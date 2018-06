Identidad Política / Carlos Rojas

Elecciones virulentas, furiosas y maquinales.

Las elecciones del país y sus efectos en Chiapas están permeadas de actitudes virulentas, furiosas y maquinales, es por eso que vivimos momentos de alta tensión política y de crispación social con insólita agresividad, ayer –por ejemplo- los gremios magisteriales se apoderaron de gasolineras en la capital chiapaneca para otorgar litros de gasolina gratis a los conductores y propietarios de vehículos que asegundaron; o más bien aprovecharon ocasión para lograr combustible sin pagar. Un día anterior el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la Trinitaria, Ervin López Alfaro fue atacado a balazos cuando se encontraba desplazándose sobre la carretera internacional a la altura de la comunidad Chamic, los hechos atraparon los reflectores mediáticos locales, estatales, nacionales y por si alguno no conocía todavía al candidato priísta de este fronterizo municipio ya conoció de sobra de quien se trata, pues al existir un sobredimensionamiento mediático y de opinión en torno al hecho violento ocurrido a su persona y su candidatura Ervin subió en las mediciones de popularidad al colocarse como víctima de una ráfaga de balazos disparada por quien sabe qué tipo de manos envilecidas . Estos son los últimos casos de irritación y exasperación social que afectan, por un lado, la credibilidad de toda clase política, la gobernabilidad del estado, y por otro, la convivencia social; en términos llanos, un ambiente bastante enrarecido por violencia de todo tipo , y además con apreciaciones contradictorias entre los partidos políticos, que dieron origen a las pulverizadas coaliciones partidistas, la cuestionadísima candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor al gobierno estatal, así como la colisionada o torpedeada candidatura de Roberto Albores Gleason (el santo que no se raja) , y de paso la irrupción de extraños en MORENA también abonan a la tensión. En todo esto habría que agregar que a menos de 20 días para la elección todavía existen impugnaciones ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEyPC y desconfianzas en éste órgano considerado el árbitro de la contienda, sobre todo de los priístas que en últimas horas y en voz de su dirigente estatal Julián Nazar pide bajarse de la coalición en las candidaturas a diputados locales para colocar sus propios candidatos que ya tiene en lista, dentro de ellos Estrella Yamileth Molina Guerra para el VI distrito que en coalición con el PRI-PVEM-PPMCH-CHU-NA abandera Mauricio Cordero Rodríguez a quien pretenden mocharle votos de un partido -que para eso-; puede ser demasiado tarde, pues el joven político oriundo de Comitán ya les lleva varias leguas de ventaja. Así pues, como nunca esta elección se salió del control con todo y la novedosa reforma electoral que aprobaron junto con otras diez reformas más los diputados y senadores de la moribunda legislatura que al día de hoy son un verdadero fracaso. Y es que el problema no está en el hecho de que existan nuevas leyes en la materia, sino que estas no se respeten y se manipulen o manoseen a conveniencia creando desencuentros entre los chiapanecos sobre estos asuntos tan controvertidos, porque cada quien –al defender criterios o intereses, personales o de grupo– presume de absolutos sus puntos de vista y descalifica e insulta al que tiene una opinión diferente, de tal forma que el diálogo, la negociación y la concertación se tornan imposibles, tanto que se ve difícil una elección envuelta en paz y tranquilidad. Ojalá y estemos equivocados, pero lo que se ve no se juzga. Así es como se ven realmente las cosas en este proceso que ya casi está por terminar en menos de tres semanas.

ARENILLA

Acuso recibo de ejemplar Arenilla y agradezco a Alejandro Molinari Torres su atención para con este servidor por llevar hasta mi domicilio tan ilustrativa revista en cuya portada aparecen dos pilares y dos grandes personajes de la política actual Juan Carlos Gómez Aranda y Mauricio Cordero Rodríguez candidatos a diputado federal y local de los distritos ocho y seis con cabecera en Comitán respectivamente, y a quienes describe como RIOS DE AGUA CLARA a través de rescatar historias de constancia y servicio de sus respectivos linajes, legados bien capitalizados por quienes buscan seguir sirviendo a los paisanos de Comitán, sus alrededores y de todos los puntos de la geografía chiapaneca. Gracias por este y todos los detalles para con este humilde servidor buen Alex.

DEBATE

Dicen que el próximo día viernes, o sea mañana se llevará a cabo un debate entre los candidatos a la alcaldía comiteca organizado por el órgano electoral, será interesante ver y observar las propuestas de cada uno de ellos y sus buenas intenciones que tienen para un municipio en constante crecimiento que exige visión, capacidad, transparencia, honestidad, entrega y compromiso para sacar la chucha del lodo, como comúnmente se dice en el lenguaje popular. Estaremos atentos y lo podremos ver a través de la señal Diario Tv. Comitán.

PROGRAMAS SOCIALES

Hoy como nunca y con todo y que se diga lo contrario, o que existan leyes y reglamentos para no mancharlos de política, los programas sociales serán usados con fines electorales, hay órdenes de arriba para ocupar todas las herramientas institucionales posibles para hacer llegar a MEADE como Presidente de la República, como dice el dicho, en la guerra y el amor todo se vale y aunque algunos pataleen el Partido Revolucionario Institucional que todavía tiene el control del poder en varios niveles podría ser el más beneficiado.

COMALAPA

La suma de Uberly López Roblero al equipo de OSCAR RAMÍREZ fortalece la candidatura del Partido Chiapas Unido en el municipio de Comalapa Chiapas, y porque no decirlo –de paso también- la de Trinitaria que va por el Partido Verde Ecologista de México PVEM, municipios vecinos donde se enlazan y entrelazan intereses del mismo patrimonio político.

DE ÚLTIMA HORA

Sergio Lobato García otro priísta que se desbanda de su partido para apoyar al candidato verde a la gubernatura chiapaneca

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que la Procuraduría investiga y tiene pistas de quién o quiénes y porque atentaron en contra del candidato priísta de La Trinitaria?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

