón, también subrayo que la entidad necesitará mucho apoyo, es por ello que le manifestó al presidente electo su confianza en que pasará a la historia como un patriota y como un hombre trabajador y eficaz: “En Chiapas confiamos mucho en usted”. Acoto…sin comentarios

LEYENDA DE ALGUNOS EX CANDIDATOS A ALCALDES…

Eran las once de la mañana de un día cualquier de la semana del mes de junio, cuando uno a uno fue entrando a la casa del poder, eran los candidatos del Verde Ecologista a la presidencia municipal de por lo menos 42 municipios que habían sido convocados a una reunión de “información”, todos los verdes sorprendidos se preguntaban, ¿a qué se deberá esta reunión? no falto el que siempre anda tras el billete, no se preocupen nos van a refaccionar para meterle con todo a nuestra campaña, en eso se oye una voz que les dice, Buenos días hermanos, buenos días amigos, y sin tragar agua les dejan ir la indicación, desde ahorita, saliendo de aquí tienen que apoyar con todo a Ya saben quién, que nos disculpe el presidente Peña Nieto, pero todo indica que el ganador de las elecciones del 1º de julio será, Ya saben quién, por eso quiero pedirles, por el bien de Chiapas, por el bien de ustedes y de todos nosotros, que saliendo de aquí pidan el voto a favor de, Ya saben quién, la mayoría, por no decir todos asentaron la testa en señal de aceptación, empero, entre algunos murmuraban, “uta amigo yo todo el tiempo he sido priista y me pase al verde porque el jefe, ahora nos piden apoyar a sabemos quién y eso está muy cabron”, (sic), pero, de pronto desde atrás se levantó un candidato de la región norte del estado y un tanto molesto le dijo al que llevaba la voz cantante, oye compadre, ya nos pediste que apoyemos a sabes quién, eso a nivel nacional y aquí que no vamos a poyar a Fer, a lo que le respondieron de insofacto, por ahora nos interesa el ámbito nacional y todos deben promover el voto para Ya saben quién, y les pido que hagan un video y lo suban a las redes cuando menos dos o tres veces diarios lo tiene que exhibir, donde pidan el voto para Ya saben quién, y fin de la reunión, cabizbajos, tristes y sin ilusiones algunos comentaron, vale madre compadre cuanta confusión la gente no nos va entender, hay que subir el video y por debajo del agua hay que decirle a la gente que vamos por el verde en todo, decían, no hay que poner en riesgo nuestro triunfo, no mejor hay que hacerle caso al jefe, y la elección de Fercast, bueno hagamos el video y en cortito le diremos a la gente que se vaya a la chingada ya saben quién, y así murmuraban, cuando una voz fuerte les indicaba, tienen que enviar el video para que lo veamos y si no les quitamos la candidatura, así fueron amenazados dicen la leyenda de los ex candidatos que hoy lloran su desgracia, muévanse a sus comunidades municipios les decían, al mismo tiempo les daban un pizcuy, así fue la reunión de los verdes y horas más tarde la renuncia de sus líderes Eduardo Zenteno, que paso, pregúntenle a ya saben quién…sin comentarios… por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

