No hace mucho que La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 nos dejó un mal sabor de boca, como siempre y para variar, de los cuartos de final no pasamos, aún así, a los integrantes de la selección se les sigue considerando estrellas, con patrocinios y ganancias estratosféricas, lo cual no es que esté mal, lo que me hace ruido es que hay un montón de deportistas y atletas mexicanos que merecerían la misma atención, porque ellos sí son campeones, y no se ve por ningún lado.

Somos las estrellas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los punteros en el medallero, tras ocho días llevamos 190 medallas, de las cuales 77 son de oro, en diversas disciplinas, clavados, karate, raquetbol, tiro deportivo, vela, ciclismo, en fin, talento hay.

Mi inquietud es la misma de hace algún tiempo, cuando comencé a ver de cerca los esfuerzos que tienen que hacer los atletas chiapanecos. Si se le pusiera más atención a los jóvenes en cuanto al deporte, si hubiera apoyos reales, podríamos destacar aún más en competencias como las Olimpiadas, pero no es sólo eso, es el que además de medallas tendríamos una sociedad mucho más sana, tanto física como mentalmente.

Y ya sé que hay escuelas en donde ni salones con techo o piso hay, mucho menos va a haber canchas de nada, albercas o entrenadores calificados.

Pero se me ocurre, que se podría apostar por los espacios deportivos comunitarios, es decir, en un municipio siempre hay un lugar con características óptimas (o menos “piores”) para realizar deportes. Qué le parecería si en lugar de que una vez a la semana saquen a asolear a su hijo un par de horas aprendiendo nada, mejor que pasara un día completo no en la escuela sino en algún centro deportivo, así no habría la necesidad de que cada escuela tuviera un maestro, no, sería uno solo para varias, a lo mejor no alcanzaría en un principio para todas, pero se podría comenzar con horarios recortados, con sedes alternas, en fin, la idea es que los niños puedan encontrar la pasión por un deporte.

Lo difícil es justo ese primer acercamiento, el que conozcan, que sepan de qué se trata, y si pueden ser buenos para ello, una vez encaminados, seguramente encontrarán la forma de continuar, pero no podemos pretender que sean deportistas y niños sanos si no se les da la oportunidad de saber que pueden ser buenos para ello.

Conozco montones de chamacos que jamás han practicado deporte alguno, porque en su escuela sólo los ponen a correr en la hora de educación física, porque sus papás no tienen tiempo, ni dinero, para llevarlos a una cancha y que practiquen basquetbol, volibol, ya no digamos natación o karate.

Quien tiene oportunidad de hacerlo es quien cuenta con los medios y no debería ser así, los deportes en realidad son tan importantes como las materias académicas, pero no les han querido dar la jerarquía necesaria.

Si nos diéramos a la tarea (algún día lo haré) de recabar las historias de cada uno de los deportistas que han logrado una medalla para México en estos juegos en Colombia, le apuesto que además de muchas sorpresas, nos encontraríamos con una constante: cuando empezaron el único apoyo que recibieron fue de sus familiares y amigos más cercanos, nada más, cuando el Gobierno entró al quite fue porque seguramente ya habían ganado –por sus propios medios- algunos premios.

Es inconcebible que los políticos le den la vuelta al mundo con todo pagado por nuestros impuestos, mientras que estos jóvenes tienen que andar hasta organizando rifas para tener los recursos necesarios para comprar un boleto de avión.

Así las cosas, a mí me da mucho gusto, me encantaría felicitar a cada uno y conocer su historia, hay chiapanecos por cierto, pero más gusto me daría saber que hay nuevas y mejores oportunidades para todos los chamacos que están cursando el nivel básico de educación, saber que son quienes seguirán poniendo el nombre de México en alto.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx