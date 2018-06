Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

En cuenta regresiva y contando

Mientras el reloj electoral avanza, los días que nos separan de la elección restan posibilidades a los candidatos en contienda. Para el caso específico de Chiapas en el que habremos de elegir gobernador, 122 presidentes municipales y 40 diputados locales, claro amén de presidente de la república, senadores y diputados federales, representan para las autoridades electorales pero igual para el gobierno del estado, todo un reto; las primeras es decir el IEPC, la FEPADE como el Tribunal Electoral local, para que organicen, instalen las casillas y de manera relevante contar los votos, en tanto la FEPADE actuar con celeridad, eficiencia y eficacia las denuncias sobre la comisión de delitos electorales y el Tribunal, aplicar la ley sin presión en los casos que ventilen. Para el gobierno, dar las garantías constitucionales a los ciudadanos para emitir su voto en libertad y seguridad. Y si me permiten agregar, hasta hoy ninguna ha cumplido a cabalidad su responsabilidad. Pero no es el quid.

Así entonces, lo que respecta a la elección a gobernador, todo parece indicar de acuerdo a la mayoría de las encuestas publicadas considerando ya a los cinco contendientes, que el candidato de Morena Rutilio Escandón, sigue a la cabeza pero con un margen menor de ventaja sobre el más cercano candidato del PRI Roberto Albores. Quien avanza a pasos agigantados según revelan las encuestas publicadas apenas esta semana, Fernando Castellanos del Verde ya se sitúa en tercer lugar pero muy cerca del segundo y si se confirman las tendencias, veremos bajar más a Rutilio y un desplome inevitable del priista Albores, con posibilidades de que el candidato oficial Castellanos, pueda no solo rebasar al segundo sino alcanzar al puntero. Cabe señalar, que habrá que esperar al segundo y último debate para ver sí, como ha trascendido, alguno de los candidatos dinamite la candidatura oficial de Manuel Velasco. Yo mantengo mis dudas fundadas sobre los trascendidos, por ello ni los cito. Porque no creo que Roberto Albores ni Rutilio Escandón incluso Josean Aguilar, vayan a echarse ese trompo a la uña digo, sabedores de que su ex jefe Velasco ha movido todas las piezas del tablero político-electoral a su antojo sin haber obtenido hasta hoy, ni atisbos de inconformidad de ninguno de los tres, que igual ha trascendido y se critica pero se acepta como algo irremisible, aceptando de manera tácita que la negociación de Manuel, se ha dado con el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto y el candidato puntero presidencial Andrés Manuel López Obrador. Quien sigue reiterando que le dirán Peje pero no Lagarto.

Como sea que sea y más allá de quien resulte gobernador del estado, creo que como sociedad nos corresponderá gran parte de la responsabilidad. Primero porque no se ha podido superar la visión de ser un pueblo sometido que aguanta callado o al menos se acomoda conforme se lo dicten sus intereses particulares más no ni nunca el interés colectivo. Y no es reclamo pero cuando vemos escenas como las ocurridas esta semana en donde los maestros “liberaron” llaman, estaciones de gasolina para regalarla, eran cientos de personas que se arremolinaron para contribuir al saqueo. Y así, con esa calidad de ciudadanos y no generalizo empero, que podemos esperar si el día de la elección o como dicen ya está sucediendo, les proponen comprar su voto; lo más seguro es que lo vendan y ya lo he dicho, no siempre la justificante sea la pobreza. Porque se puede ser pobre y ser digno. Veremos a como amanece el voto en la bolsa electoral el día de la elección. Lo que sí, conforme se acerca el día de la elección, sigue en ascenso su costo.

