EN CHIAPAS HEMOS CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE: MANVELCOE

El gobernador Manuel Velasco Coello, tras presidir la Primer Sesión del Consejo de la Agenda 2030, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, manifestó que Chiapas fue el primer estado en incluir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su Constitución Local. El líder moral de los chiapanecos agrego que la entidad ha adoptado como propios a los ODS estableciendo mecanismos para lograrlos, como su inclusión en la Constitución y la instalación del Consejo Estatal de la Agenda 2030. Así mismo el popular joven gobernante añadió, “En Chiapas hemos hecho nuestros los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos impulsando acciones y estrategias que permitan dar cumplimiento a la Agenda 2030, empero, -dijo- quiero destacar que la participación de todos los sectores es indispensable para lograrlo, porque está enfocada en los tres elementos del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental”, al mismo tiempo el popular Güero Velasco asevero que “La Agenda 2030 contribuye en la creación de sociedades más justas e inclusivas, y si bien es un proyecto para cumplirse a mediano plazo, nuestra responsabilidad es construir el puente para lograrlo”. En ese sentido el joven gobernador reafirmo su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Organización de las Naciones Unidas, para hacer frente a los retos que se presentan en la entidad y en el país. Hay que encinar que la Agenda 2030 está centrada en los ejes: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas; está basada en 17 objetivos y 169 metas, entre los que se destacan Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género y Agua limpia y saneamiento, y fue adoptada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y recoge la voz de millones de personas en todo el mundo, focalizando la cooperación de la ONU para continuar abogando y promoviendo la inclusión y equidad…sin comentarios

DEBEMOS VER A TUXTLA, CON UN FUTURO DE ESPERANZA…

Carlos Penagos, candidato común a la presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Chiapas Unido, signo la Agenda Pública Local propuesta por varias organizaciones civiles, y se comprometió a integrar las propuestas emanadas de este colectivo ciudadano a los planes y programas de gobierno Municipal durante su administración. Ahí en ese importante evento para la vida política y social de los tuxtlecos el abanderado señalo, “Solo con un esquema de responsabilidad compartida, vamos a generar e integrar las bases del desarrollo que requiere la capital de nuestro estado”, expuso en presencia de los organizadores de este importante evento que se llevó a cabo en el emblemático Museo de la Ciudad, considerado un ícono arquitectónico de Tuxtla Gutiérrez. Al firmar ese compromiso, el abanderado indico que uno de los temas que ha abordado en los tres días que lleva de proselitismo político, es el que se refiere a la recuperación de la confianza de la sociedad hacia sus instituciones y hacia la clase política en general; “y por ello de nuestra parte estamos haciendo lo que nos corresponde para escuchar todas las voces y todas las inquietudes, porque de lo que se trata es articular mecanismos de participación conjunta para buscar resolver los problemas de nuestro municipio”. Así mismo Penagos Vargas subrayo que, “debemos ver a Tuxtla con un futuro de esperanza, porque solo así podremos construir este puente hacia algo mejor, hacia algo más digno para nosotros y nuestras familias, y para lograr lo anterior, tenemos que tomar en cuenta a la juventud y por ello mi eslogan es: ¿Hasta dónde quieres llegar?, en alusión a la sangre nueva que necesita el Tuxtla con más oportunidades que todos necesitamos”. Al finalizar ese evento acoto, “Tuxtla Gutiérrez, es el corazón de Chiapas y todos los chiapanecos, siempre tienen algo que venir hacer a Tuxtla por eso queremos decirle a todos los chiapanecos, que vamos a trabajar unidos, vamos a soñar en grande porque queremos que todo Chiapas salga adelante”.

