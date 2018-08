Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

¿ELECTO, VIRTUAL O CONSTITUCIONAL?

Iniciamos el mes de agosto con la incógnita de porque a Andrés Manuel López Obrador no se le puede llamar formalmente presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, o como se debiera referirse a su persona cuando no ha tomado posesión de lo ganado en las urnas el 01 de julio del año en curso. Pues bien, mientras el está tomando grandes decisiones en estos momentos para sus compatriotas, este no tiene el nombramiento certero que le debe otorgar la constitución. La respuesta es simple, la elección presidencial fue impugnada y tras se solucione dichas controversias él no puede llamarse formalmente electo.

Pero porque la tardanza, muchos incurren en el error de afirmar que el Instituto Nacional Electoral debiera dar este documento, pero los constitucionalistas y expertos en materia electoral refieren que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quien le corresponde realizar el cómputo final de la elección de presidente, luego de haber resuelto las impugnaciones que se hayan presentado, y en este caso fueron siete presentadas por su mismo partido que lleva en coalición el Partido Encuentro Social, debido a que este perderá su registro y no les quedo de otra la argucia legaloide para tratar de indultar por así decirlo la decisión que no gano en las urnas y por medio de tribunales piensa ganar a fin de no desaparecer.

El Articulo 99 de la CEUM señala: “…Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: Fracción II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos…”

Hace unos días la licenciada Janine Madeline Otalora Malassis, Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas concluía la recepción de los expedientes de computo, remitidos por los 300 consejos distritales al TEPJF y una vez resueltas las 511 impugnaciones a diputados y senadores estarán enfocados en desahogar lo que corresponde a la elección presidencial (tan solo 7 de ellas). Cabe resaltar que toda la información es resguardada en una bodega del TEPJF blindada por la Sedena que cuenta con dispositivos contra incendios.

Después de desahogar dicho procedimiento será entregada la constancia de mayoría, publicada debidamente en el Diario Oficial de la Federación y suponen que sea para el próximo lunes 06 de agosto, pero puede ampliarse ya que no hay termino perentorio y así se le pueda llamar formalmente electo al presidente, verificando que la suma de los votos sea correcta, para que dicho Tribunal formule la declaración de validez.

En base a todo esto tenemos un presidente Virtual hasta que no se den por aclaradas las cosas. Ahora tampoco podrán anular la elección y el colchón de votos que tiene Andrés Manuel con mucha diferencia de por medio no le quita el sueño sabe que si de perder dichas impugnaciones se tratara aun quedarían las cosas en el estado en que se encuentran, nada más es una argucia legal que utiliza el partido Encuentro Social a fin de salir beneficiado con la intención de aumentar el porcentaje de votación para seguir en la partidocracia mexicana.

Finalmente: “Como conductor uno tiene que ir librando los baches, ahora viene la otra parte, no por tener una calle en buen estado, vamos a manejar rápido y no respetar al peatón” lo dijo Neftalì del Toro Guzmán. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx