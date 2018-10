Chismorreo Político / Armando Chacón

Eficientar servicios médicos para la población: Rutilio Escandón

Comenzamos…El sector Salud es uno de los referentes de las necesidades en Chiapas y el gobernador electo Rutilio Escandón lo sabe. Por ello en una clase de visión de desarrollo se reunió con la dirigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) encabezada por la recientemente electa María de Jesús Espinoza, con quien fincó un compromiso compartido: el Estado dará más y mejor infraestructura hospitalaria y de suministros, garantizando además derechos laborales a los trabajadores de la Salud, para que en conjunto se eficiente el mejor servicio a los chiapanecos. Este acuerdo bilateral, evidencia la capacidad de gestión del gobernador elector, quien reconoció el trabajo que técnicos, enfermeras y médicos realizan todos los días a favor de los más de cinco millones de chiapanecos, quienes demandan atención a la Agenda de Salud en el estado. La reunión ocurre en el marco de recientes fricciones entre el SNTSA y las autoridades en funciones, un tema dijo que denota el compromiso del Sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores, tema en el que se comprometió a ser respetuoso cuando entre en funciones. Dijo respetará la autonomía, la libertad y la democracia interna del sindicato, al cual solicitó trabajar de la mano para que Chiapas resalte en materia de salud. Así pues el gobernador electo colocó al centro del debate público la agenda de Salud en Chiapas y al mismo tiempo evidenció su compromiso con los trabajadores y con la Salud de los chiapanecos…..Continuamos….Muy preocupado debe sentirse el ex gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero al recibir el comunicado donde le indican que deberá renunciar al puesto de Cónsul en Orlando, Florida, Estados Unidos. El equipo del próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ha solicitado a los Embajadores, Cónsules y personal de confianza que laboran en esa dependencia, deben presentar por escrito las renuncias con fecha del 30 de Noviembre del presente año al cargo que desempeñan actualmente. Dentro de esa lista se encuentra el ex mandatario chiapaneco Sabines Guerrero que a partir del uno de Diciembre, para que Ebrad pueda cumplir las instrucciones del que será Primer Mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador cuando proponga quienes serán las mujeres y hombres que ocupen las embajadas y los consulados. Los diplomáticos serán nombrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado de la República, así lo marca la Ley. Pero no únicamente serán los Embajadores y Cónsules los que deberán dimitir al cargo, también desde la Residencia Oficial de los Pinos ha salido la orden de que los funcionarios de confianza, de todos los niveles de todas las dependencias que forman parte de la estructura del gobierno federal, deben presentar sus renuncias, como debe ser, para que el los futuros Secretarios de Estado que formarán parte del equipo de trabajo de López Obrador puedan designar con toda libertad a sus colaboradores. Pero de este asunto lo que se destaca es que para Juan Sabines Guerrero se le acaba el fuero dentro de un mes exactamente y aún persisten los señalamientos de los chiapanecos hacia el abusivo ex gobernador que dejó endeudado al estado con más de 40 mil millones de pesos, mientras el pueblo se quedó en la miseria…..Seguimos….Incomprensible la determinación de la Jueza, Isabel Álvarez Ramos que dictó sentencia absolutoria a favor del feminicida Omar Fernando Rosales Toledano, quien había confesado haber dado muerte a su ex esposa Viridians Flores Ramírez. La indignación de todos los sectores sociales en contra de esta determinación se mostró a través de protestas de repudio a nivel local y nacional, porque nadie entendía el proceder de la Jueza de dejar en libertad absoluta a un despiadado criminal. La Fiscalía General del Estado informó el mismo día de los vergonzosos hechos, que apelaría la decisión de esa Jueza, el asesino estaba confeso y a pesar de eso se le había dejado en libertad. Algunos juristas opinaron que Álvarez Ramos debería haber sentenciado a este delincuente con cuando menos 60 años de cárcel. Ayer por la tarde se informó que “El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas suspendió a la Jueza, Isabel Álvarez Ramos, a la secretaria de acuerdos y a la actuaria, por probable participación en conductas anómalas, al haber dictado auto de libertad al feminicida confeso, Fernando Rosales Toledano”, esto atendiendo una petición que hiciera el Congreso del Estado. En todos los sectores sociales se espera que el procedimiento de responsabilidad en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos y el personal mencionado que ordenó iniciar el Consejo de la Judicatura, no sea dilatado y estos servidores públicos reciban un castigo ejemplar y terminen en la cárcel. Sobre el asesino Rosales Toledano se desea no haya abandonado el país como lo pretendió cuando fue detenido en un hotel de Tapachula, en el momento de la captura se aprestaba a huir a Guatemala. “Justicia para Viridiana, es el clamor popular”……..Terminamos……En el Ayuntamiento capitalino quedó instalado oficialmente el Consejo Consultivo Ciudadano 2018-2021, fue el alcalde Carlos Morales Vázquez quien tomó protesta a los integrantes de este Consejo. Este organo será el vínculo entre los ciudadanos y los integrantes del Ayuntamiento, relación que se había perdido debido a la soberbia y a la corrupción de los anteriores alcaldes. Carlos Morales es un funcionario que trabajará resolviendo el clamor de los tuxtlecos que demandan servicios y mejorar la infraestructura…

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx