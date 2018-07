Identidad Política / Carlos Rojas

ERA el más votado.

Los votos acumulados a favor del Senador Electo oriundo de Comitán Eduardo Ramírez Aguilar revelan que le sobraron canicas para jugar, que pudo ser el gobernador de Chiapas si lo hubiesen dejado pasar, que pudo también defender inventarios políticos del PRI y del Partido Verde Ecologista con mayor arrastre que los candidatos derrotados, pero en fin, hay que reconocer que de todas formas el ex alcalde comiteco supo salir bien librado de este laberinto político donde las artillerías enemigas hicieron todo lo posible para descarrillarlo, y no es cuento lo que les narro amables lectores, más de un millón ciento cincuenta mil votos respaldan la victoria del ahora representante de los chiapanecos en el Senado de la República, una votación histórica que rebasó hasta la del mismo Rutilo Escandón Cadenas próximo gobernador del estado, lo cual quiere decir que el Jaguar tenía una aceptación política envidiable entre los chiapanecos, claro está, no faltan sus detractores y enemigos, pero las cifras o los resultados obtenidos no tienen objeción, Lalo Ramírez obtuvo un triunfo contundente aniquilando de paso aspiraciones políticas futuras pues no sólo se moverá hilos y tenebras en los altos círculos políticos nacionales, sino también puede ser pieza clave en el equipo del próximo gobierno porque si alguien le debe Ruti gran parte de la victoria es precisamente a Eduardo Ramírez Aguilar. Pero dejando atrás lejanos escenarios políticos hay que volver a la realidad, hoy día los ganadores no podrán distraerse en asuntos de política electorera si quieren sacar adelante sus respectivas áreas de representación pública, porque en el pos-electoral la venganza y la ira se han apoderado de nuestros pueblos, además, con el triunfo de López Obrador se tiene la sensación que lo público se está viendo amenazado por el populismo y sin duda es momento de aclarar y demostrar que ese temor al populismo puede ser el cambio verdadero que va a eliminar la corrupción y la impunidad, que va a luchar por abatir la pobreza, la desigualdad, la violencia y la ruptura del Estado de derecho que nos tiene arrinconados y atemorizados por grupos la delincuencia común, la organizada y por hatajos de mercenarios que se vuelven contra la sociedad de bien y hasta con el gobierno mismo. ¡Ya basta! No se puede dar cabida en un gobierno del pueblo a organizaciones violentas de ningún tipo si queremos que haya paz, y yo creo que eso lo tienen bien calculado y analizado los próximos gobernantes pues fue el látigo social del que hablamos motivo principal de que la sociedad se volcara a votar por el CAMBIO prometido por López Obrador. En el Senado seguramente tendremos un aliado que nos va a responder como nos merecemos. El beneficio de la duda queda para quien los chiapanecos le dimos un millón ciento cincuenta mil votos de confianza y que el día de ayer sostuvo su primera reunión con el Presidente de la República electo Andrés Manuel López Obrador para conocer parte de la agenda legislativa de la cuarta transformación de la vida pública en México.// Abundando más sobre la promesa del Cambio Verdadero y de la 4ª. Transformación de la vida pública de México, trascendió que José Antonio Castillejos quien fuera dirigente de MORENA en Chiapas fue nombrado coordinador y representante en Chiapas de la Presidencia de la República, le tocará coordinar, administrar y aterrizar con justicia social, transparencia y honestidad los programas sociales federales y la agenda de la transformación para Chiapas en acuerdo con Rutilo Escandón Cadenas por ahora Gobernador Electo mientras toma protesta como Constitucional. // Pasando a otra cosa, los partidos políticos que compitieron en la pasada contienda electoral con resultados en manos se repartieron las diputaciones locales de Representación Proporcional ( PLURIS) de la siguiente manera 10 para MORENA; 8 para el Partido Verde Ecologista de México PVEM; 5 para el Partido Revolucionario Institucional PRI; 5 para el Partido del Trabajo PT; 4 Para Chiapas Unido; 3 para el Partido Encuentro Social; 2 para Mover a Chiapas; y para el PRD, PAN Y PANAL una curul cada franquicia partidista, nombres como el de Luis Ignacio Avendaño aparecen en la lista de registros ante el Instituto Electoral del Estado, el ex alcalde comiteco se encuentra inscrito en la segunda fórmula de la IV circunscripción por el Partido Verde Ecologista de México; Así también por el Partido Revolucionario Institucional se encuentra José Antonio Albores Trujillo en la 2ª. Fórmula y Segunda circunscripción, lo está también Ruth Aurelia Pensamiento Morales en la 3er. Fórmula por el mismo instituto político, Lo mismo Ilse Sarmiento Gómez en primera fórmula y primera circunscripción. Por el PAN esta Janette Ovando Reazola, Mónica Gamboa Fabián, entre otros; en MORENA figura Magally Anabel Arellano Córdoba y su suplente Verónica del Carmen García López en 3er Fórmula y tercera circunscripción sólo por mencionar los más conocidos de esta comarca fronteriza.// El recién electo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador está decidido a eliminar el fuero en todos los niveles de representación popular, es un buen anuncio, una buena medida, una advertencia y sentencia para todos aquellos gobernantes que les tocará vivir un nuevo modelo de autoridad federal dispuesto a castigar a todo aquel alcalde o gobernante que administre recursos y que se quiera pasar de listo. Por ahí va bien la cosa pues la propuesta pasara como mantequilla en cualquiera de las cámaras legislativas donde el partido en el poder tendrá mayoría absoluta en este caso.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que en algunos centros escolares, algunos comités de padres de familia y directivos se resistieron a inscribir y reinscribir alumnos sin cuota voluntaria?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

