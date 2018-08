Chismorreo Político / Armando Chacón

Enrique Peña Nieto en Chiapas

Comenzamos….El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto estará hoy en la Perla del Soconusco, donde acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello inaugurará el nuevo Hospital Regional “Manuel Velasco Suarez”. Esta que será la obra más importante del sexenio de Velasco Coello, lleva registrado una inversión de más de mil cien millones de pesos únicamente en la edificación y equipamiento de vanguardia. Este moderno hospital tiene capacidad para 120 camas y son aproximadamente mil personas las que trabajarán en ese nosocomio, entre personal de intendencia, administrativo, técnicos, choferes de ambulancias, enfermería, médicos generales y especialistas. El Hospital Regional de Tapachula MVS, comenzará a funcionar hoy mismo y será de gran beneficio para los habitantes de toda la región del Soconusco y Frontera. Esta será la última visita que hará a nuestra entidad Enrique Peña Nieto en calidad de Primer Mandatario de la Nación y se da en los momentos que se está realizando una transición tersa a nivel nacional y en Chiapas. El Presidente de México está preparando con mucho cuidado el que será su sexto y último Informe de Gobierno, que deberá presentar por escrito el primero de Septiembre en el recinto oficial de San Lázaro ante la nueva legislatura federal. Dentro del texto que contenga este informe contendrá lo realizado en los seis años de su administración y sin duda tocará también el proceso electoral. El mensaje político lo dará en la residencia oficial de los Pinos el día lunes 3 de Septiembre, donde estarán los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, todos sus colaboradores, diplomáticos, líderes de los partidos e invitados especiales. Se comenta que como una cortesía política enviaron una invitación al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, pero no ha confirmado su presencia en ese evento…..Continuamos….El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello estará presente en el Sexto Informe Presidencial, pero como Senador de la República el día primero de Septiembre y como gobernador en Los Pinos. El Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, solicitará permiso (sin goce de sueldo) al Congreso del Estado para ausentarse tres días, para poder ir a tomar protesta en el Senado, estar presente en San Lázaro y regresar a ocupar la silla principal de Palacio de Gobierno. Durante el tiempo de ausencia del mandatario chipaneco el responsable de atender cualquier asunto urgente será Carlos Mario Culebro Velasco, Secretario General de Gobierno. Después las actividades de Velasco Coello volverán a la normalidad hasta el 8 de Diciembre, fecha en que rendirá protesta como el nuevo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Antes, Velasco deberá también presentar su VI Informe de Gobierno ante la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado y podría ser en los primeros días del mes de Noviembre….Terminamos…..La sociedad utiliza en la mayoría de ocasiones a los medios de comunicación para exponer sus quejas, con la finalidad de que esas inconformidades lleguen hasta las dependencias oficiales, para que los titulares a través del área responsable de monitorear esa información se entere y ordene se atienda. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en la geografía chiapaneca millones de clientes que diariamente se quejan del pésimo y caro servicio que proveen, sin embargo ningún funcionario de la CFE presta atención a las quejas, ni les interesa resolverlas porque no se enteran de lo que publican los medios de información impresos, electrónicos o a través de las redes sociales. En muchas ocasiones con buena voluntad podrían resolverse muchos problemas, sin necesidad de salir a manifestarse públicamente, o cuando la desesperación de los clientes al no ser atendidos, rebaza la paciencia y se tiene que ir a exigir de una manera violenta a las oficinas de esa paraestatal de “clase mundial” para poder ser escuchados, atendidos. En Chiapas urge que la CFE ponga a una persona que se dedique (como anteriormente se hacía), a registrar, informar y dar seguimiento a las quejas ciudadanas que casi diariamente se divulgan en los medios, que se enteren los directivos y se atiendan esas demandas sin esperar a que se llegue a la violencia y también que esa persona informe a través de conferencias de prensa o comunicados la situación real de lo que sucede en caso de algún siniestro como el terremoto que se registró en Septiembre del año pasado, la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II o en caso de un huracán el nivel de las presas, por citar algunos ejemplos. Que sucederá ahora que se instalarán las oficinas centrales en la capital chiapaneca?, los problemas, las denuncias, las quejas, la información a los medios, de los clientes chiapanecos debe ser atendida por la delegación de la CFE-Chiapas, o habrá que llegar hasta el despacho de Manuel Bartlett Díaz para poder ser escuchados?. Ayer el gobernador electo Rutilio Escandón, recorrió las instalaciones de la Presa de Chicoasén, la CFE no emitió ningún comunicado….

