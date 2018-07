Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Estábamos mejor cuando estábamos peor

No hemos concluido este sexenio en Chiapas y sin embargo hace tiempo que éste terminó. Pero muy pocos, hay que decirlo, lo vinieron advirtiendo casi desde el inicio mismo de esta fallida administración en la que reino de todo; desde el robo y la mentira, hasta la indolencia y ¡la indecencia!, de una clase gobernante rapaz cuyo lema hoy sin temor a exagerar sostengo fue; el que no transa no avanza. Pero hoy también ya todo eso es historia vieja, porque lo que nos ocurrío como sociedad, lo tenemos ganado por la ausencia, dolorosa, de valor y dignidad. Y como siempre diré no generalizo pero como siempre también, la excepción solo confirma la regla. Así a Chiapas como al país entero, siempre nos pasa lo que nos pasa por agachados, por sumisos, por pen…sar que las cosas pueden sobrellevarse si le entramos a la transa. Que los empresarios constructores acepten como destino manifiesto que en sus genes está el de conceder diezmos al gobierno para poder tener derecho a una obra, obra que por cierto, por definición siempre será chueca. Pero en este sexenio la verdad ¡sí no se midieron! porque hasta los constructores filtraron que ya les pedían no el 10 sino el 20 y hasta el ¡30 por ciento! Pero igual nunca denunciaron porque lo que querían eran obras, al fin y al cabo, o no la terminaban la obra o de plano podrían construían un estadio. De unicel.

Esta fue la característica del gobierno cierto, pero también de la sociedad. Y si bien los funcionarios del gobierno muchos realmente inexpertos en el arte amatorio de la corrupción, aprendieron rápido y como el ejemplo dimanaba del inquilino de palacio, no fue difícil deducir que esa era la dinámica de gobierno. Y así los secretarios se llevaban las tajadas grandes del pastel, los subsecretarios transaban un poco menos y de ahí a los directores de área lo que alcanzaban a pepenar y los subdirectores le entraban a la repepena hasta algunas jefaturas de departamento de adquisiciones y de almacén y ¡qué chingar! hasta el que sacaba las copias, cada cual a su nivel y alcance por ejemplo; el del almacén ponía su bonita papelería y el de las copias promovía su negocio de libros fotocopiados para chavos de la prepa y universidades. Así de cabrón el asunto. Pero decía, la lógica perversa de la corrupción permeaba de manera vertical pero del mismo modo horizontal. Así en los otros poderes como el legislativo y el judicial, la situación observada no era muy diferente que en el ejecutivo e igual la escala musical de la corrupción tocaba todas sus notas. Pero si cree que en estas instancias de gobierno se cierra el círculo perverso de la corrupción, le tengo otra noticia; el grado de corrupción observado a nivel municipal asciende a varios cientos de millones de pesos. Y ahí tienen a alcaldes y alcaldesas (no las excluyo para que no me acusen de violencia de género) a quienes se les han detectado desvíos millonarios o al menos han sido denunciados, pero al igual que en todos los casos, lo que ha reinado es la impunidad producto de la complicidad entre poderes. Casos como el de la alcaldesa cuyo sobrenombre es “La Loba” de Suchiate, la que no pudo ser procesada por el delito de falsificación de actas de nacimiento y pues ¡cómo chingados! si hay fotos explícitas del gran afecto que Manuel Velasco (acurrucado en su regazo) le prodiga a esta personaja. Pero no me voy a meter a dar ejemplos de flagrante corrupción que aún sin comprobar, se sabe de cierto han cometido a lo largo y ancho de esta –por fortuna desahuciada- administración. Y lo más ofensivo después del despojo sufrido, es que todos estos personajes ahí siguen, como el tipo del wiski; “tan campantes”. Ya nomás falta que nos orine un “chucho”. ¡Sáquese perro!

Para concluir diría; que nomás baste echarle una mirada a los presupuestos aprobados para los años del 2012 al 2018, para empezar a preguntarse a dónde fueron a parar los poco más de 400 mil millones de pesos de presupuesto de estos años, porque las carreteras del estado en su mayoría siguen en total abandono ya no digamos se hayan construidos nuevas. Y así por dónde volteemos, no encontramos correspondencia entre lo ejercido y lo realizado. Ni calles ni sistemas de agua potable, ni electrificación ni pavimentación de calles, ni médicos ni medicinas. Ya no hablemos de inversión productiva para la generación de empleos. Pero eso sí, la constante en este gobierno fueron las cobranzas públicas de parte de todos los sectores productivos como del sector salud y magisterial. Bueno hasta empresarios de medios de comunicación y periodistas se le plantaron al gobernador para exigirle su pago. ¡Carajo! y ahí seguimos abriendo la boca y los más, como limosneros, estirando la mano ¡joder! Y sí, cuando pensábamos que con los gobiernos anteriores nos había ido mal, con el actual no cabe duda; Estábamos mejor cuando estábamos peor. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Con sorpresa pero mayor indignación, nos enteramos que en días pasados unos tipos según fue dada a conocer la versión, ingresaron en la madrugada a las instalaciones del diario Contra Poder, medio informativo propiedad del doctor José Adriano Anaya, editor y director del rotativo. Los daños materiales no resultaron cuantiosos a pesar del grado de violencia con que actuaron, pero sobre todo, no hubo que lamentar ninguna agresión a los trabajadores o que hubiera llegado a mayores. El modus operandi deja ver, que esta acción tuvo el objetivo específico de mandarle un mensaje al director y es de suponer, a quienes en este colaboran. José Adriano ya ha interpuesto la querella respectiva e incluso ha denunciado este hecho en algunos espacios noticiosos del ámbito nacional. En política, dice el Doctor, no existen coincidencias. El medio y su línea editorial, sostiene, pudieron ser el móvil de ese artero ataque a sus instalaciones al ser un crítico del gobernador Manuel Velasco, por lo que no descarta ello haya sido la causa del “mensaje”. Nos solidarizamos con Contra Poder y su director, al tiempo que nos sumamos a la exigencia de que este ataque a la libertad de expresión, se aclare a cabalidad…// 2.- En este mismo tenor, es decir de agresiones a los medios y comunicadores, la semana pasada circulo con profusión el hecho de que un grupo de periodistas de la casa editorial Noticias voz e imagen, diario de circulación local propiedad del empresario y político Ericel Nucamendi, sufrieran despido injustificado; despido que de súbito y sin argumentos con una mano en la cintura, los echó a la calle sin siquiera, conforma a la ley, liquidarlos después de casi 10 años de laborar en el medio. La vocera de este grupo de compañeros reporteros Itzel Grajales, ha dado a conocer que han interpuesto una acción ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje, para interponer su inconformidad ante el acto de injusticia cometida por el diputado local electo de Oaxaca Ericel Nucamendi, para que de manera conciliatoria puedan acceder a los derechos que por ley les corresponde. Cabe señalar que por la cercanía de este personaje con el gobernador Velasco, temen que con influencias como parece ser este tipo ha presumido, la situación laboral de esta docena de periodistas, pueda empantanarse y hacerse añeja. Por lo pronto nos solidarizamos con los compañeros y quedamos a sus órdenes…// 3.- El pasado martes en el programa que conduzco en Expreso Chiapas tv, recibí a un grupo de colonos del fraccionamiento Magally del municipio de Berriozábal, para hacer pública denuncia de invasión de predios de su legítima propiedad viéndose afectadas 400 familias que desde el 2005, con gran esfuerzo nos comentan, han venido pagando para asegurar su patrimonio y su porvenir. Todo indica que quienes invadieron lo hacen bajo la bandera del Mocri, organización se sabe, tiene ese modus operandi de invadir predios con gran violencia y posesionarse de los mismos. Y así ha sucedido nos platican sus representantes que asistieron al estudio Tomás Paredes, Nelly Bravo y Gloria Castillejos, y de la C.P. Lidia Macías presidenta de los colonos con quien tuve comunicación telefónica, los que piden a las autoridades tanto municipales como estatales, tomen cartas en el asunto ya que desde que sufrieron la invasión en septiembre del año pasado, hasta la fecha no se ha resuelto su demanda y los violentos del Mocri ya ni les permiten el paso a sus predios. Todos tienen su título de propiedad debidamente legalizados y la carpeta de investigación de su caso es la 061-0402-2017. Finalmente comentan, que sería precisamente este jueves 19 que asistirían a una audiencia a la Fiscalía General del Estado para con la presencia de colonos e invasores, antes de llegar a la violencia del desalojo, puedan en cumplimiento a la legalidad, recuperar sus predios. Fiscal Raciel López Salazar, usted tiene la palabra…// ¡Me queda claro! Salu2

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

