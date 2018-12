Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

El gobernador electo: Chiapas va por la misma política de transformación del presidente AMLO.

Ante los escenarios nacionales de la ascensión a la Presidencia de la República del nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han vivido en México en este inicio de semana con dos sendos discursos –el que pronunció en el Congreso Federal y el que pronunció en la Plaza de la Constitución- donde se da a conocer la visión del lopezobradorismo en relación a la denominada “Cuarta Transformación”, con auténticos cambios de poder, que benefician más al pueblo, el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas dijo que Chiapas replicará la misma política de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de impulsar un desarrollo con justicia y equidad para todos los chiapanecos por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal.

Escandón fue enfático al reconocer que se vivirán los lineamientos de la Cuarta Transformación, porque la honestidad y la fraternidad sean forma de vida y forma de gobierno en Chiapas, porque venimos a servir y no a servirnos, venimos a trabajar y no a perder el tiempo; todo ello para impulsar un desarrollo con justicia y equidad para todas y todos los chiapanecos.

El gobernador electo también señaló que su gobierno, sumará su esfuerzo institucional a la nueva etapa que vivirá el país, la cual fue aprobada con el voto de millones de mexicanos y chiapanecos, como mandato categórico para construir un verdadero Estado de derecho. Aseveró que desde el principio de su gobierno encabezará un cambio pacífico y ordenado, profundo y radical para acabar con la corrupción y la impunidad que tanto daño han hecho a Chiapas, porque han impedido el verdadero desarrollo del estado.

Expuso que la gente votó para construir un nuevo gobierno y no para seguir con lo mismo; porque sólo sin corrupción y sin impunidad lograremos impulsar las más profundas transformaciones para el Chiapas que todos anhelamos. Afirmó que la corrupción no va a tener cabida en este gobierno y quien no lo entienda tendrá que enfrentarse a la justicia, sin distinción.

El próximo mandatario estatal, adelantó que desde el principio de su administración la Casa de Gobierno, se convertirá en la Casa de las Bellas Artes de Chiapas y que los aviones y los helicópteros, mismos que serán utilizados sólo para asuntos urgentes de la población: Salud, Seguridad Pública y Protección Civil.

Al final fue tajante cuando advirtió que quien no entienda que la “política tradicional” ya acabó en Chiapas, se va enfrentar a la justicia, porque a partir del 8 de diciembre “nadie estará al margen y encima de la ley”. Así las cosas. Dixe.

La Cuarta Transformación va también por los trabajadores de México.

Pocos saben que la Cuarta Transformación de México, no solamente triunfo y arrasó electoralmente el pasado 1 de Julio, sino que también vino confeccionando un grupo empresarial que hoy trabajan a la par del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se hizo una lucha de trabajo desde Chiapas hasta Baja California; podíamos decir que la Cuarta Transformación, ya cuenta con su grupo “Atlacomulco”, pero con sello LopezObradorista. Lo que no se hizo en las dos anteriores elecciones federales donde perdió – o se la robaron- al ahora Presidente de México.

Para conquistar este triunfo Presidencial del 2018, no solamente fue aprovechar el enojo de la gente, sino que privó una organización más amplia e inteligente por parte del Presidente de México, López Obrador, donde aparte que se conformó un grupo empresarial, se creó también la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuya consigna es una sola que es la de acabar con el reinado de la CTM que encabeza Aceves del Olmo. Los analistas ha dicho que la CATEM busca ocupar el lugar de la otrora poderosa central obrera del PRI, pero bajo los colores de Morena.

Pero hay muchas otras sorpresas de que el triunfo de MORENA, no fue nada fácil, hubo otras negociaciones para sensibilizar que el acendrado priismo dejara sin “guerrear y hostilizar” el poder, porque para Enrique Peña Nieto, le hubiera resultado fácil, no aceptar el triunfo de López Obrador por tercera ocasión en la historia de México, y hoy México estaría tal vez con un problema de insurrección social. Pero se antepuso más la cordura y la buena fe, y todo le salió bien a López Obrador y hoy toda esa gama de confecciones o creaciones y trabajo de equipo, ya tenemos un Presidente de México, que en efecto no nos puede fallar.

Se hace realidad la solicitada por sexenios: La carretera de Ocozocoautla-Villaflores

Ante la exigencia ciudadana por varios sexenios, hoy se hace realidad, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró este domingo, la modernización y ampliación de la carretera Ocozocoautla-Villaflores, con lo que cumple un compromiso realizado en campaña en beneficio de habitantes de la región Frailesca.

Acompañado de los empresarios Sergio Zuarth, Marden Camacho y Gerardo Toledo Moguel, quienes fungieron como testigos de honor, el mandatario resaltó que mejorar esta vía de comunicación era una añeja demanda de los distintos sectores, por lo que los 70 kilómetros rehabilitados y su ampliación de 7 a 12 metros, impulsará el desarrollo de los municipios a través de una mejor conectividad y movilidad social.

Velasco Coello explicó que esta infraestructura favorece la reducción en tiempos de traslados entre los municipios de la Frailesca y la capital del estado, pasando de dos horas a poco menos de una hora; posicionará a la región como un polo de desarrollo económico y fortalece la seguridad y la actividad turística.

Durante el recorrido, en el que también estuvieron representantes de colonias y ejidos, así como el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Daniel Flores Navarro, el Gobernador constató esta modernización que consistió en su ampliación, colocación de la carpeta asfáltica, construcción de puentes, drenaje, señalamientos de precaución y seguridad, entre otros. Así el ambiente.

Fraternidad con los delegados federales.- En la capital del país, se reunieron el domingo, -día de santificación indígena para el nuevo Presidente de México- 12 gobernadores con quienes serán superdelegados en sus estados. Trascendió que entre los mandatarios que aceptaron iniciar una relación de cordialidad con sus delegados federales están el de Guerrero, Héctor Astudillo, y el del Estado de México, Alfredo del Mazo, ambos del PRI. También accedieron el panista Antonio Gali, de Puebla, y el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán. Estos encuentros son una buena forma de iniciar una relación que, no por inevitable, debe ser tormentosa. (Sic).

PD: Hoy asume la Rectoría de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa, quien pocos lo saben pero entra con el sello distintivo dela Junta de gobierno de la UNACH. Fueron 23 aspirantes que estaban en la lista, pero la figura del académico Natarén Nandayapa, estaba bien guardada. Éxitos y a fraternizar con la comunidad estudiantil que queda muy encrespada con el exrector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, que se va con sus nuevos bonos. Sin duda una gran responsabilidad y trabajo por delante del nuevo Rector académico que rompe paradigmas en nuestra alma mather, de que sí se pueden hacer bien las cosas y lograr la transparencia y claridad.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx