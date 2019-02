Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Fin de las ideologías

Cuando la crisis de partidos en México ha mostrado su rostro real, resultan lo menos impresentables para la ciudadanía, ahora salgan algunas figuras de endeble reputación pública a encabezar proyectos políticos con la pretensión de convertirse en partidos. Así de las más execrables también por decirlo amablemente, está por un lado la que encabeza la ex panista, ex candidata presidencial independiente y ex primera dama Margarita Zavala, quien auspiciada por su esposo Felipe Calderón, ha registrado ante el INE con propósito de convertir a su organización “México Libre” en partido político. No cabe duda que la pérdida de noción de la realidad en este caso muy particular, no le permite a doña Magos ni al Felipillo, visualizar que la doña por sí misma, representa una opción fallida para el electorado mexicano. Su intentona de ir en pos de la presidencia como candidata independiente le mostró y demostró en el camino, que representa una falsa alternativa tan es así, que se vio obligada a renunciar a su candidatura mucho antes de concluir el proceso. Por su parte quien la azuza para incursionar neciamente en esta nueva aventura política, no es otro que su marido el ex presidente de México Felipe Calderón porque saben, como fue el caso de su fallida candidatura, que perdiendo ganan. Es decir, ahora en caso de lograr su registro, es claro que en su cálculo político está el blindarse y desde ahí, desde una posición de privilegio aún sea irrisoria, les permitirá una plataforma para presentarse como una voz opositora al actual gobierno y por supuesto asegurarles un ingreso sobre todo ahora que ambos no tienen chamba segura y Calderón, ya ni siquiera pensión. Así ambos personajes no han entendido o por contrario entienden de más, que en la construcción de una nueva fuerza política les permitiría aunque sea en la cola de la fila política, sobrevivir a los embates que la Cuarta Transformación un día sí y otro también, les cala hasta los huesos. Lo que tampoco han estimado en su soberbia, es que aún y con un partido chico o chato tanto Felipe y Margarita, jamás podrán remontar sus respectivos descréditos ante sus propios ex compañeros de partido y muy en especial Calderón, hacer posible que su negro historial acumulado como presidente ante los miles de muertos y desaparecidos, se borren de la memoria de las víctimas. Como de todos los mexicanos.

Otro caso igual o peor de patético, es el proyecto que una buena parentela de la maestra Elba Esther, casi al mismo tiempo lanzaron su propuesta de conformar un nuevo partido político denominado Redes Sociales Progresistas (RSP) que encabezan principalmente su yerno y su nieto René Fujigüara. Es sabido de toda la vida, la calidad moral de la maestra Gordillo Morales quien ha dado muestras claras de que para ella la moral, es solo un árbol de moras. Ahora que ya se encuentra en libertad al no haber delito que perseguir, a diferencia que en prisión tuvo que ser internada en un hospital del propio centro de inserción por su delicado estado de salud, nada más salió y parece que le hubieran inyectado agua de la fuente de la eterna juventud, tanto que salió a retar y amenazar con su regreso a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se supone y se evidenció, el motivo de su encarcelamiento es haber cometido una serie de desvíos de fondos públicos y robo de las cuotas sindicales. Es aquí donde digan lo que digan, los de la 4T nos quedan debiendo.

En ambos casos, el de Zavala-Calderón como el de Elba Esther-parentela, el grado de cinismo raya en lo inmoral cuan ofensivo a la inteligencia ciudadana. Así ambos proyectos de México Libre y Redes Sociales Progresistas, de cuajar, vendrán a pulverizar más el ya de por sí inexistente sistema de partidos en donde ha quedado ampliamente demostrado, que en todos los partidos y cito los emblemáticos como el PRI, PAN y PRD al igual y más endebles sus partidos satélites como Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista como los que se aliaron a Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza (ya ambos sin registro), consolidarán la vieja tesis descrita por Francis Fukuyama sobre “El fin de la historia” o la planteada con mayor claridad a este respecto por Daniel Bell y que le da título a esta entrega; el “Fin de las ideologías”. Me queda claro.

Ya de salida

Y bueno respecto a lo mismo, es decir la creación de nuevos partidos pero en este caso locales, ayer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) todavía a cargo del Doctor Oswaldo Chacón, emitió información sobre la solicitud de un puñado de organizaciones políticas, primero para registrase como tales para en un periodo mayor de tiempo y que se puede prolongar todo el 2019, se vea la procedencia de convertirse en partidos locales. Así y en un plazo de diez días contados a partir de su solicitud, el Instituto emitirá una valoración sobre la procedencia de su registro insisto, como organización política para lo que también tendrá que cubrir los requisitos de ley. Aquí el comentario va en el mismo sentido de las aspiraciones que a nivel nacional y me quedo con las citadas, pretenden acceder a su registro cuando las condiciones del país y su nueva realidad política, insisten en omitir el pequeño detalle de que ya ha quedado plenamente demostrado que estos entes públicos en general, ya no representan nada para los ciudadanos. En el caso muy específico de nuestra entidad, las últimas experiencias en este tenor es decir la creación de partidos locales ha sido una mancha al proceso democrático en general, sobre todo por su perverso manejo político y faccioso de las intenciones y los tiempos electorales. Es más, con opciones políticas fraudulentas que han requerido, primero, voluntarismo y cálculo político perverso de su creador y en nuestro caso más reciente el gobernador Velasco. Así con dinero del pueblo se auspician, crean y corrompen todas las estructuras democráticas al obligar a las autoridades en turno a sucumbir ante sus designios impíos. Pero en fin, de los que pretenden convertirse en partidos aún no hay nada escrito. Lo que sí es fácil adivinar, que si alguna de estas fuerzas políticas está en la óptica electoral del gobernador en turno, delo por hecho que para el 2021 para remarcar el fin de las ideologías, habrá en el escenario nuevos actores políticos y todos sin excepción con financiamiento público. Dinero tirado a la basura. Ah, porque si a nivel nacional los partidos tradicionales o emblemáticos ya anotados no sirven ni representan nada para el futuro del país, en el orden local éstos mismos son ya puro zurrón…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos A.C.