ACOMPAÑADO DE FERCAST, INICIO CAMPAÑA ZENTENO PARA DIPUTADO…

Eduardo Zenteno Núñez, candidato a diputado local de la coalición “Todos por Chiapas” por el Distrito VIII, con cabecera en Simojovel, al dar inicio a su periplo visitó los municipios de Tumbalá, Sabanilla y Tila, donde manifestó su entusiasmo e interés por impulsar desde el Congreso del Estado, propuestas serias y viables que lleven a Chiapas a lograr avances sustanciales en temas que son prioritarios para la entidad. frente a cientos de militantes, simpatizantes, amigos y ciudadanía en general, acompañado del abanderado de la candidatura común a la gubernatura del estado “La Fuerza de Chiapas”, Fernando Castellanos Cal y Mayor, Eduardo Zenteno, asevero emocionado, además de su beneplácito por contender en la demarcación donde se encuentra ubicado el municipio de Bochil, lugar que lo vio nacer y crecer, señalo que trabajará con especial énfasis y compromiso por los habitantes de esta importante zona del estado. Seguidamente el candidato Zenteno y FERCAST, junto con los ciudadanos intercambiaron puntos de vista sobre los temas de interés general, así como acerca de las necesidades específicas que tienen las colonias y comunidades que integran a dichos lugares, coincidiendo ambas partes en que lo más importante para lograr avances, es contar con representantes que escuchen a los ciudadanos, que cuenten con la capacidad necesaria y que sean comprometidos con la gente que confía en ellos a través de su sufragio. Eduardo Zenteno, en su discurso manifestó su gratitud a todos los asistente de dichos municipios por la fraternal y entusiasta recepción, así como la confianza conferida hacia su persona; subrayando la pasión, eficiencia y compromiso con la cual desempeñará la gran responsabilidad que los ciudadanos de este distrito le conferirán con su voto al elegirlo como diputado local el próximo primero de julio. Al mismo tiempo el candidato remarco la importancia de ganar juntos la gubernatura de la mano de Fernando Castellanos Cal y Mayor, así como el mayor número de curules en el congreso local y federal, además de las presidencias municipales a fin de lograr que las propuestas, proyectos y recursos sean realmente dirigidos hacia las necesidades y peticiones de los ciudadanos. Al finalizar su actividad Zenteno Núñez exhortó a los demás partidos y contendientes a continuar por una ruta de la concordia y propuestas a fin de lograr un buen desarrollo del proceso electoral. De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que se acerquen y conozcan a los candidatos en donde participa el PVEM junto a otros partidos, así como sus propuestas y de esta manera, juntos, puedan seguir abonando al desarrollo y prosperidad de Chiapas…Ver para comentar

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADORES…

FERNANDO CASTELLANOS….

El candidato a gobernador de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, en su gira de proselitismo en busca del voto popular ante miles de simpatizantes en los municipios de Ocosingo y Altamirano, donde se comprometió a seguir mejorando los servicios de salud será un pilar de desarrollo durante mi gobierno”, flanqueado por la fuerza de militantes de cada municipio y del cariño de los habitantes, Castellanos Cal y Mayor, remarcó que homologará las estrategias implementadas durante su administración en Tuxtla Gutiérrez, en donde los servicios de salud lleguen hasta la puerta de las familias y cuenten con equipamiento de calidad con personal de calidad, al mismo tiempo el joven candidato de igual forma se comprometió a continuar con una política de fortalecimiento hospitalario de la entidad toda vez que, para su gobierno es fundamental acercar la salud a todas las zonas rurales de la entidad, implementando las Caravanas de Salud en todos los municipios y en cada rincón donde las familias permanezcan vulnerables.

ROBERTO ALBORES…

El candidato a la gubernatura Roberto Albores dejó en claro que su proyecto de gobierno representa el cambio para poder avanzar, "No como los otros que representan lo mismo, la continuidad, que las cosas retrocedan, personajes que sólo se disfrazan de partido, pero que no les quita lo malos políticos, no les quita lo corruptos, no les quita que no apoyan a la gente". De gira por Amatan e Ixtapangajoya, Roberto Albores dejó en claro que es hora de terminar con gobiernos corruptos e ineficientes que no tienen la capacidad de dar buenos servicios públicos, como son caminos, hospitales y medicamentos. Ahí mismo señalo contundente, "No hay piedras que nos vayan a detener, no hay obstáculos que nos vayan a detener, ni habrá brujos que nos vaya a detener", dijo con firmeza el candidato del PRI y Nueva Alianza ante la militancia priista de la localidad. Seguidamente desde San Juan Cancuc, Roberto Albores reitera que será el Gobernador de los caminos rurales. Refiere las gestiones logradas desde la diputación federal y la senaduría, -más de 100 caminos-, y refrenda su palabra por transformar a Chiapas detonando la obra pública, seguidamente el candidato del priato Roberto Albores visitó los municipios de Chanal, Huixtán, Tenejapa y San Juan Cancuc.

