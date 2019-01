Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

EL ENEMIGO EN CASA.

El que anda haciendo de las suyas este 2019 es Julián Nazar Morales Dirigente estatal del PRI en Chiapas, quien a pesar de entregar muy malas cuentas el pasado 01 julio precisamente tiene maniatado al revolucionario institucional, pues solo está al frente del partido para sacarle tajo y llevar agua a su molino, ya que ha colocado a su conyugue en primera mano como diputada local de manera plurinominal y se ha beneficiado con las candidaturas y posiciones electorales, sabiendo que tiene la cola entre las patas, sigue al frente de un PRI en Santo Domingo desunido, desquebrajado y que no ha dado una en las últimas elecciones.

“Este lunes JNM convocó a la renovación de los comités municipales, donde no tuvo éxito alguno, pero al fast track pretende hacer en 24 horas las elecciones, sin consulta de las bases”

Sin duda habrá hecho pacto con el diablo, y no me refiero a Roberto Albores Gleason, si no que algún trato ha de tener cuando ni la dirigencia nacional lo pela, ha sido un mal elemento y no destaca por su carisma y talento en el PRI si no por la imposición en este caso de Maveco, quien, de ser secretario del campo, lo impuso para tener también en orden y a su servicio al revolucionario institucional.

Es triste el destino de la militancia priista, cuando a leguas se ve no está conforme con su dirigencia que en vez de quitarlo del puesto por la negligente actitud que posee, lo premian al dar continuidad a su mandato, por lo que el día de hoy cual hermanita Vivanco hace cosas malas que parecen buenas al tratar de sorprender a las organizaciones sociales quienes no forman parte del núcleo priista, ya que los demás cuadros muy reconocidos se alejan y hacen trabajo propio evitando formar parte de sus amarres que solo tienen hundido al PRI en Chiapas.

Ahora bien, el día de ayer en entrevista con Alecxi Albores se jacto de que no le llamara señor que se dirigiera a él como “Presidente Julián” y señaló que están comenzando el año con una reestructuración en el PRI, donde plantean hacer un cambio drástico para hacer un partido competitivo, ya que no pueden seguir admitiendo pobrezas y derrotas, “yo he aprendido que la vida política nada es para siempre, ni los que ganaron por seis años, ni los que perdieron espacios en las diferentes representaciones populares por eso para garantizar que las cosas se hagan bien, tenemos que empezar con la reestructuración a fondo”… comenzando con los comités municipales, luego los seccionales y todo lo que tenga que ver a nivel estatal y municipal” subrayò.

Lo que no dijo es que “no ha existido convocatoria para tal reunión, el cambio sorpresivo para todas las organizaciones priistas mostrando así lo fraccionado del PRI, las organizaciones populares y demás que avalan y que integran el priismo chiapaneco”, el querer hacer las cosas a su modo y en tiempos que toman desprevenidos a una militancia conflictuada hace que no haya éxito alguno y de plano no haya buenos augurios para el PRI este 2019.

Él no se ha dado cuenta que los momentos tan convulsos que vive el país, hace que los conflictos electorales y post electorales entre militancias en los pueblos indígenas den como resultado derramamiento de sangre y si bajo esa directriz sigue posiblemente no llegue muy lejos el partido, que ahora tienen una nueva generación con nuevas ideas, pero tienen que extinguir las lacras que vienen aniquilando el espíritu priista, ya que no lograran en ese tenor erigirse ni siquiera como verdadera oposición en nuestro estado y sin duda tienen en Julián Nazar el principal enemigo en su propia casa.

Finalmente: “Las y los diputados de la 67 legislatura aprobamos la iniciativa que envió el Gobernador de Chiapas ya que la sociedad demanda transparencia y rendición de cuentas. Exige que no se permita en el gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad” lo dijo Fidel Álvarez Toledo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

