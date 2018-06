La tragedia por la que está pasando el pueblo guatemalteco es devastadora, la erupción del Volcán de fuego en ese vecino país ha sonado todas las alarmas y la situación imperante es crítica, las cifras alarmantes y esta situación es latente, aún continua por lo que debido a que es impredecible, los habitantes de esas localidades se ven vulnerados y superados por el arrastre de la naturaleza. Hasta ahora las imágenes son impactantes, la fuerte explosión corresponde a la segunda fase eruptiva del año y ha afectado a comunidades rurales cercanas al volcán y poblados urbanos, entre ellos la ciudad colonial de Antigua, donde las autoridades informaron que la explosión ocasionó la muerte de 7 personas en varios poblados y la evacuación preventiva de más de 3,000 personas, de forma preliminar.

“La erupción del volcán de Fuego en Guatemala deja 7 muertos y cientos de personas afectadas y evacuadas”

El Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y Protección Civil Chiapas esta tarde de domingo se solidarizaron con los guatemaltecos tras los lamentables hechos ocurridos, a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a la solidaridad por nuestros hermanos en desgracia ya que por estos hechos más de 2 mil personas han sido evacuadas.

Ante esta grave situación, también los actores políticos chiapanecos no dan paso sin huarache, por lo que no han dejado la ocasión para de solidarse ante los terribles hechos que están aconteciendo en Guatemala, ya que es sin duda el foco mediático ideal de donde colgarse y hacerse notar, como Fernando Castellanos quien nada más alcanzo a escribir “#FuerzaGuate” en apoyo a nuestros vecinos Guatemaltecos.

LA CARGADA VERDE.

Independientemente de ello, este fin de semana todos los candidatos a la gubernatura chiapaneca estuvieron en los altos de Chiapas en giras interminables, donde midieron fuerzas, por ejemplo Roberto Albores Gleason estuvo en San Juan Cancuc, San Juan Chamula y en Huixtán abarrotando cada uno de los lugares donde se presentó y además donde muchos de los militantes del verde se volvieron rojos de corazón, confiando una vez mas en el PRI como fuerza única en Chiapas, demostrando que el arraigo en los grupos indígenas es mas fuerte que un color que pudo estar de moda pero no cimbro en la conciencia y en el corazón de los pueblos indígenas de Chiapas. Por su parte Fernando Castellanos estuvo en la Trinitaria y las Margaritas con llenos totales, aunque ahí lo cacharon haciendo trampa con el Photoshop pero en la realidad si hay la convocatoria, ya que siendo el partido en el poder y con recursos financieros suficientes por supuesto que llena cualquier plaza, ya que los jornaleros que ganan 60 pesos al día les dan doscientos pues prefieren llegar al evento político que hacer su chamba diaria, pensando en que les reditúa más. Pero bueno sabemos que ninguno de los cinco es una blanca paloma, así que siguiendo con los candidatos con Rutilio Escandón estuvo en Chilòn y Bachajòn donde se demostró que el apoyo a Morena y al Peje esta presente listos para el cambio verdadero. Josean un poco más discreto estuvo en Tenango, municipio de Ocosingo Chiapas donde indígenas tzeltales le dieron el bastón de mando en señal de respaldo para que sea el próximo gobernador de Chiapas y por último un Jesús Alejo Orantes que sigue con su racha mediática, caminando ahora por Comitán donde le demostraron gran apoyo en dicho lugar, señalando que donara todo su sueldo para subsidiar a todas las mujeres emprendedoras.

Aquí lo central del asunto es quienes acuerparon a Fernando y es que Juan Carlos Gòmez Aranda exsecretario de Gobierno de Chiapas, no solo acuerpo si no apoyo al cien al candidato Verde de Chiapas, quien antes había demostrado amores al que no se asusta ni se raja, borrándolo no solo de su publicidad de la casa de campaña, si no de su corazón también, por lo que se presume que la cargada esta bien puesta para ya saben quién. Pues bien, el evento que mencionamos estuvo alternando con Enoc Hernández y Eduardo Zenteno, así mismo estuvo sorprendentemente Emilio Salazar Farías, quien se había mantenido discreto en este tipo de eventos, será que como verde se alineo a las fuerza de Chiapas, para hacerla en realidad mas fuerte y no buscar su propio camino ya que no le han dejado otra opción, en realidad es una lastima que desaprovechen un gran talento, disciplina y compromiso de este gran político chiapaneco, el cual no solo sabemos si no que ha demostrado tener un gran amor por Chiapas, Chiapas, Chiapas.

Finalmente: “Es momento de sumarnos y ayudar al pueblo de Guatemala, como mexicanos y sobre todo como vecinos, debemos de ser solidarios y ayudar en estos momentos tan difíciles que se está viviendo en aquel país” lo dijo Willy Ochoa Gallegos. Recuerde No es nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

