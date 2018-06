Ensalada de grillos / Ciro Castillo

Euforia nacional

Estamos tan necesitados de un triunfo, de que nos den buenas noticias, de que nos digan que todo irá mejor, que cuando ocurren historias como el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol nos ponemos eufóricos.

Un muchacho de apenas 23 años, Irving Lozano, quien a su corta edad ya es padre, hizo vibrar a millones de corazones mexicanos ayer domingo por la mañana.

Nos emocionamos los que tenemos el “vicio” de seguir el futbol, pero también muchos que ni siquiera le entienden o que solo les importa cuando juega la Selección.

Cada vez más mexicanos destacan en diferentes ámbitos de la vida; sin embargo, todos sabemos que se trata de esfuerzos individuales que rindieron frutos.

Los éxitos de deportistas, de artistas, de científicos, de empresarios, y demás, no son el resultado de una estructura social o de un proyecto de nación a largo plazo. Quizá por eso nos emociona tanto ver que un mexicano o, en el caso del futbol, que un grupo de mexicanos, triunfe.

Nadie creía que la Selección Mexicana de Futbol tendría la osadía, el hambre, la fortaleza, la firmeza, para derrotar al equipo campeón del mundo, Alemania.

Como también solemos ser los mexicanos, el pesimismo nos inundaba, hasta que llegó el Día del Padre (metido en nuestras mentes a punta de anuncios en la televisión) y los muchachos dirigidos por un colombiano que mira al futbol como si fuera una ciencia, los llevó a la victoria.

La euforia se desbordó desde los mismos jugadores que derramaron lágrimas, pues seguramente muchos de ellos tenían las ganas de lograr el resultado, pero tampoco confiaban en sus capacidades.

Sonaron las matracas, el cielito lindo, los caminos de Michoacán, los triques, las trompetas del mariachi y una que otra porra que hace alusión al “chile nacional”.

Hubo fiesta en Rusia, donde, dicen, hay unos 40 mil mexicanos que tuvieron el dinero para pagarse el viaje, aunque siempre nos andemos quejando que estamos en crisis.

Hubo fiesta en el Ángel de la Independencia, el mismo que en septiembre del año pasado se sacudía de un lado a otro cuando un temblor nos hizo ver nuestra suerte.

Hubo fiesta en Guadalajara, en Monterrey y en cuanta ciudad de le pueda ocurrir.

Las televisoras, donde ahora hay expertos, entre ellos muchos ex futbolistas y ex árbitros que le dan vuelta al derecho y al revés a un partido, no se cansaron de comentar este resultado “histórico”. Hubo “teles” que incluso repitieron el partido, donde, “casualmente”, ganó México otra vez.

LOS POLÍTICOS NO PIERDEN EL TIEMPO

López Obrador, quien no deja de presumir que las encuestas le siguen dando como ganador; Ricardo Anaya, quien pide votar por él porque es el único que tiene posibilidades de alcanzar al puntero; y José Antonio Meade Kuribreña, quien dice que la M (de Meade) le puede ganar a la A (de AMLO), se suben al camión futbolero.

Todos, a su manera, incluyendo a El Bronco, se dieron tiempo para seguir el partido del equipo mexicano y luego colgarse de un “fenómeno social” como éste.

Todos mandaron felicitaciones y algunos incluso se pusieron “la verde” para tratar de congraciarse con la población mexicana que se vuelca ante estos éxitos que saben a gloria.

Coinciden, al menos en esta ocasión, que cuando se quiere se puede y que los mexicanos demuestran que hay talento.

TAMBIÉN EN EL TERRUÑO

En Chiapas, el partido tampoco pasa inadvertido. Se colocan pantallas “gratis” para que la población viera este y otros juegos, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán.

No faltaron los políticos que se pusieron la verde para congraciarse con los que acudirán a las urnas en un par de semana y no faltaron los “eufóricos” que salieron a festejar el triunfo de algo que, podría ser “mucho” o podría no ser “nada”. Ahora todo es euforia nacional…

