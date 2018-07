Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

¿En verdad?; ¡los va a perdonar!

Espero no les vaya a parecer contradictorio el título y el tema que quiero proponer, digo si partimos que ayer mismo en este espacio, hacía mención a la calma que debe venir pasada la tempestad referida a la jornada electoral y por ende, la definición de ganadores y perdedores imponiéndose el llamado a la reconciliación y la unidad nacional. Pero y quizás pudieran coincidir con un servidor, que el llamado a dejar atrás la contienda y las confrontaciones es condición sine qua non, para alcanzar la reconciliación y se lo firmo. Pero de ahí, muy distinta dar lectura generalizada a lo que Andrés Manuel ha dicho respecto a que no va hacer una cacería de brujas en especial en contra del presidente Enrique Peña Nieto e incluso haber dejado claro tampoco lo haría con ningún otro ex presidente incluido Salinas de Gortari; pero cosa muy distinta y así creo debemos dar lectura, que temas como la llamada Estafa Maestra cometidas o presuntamente por la SEDESOL y otras secretarías; o el caso ODEBRECHT y como estos más temas de flagrante corrupción cometidas por gobiernos estatales, se tendrán que necesaria como urgentemente, digo si es que se quiere empezar por el principio en el combate a la corrupción que habrá que recordar, ha sido la principal bandera del propio López Obrador, las tres campañas que ha abanderado y hoy finalmente alcanzado la presidencia del país. A partir de ahí entonces o a la par, empezar a construir el andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que pasa por la designación de un Fiscal General de la Nación como del Fiscal Anticorrupción autónomos, que deberán designarse de la mano del Congreso de la Unión como de las organizaciones de la Sociedad Civil además de especialistas y académicos. Muchos temas relativos a la corrupción plenamente documentados por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), no pueden ni deben ser considerados dentro del explícito perdón del que habla el futuro presidente del país a personajes como Carlos Salinas, y claro al presidente saliente Enrique Peña.

Así entonces, la pregunta seguida sería; ¿en el caso chiapaneco se actuará en consecuencia contra de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos del gobierno del estado? El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de encontrarse evidencias de la comisión de delitos ¿actuará en consecuencia? Es pregunta no se esponjen. Porque supongo que para empezar, al recibir el gobierno lo primero que procede es una auditoría general que supongo sería una de las primeras acciones, para a partir de ahí, estar en posibilidad de extenderles a cada secretaría del gobierno, su “finiquito”; o de plano como se ha estilado, dejar que sea el Congreso del Estado quien sin mayor trámite apruebe la Cuenta Pública del gobierno saliente. Complicado verdad. El comentario no es con la intención de amarrar navajas, pero creo que si no se actúa en consecuencia, es decir combatir la corrupción caiga quién caiga, el inicial desencanto pronto trucará en un nuevo hartazgo y desesperanza. Entonces sí habrá un referéndum a la mitad del mandato como lo ha propuesto Andrés Manuel sobre la revocación de mandato (el pueblo pone y el pueblo quita), no sería aventurado pensar y esperar, reitero de no cumplirse la principal oferta del gobierno de combatir la corrupción, lo que ocurriría en dicho referéndum no sería tan difícil imaginar su resultante. Sobre todo en un estado como el nuestro donde los niveles de corrupción e impunidad han impactado directamente en el aumento de pobreza, la entidad más jodida de la nación. Cierto muy temprano para vísperas, digo cuando ni siquiera se han sentado a gobernar. Pero vale la pena considerar esta arista para que luego el grito unísono no sea; ¡se los dije! La interrogante entonces sigue siendo: ¿En verdad?; ¡otorgarán perdón! (No) Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- A raíz de los resultados contundentes de la pasada elección, no sólo el actual régimen habrá de cambiar radicalmente, sino que todo el sistema hasta hoy conocido de partidos, deberá entrar a un profundo proceso de reflexión, análisis y autocrítica, so pena, que no hacerlo con altura de miras pensando en el interés nacional, se estarán condenando a su extinción. Porque Morena como tal, aún y con registro como partido, en esencia no lo es y por ello mismo ni se llama partido sino se asume como un Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno la prueba fehaciente de lo que comento está en la amorfa coalición que Morena construyó con partidos como el PES (Partido Encuentro Social) que en esencia es todo lo contrario a la ideología de Morena y PT. Es más Morena y dicho sin desencanto de lo logrado, es una mezcla en dónde han llegado personajes de todos los partidos y todas las corrientes siendo muy difícil distinguir, a ciencia cierta, qué es en realidad. En tanto el octogenario PRI que dejó de ser Revolucionario e Institucional pero que sigue siendo partido y hoy de manera literal, se extravió en el camino de los tiempos y todo aquello por lo que alguna vez luchó y pregonó, terminó siendo el peor enemigo del país y por ello hoy se encuentra sumergido en su mayor debacle. El PAN, está igual ¡partido a la mitad! y esas mitades a su vez, fragmentadas. El PRD es un caso verdaderamente patético. Perdió su razón de ser al convertir sus ideales políticos en ideas burocráticas. Se convirtieron en una empresa de colocaciones y peor aún, que para mantener sus privilegios y canonjías, calcularon aliarse con sus enemigos históricos de derecha el PAN. Los demás, perdón, pero ni merecen comentarios. La partidocracia entró a su fase final. Sin embargo, es necesaria su recomposición y su presencia en la vida nacional. Ni hablar…// 2.- Por contrario y con desilusión, la figura de candidatos independientes resultó en general un verdadero fracaso. Resulta increíble y la mar de contradictorio, que precisamente el sistema de partidos y los partidos en sí y sus representantes en general, sean los que nos tienen sumidos en esta grave situación de inseguridad, de falta de crecimiento, de violencia generalizada, de corrupción, de desigualdad y privilegios, y ni así sea capaz la sociedad de voltear a ver otras opciones y en este caso los independientes. No quiere decir, aclaro, que por ser independientes sean mejores pero me consta, de menos son más decentes y no están maleados. Habrá que ver qué es lo que hacen las cúpulas partidistas al verse reducidos muchos a su mínima expresión; en tanto otros como el PANAL y PES que se perfilan a perder su registro nacional. Pero, opinión personal, creo que quienes han dado el primer paso en esta línea independiente, deben de seguir luchando porque como me comentaban algunos independientes de Tuxtla, este edificio de la democracia y de la figura independiente tiene que hacerse piedra por piedra y ellos y ellas les ha tocado esta lucha histórica. Y estoy de acuerdo. ¡Mi reconocimiento! A ya saben quiénes…// 3.- Quiero aprovechar, si me lo permiten, agradecer a todas y todos mis seguidores de Facebook que han seguido las transmisiones de Expreso Chiapas/Facebook live, de mi programa Comentando la noticia, incluso las especiales que con motivo de la Jornada Electoral, con un grupo de compañeros amigos columnistas, realizamos. A nombre de todos ¡gracias! Les comento que a partir de esta semana Comentando la noticia se transmitirá en vivo los días martes y jueves a las 11.00 am y aprovecho para el comercial. El análisis político pero igual las entrevistas como la cultura, serán temas de comentario. Sin más ¡Gracias muchas gracias! (Miles de compartidos, likes y reproducciones)…// ¡Me queda claro! Salu2.