Algunas consideraciones a bote pronto: extraña, por decir lo menos, que la campaña de Josean no repunte, digo siendo el más experimentado del tema político tanto en la vida legislativa como en la administración pública. Es posible que la escases de recursos para campaña no le hayan permitido desarrollar un mayor despliegue, porque me resisto a creer que ya se dio por vencido. Lo que sí creo, es que faltó alzara la voz para denunciar o de menos inconformarse sobre lo que para todos parece evidente; la intromisión del gobernador Velasco en la elección. En tanto Roberto Albores, entró forzado a la candidatura cuando a todas luces se evidenció, que no era una decisión de la militancia priista sino una burda imposición del centro del país. Incluso con una fuerte oposición de ex dirigentes estatales del PRI, cuando de manera grosera y violatoria de sus estatutos, prolongó por más de dos años su dirigencia con fuertes tufos de desvío de recursos del partido a favor de su proyecto personal. Rutilio Escandón, de plano este asunto fue un asunto pactado entre López Obrador y Velasco Coello desde hace seis años, incluso se sostiene la tesis o al menos yo la sostengo, que su llegada al Tribunal Superior de Justicia del estado, fue parte del acuerdo. La grisura de este candidato, solo es comparable con su falta de carisma y ausencia de propuestas. Sólo repite como loro las propuestas del peje tabasqueño. Ya hasta habla como él…je. En tanto Fernando Castellanos Cal y Mayor, el que ya he dicho ser candidato oficial, va como alma que lleva el diablo y como lo que se ve no se juzga, ahí está llenando plazas por doquiera que va inyectándole a su campaña, además de recursos que resulta evidente, un despliegue informativo explosivo vía redes, como una envidiable movilidad que lo ha llevado a recorrer en escasos 10 o 12 días de campaña, al menos los principales municipios de la entidad. Así entonces, entramos a la recta final y estamos; en cuenta regresiva y contando. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- De los candidatos que he tenido la oportunidad de entrevistar en Expreso Chiapas tv/Comentando la noticia, con gran gusto y afecto recibí a mi amigo casi hermano Carlos Macías, quien no sé con qué artes u oficios lograron convencerlo de participar en la contienda a la presidencia municipal como candidato ciudadano de Mover a Chiapas de su natal Pueblo Mágico Chiapa de Corzo. No omito que me une a “El cartero” una añeja amistad, por lo mismo conozco su gran lucha y esfuerzo a través de los años que lo ha llevado a construir en el ámbito nacional e internacional, una carrera exitosa como canta-autor. Cuando platicamos, comentó que solo había de dos sopas; o se mantenía al margen de la problemática de su amado pueblo mostrando su inconformidad y reclamo a través de sus redes sociales, o de plano y de lleno participaba de manera más directa y comprometida para transformar, desde gobierno municipal, la dura y triste realidad por la que atraviesa su gente. Carlos Macías tiene muy claro las potencialidades de Chiapas de Corzo, no solo de la cabecera que puede ser un polo de desarrollo turístico, empezando por ser un pueblo mágico y contar con una de las siete nuevas maravillas del mundo “El cañón del Sumidero”; sino también del agro y el sector pesquero. Algo sí me queda claro, Macías el chiapacorceño, es un orgulloso de su tierra y de su gente, de su historia y sus tradiciones y sostiene que la Fiesta Grande de Chipa debe ser una fiesta permanente y le declara su amor con sus canciones, que de llegar a la presidencia dice, se transformarán en acciones para el bien y desarrollo de Chiapa y de Chiapas. Mi voto virtual lo tienes amigo. ¡Éxito! Por cierto el próximo domingo 17 ofrecerá un mensaje-concierto en el Parque Central de Chiapa de Corzo a las 7 pm. La entrada es libre…// 2.- Otra invitada fue la candidata a diputada federal por Tuxtla Claudia Rincón Trujillo, quien compite por la coalición “Por México al Frente”, quien mostró y demostró un gran conocimiento de la problemática de su distrito y claro de la entidad, pero sobre todo, tiene muy claro lo que tiene que hacer como legisladora y por consiguiente, lo que desde la Cámara Federal habrá de proponer muy particularmente y de manera prioritaria en el tema presupuestal, recordando con pesar, el que a Chiapas se le hayan recortado desde hace dos años una cantidad de 5 mil millones de pesos, contando con la aprobación de todas y todos los legisladores chiapanecos con un par de excepciones. La pobreza, la marginación, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, son temas a los que se compromete dar seguimiento, porque no se vale que sólo aparezcan cada tres o seis años para pedir el voto, cuando se desentienden de la suerte de los chiapanecos. Su papel es de representantes del pueblo y así actuará de obtener el triunfo en las urnas. Vamos dijo con Ricardo Anaya a la presidencia de México, con Josean Aguilar para gobernador, Paco Rojas a la alcaldía de la capital y sostuvo; somos el mejor equipo y la mejor propuesta…// 3.- El que va en caballo de hacienda en su carrera a la diputación federal por el distrito de la Costa, es el ex Fiscal General Raciel López Salazar, quien ha sorprendido gratamente a sus paisanos costeños al realizar una campaña a ras de tierra. Y no solo es un dicho sino que se refleja en las muestras de afecto y aceptación que cotidianamente comparte en las redes sociales. Así se le ve lo mismo con grupos de pesqueros que con transportistas; que igual denunciando la contaminación de ríos y lagunas como promoviendo sus lugares turísticos. Digo que sorprende, porque si bien ya fue diputado federal lo fue pluri pero ahora, va por la vía de los votos permitiéndole tener un trato directo y cercano a la gente y mostrando, al menos mi punto, el lado humano y sensible de un personaje que por sus responsabilidades públicas, la procuración de justicia, la percepción era la de un hombre seco y duro. Así pues, Raciel va en caballo de hacienda…// ¡Me queda claro! salu2 y buen fin.

¡Feliz día del Padre!

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

