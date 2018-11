Carrereando la Chuleta / Ronay González

¿ESTÁ SEGURO DE QUE ESTÁ VIVO?

Ya se acabó el puente, las festividades del día de muertos, quedé un poco más gordo con tanto pan, pero justo durante estos días me percaté de que es a toda ma… muy bueno, eso que hacen nuestros queridos difuntos, mire que darse un día para disfrutar de todo, de lo que les gustaba comer, de las bebidas, del cariño de los suyos, que su casa huela a flores, que todo esté colorido, que haya luz, que se reúna la familia.

No puede evitar pensar ¿cuántas veces hacemos eso en vida? cuántas veces nos damos un día para disfrutar por completo de la familia, sin interrupciones de ningún tipo, para comer lo que más nos gusta, cuántas veces llevamos flores para adornar la casa o prendemos unas lindas velas sólo por el gusto de verla diferente, iluminada.

Espero que muchas, pero creo que a veces lo vertiginoso del día a día nos ha llevado a privarnos de este tipo de cosas, que paradójicamente son las que se supone le dan sentido a nuestra vida. Nos quejamos de la sociedad en la que vivimos pero ¿qué estamos haciendo para que mejore? ¿nos tomamos el tiempo de hablar y entender a nuestros hijos, a nuestros padres? O son en realidad parte del mobiliario.

Últimamente con poco nos sorprendemos, la nota roja es ya la sección con más información, la que utiliza la mayor parte de los espacios, los muertos, secuestrados, decapitados, son parte de lo cotidiano, creo que ya ni siquiera nos molesta o nos preocupa. Vivimos en una especie de limbo en donde tanto lo bueno como lo malo nos resbala

Los amaneceres, las noches estrelladas, la luna llena, a veces ni siquiera las apreciamos, salimos de nuestras casas con prisas, viendo al piso, el celular o los semáforos; el día se nos va en resolver problemas, de los demás en el trabajo y luego nos abrumamos con los nuestros, y por la noche salimos como robots según para disfrutar de la familia o de nosotros.

¿De qué color estuvo el cielo? Quién sabe ¿cuántas flores, insectos, árboles, aves observamos? Probablemente se nos cruzaron más de tres pero no vimos ninguna. ¿Qué llevamos para nuestros seres querido? Probablemente entremos por la puerta con un dolor de espalda, de cuello, de panza, con estrés, enojo y con una cara que bien merecería una máscara.

Suena fatalista y medio alucinante pero nos estamos muriendo en vida. ¿Cuándo fue la última vez que tomó de la mano a su pareja, o a alguien a quien aprecie y se fueron a caminar? A un parque, a la orilla de la playa o simplemente por una vereda, sin pensar en las deudas, sin discutir porque el chamaco ya ni avisa a qué hora llega, o por los chismes, sin hablar de la última burrada de los políticos. O hace cuánto que no le dedica un par de horas a su hijo, sin que vea el teléfono, sin que atienda nada o a nadie más, que simplemente esté ahí para que le platique de algo que vio, de sus compañeros de escuela, créame podría descubrir cosas que ni se imaginaba.

Pero hacia arriba también cuenta, con sus padres, y no porque no los conozca, sino porque resulta que ya nadie se ocupa de sus necesidades, resulta que desde que tuvieron la grandiosa idea de traerlo al mundo no les ha quedado mucho tiempo para atenderse ellos mismos o hacer todo lo que les hubiera gustado, ahora menos, y tienen necesidades, no económicas, o a o mejor también, pero sobre todo de sentir que a alguien le importan, el que se tome un rato para escucharlos, qué les pregunte cómo se sienten.

Créame, tendríamos un mundo menos hostil y con más ganas de celebrar la vida.

Ya nos comimos todos los guisos del altar, los panes, la fruta, y no nos vamos a volver a acordar de estos asuntos hasta dentro de un año, que para los difuntos están bien, pero para los vivos no, nosotros deberíamos festejar que podemos ver y sentir a nuestros seres queridos todos los días, o ya de perdida una vez al mes.

Nos estamos deshumanizando y ni siquiera sé en qué nos estamos convirtiendo. No esperemos llegar al mundo de los muertos para disfrutar lo que ahora tenemos.

