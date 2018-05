Veíamos ayer las imágenes de la visita del aspirante presidencial, Ricardo Anaya, “el joven maravilla”, y no se nos ocurre otra forma de describir sus eventos políticos: un verdadero “tutifruti”; también, como decimos aquí: de dulce, de chile y de manteca.

El segundo en la contienda, según las múltiples encuestas que inundan y nublan las mentes de los mexicanos, estuvo al medio día en el municipio de Las Margaritas, justo en uno de los sitios donde cundió el zapatismo en 1994.

Al panista, respaldado por el PRD y Movimiento Ciudadano, le tocó una rebanada de la realidad que se vive en Chiapas: un bloqueo carretero en el tramo San Cristóbal-Teopisca, que derivó en desalojo con saldo de al menos cinco unidades motoras incendiadas.

En un ejercicio de honestidad, el ex dirigente panista, quien ha resultado ser buen orador según los primeros dos debates presidenciales, reconoció que la nación entera tiene una deuda con los pueblos indígenas.

A pesar de que ese discurso, casi siempre pronunciado por los políticos que llegan al estado más pobre del país, Ricardo Anaya le puso un ingrediente; reconoció que le han quedado a deber a los pueblos indígenas e incluyó a los dos gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón. Éste último se ha convertido en uno de sus críticos, tras haber dejado fuera de la candidatura presidencial a Margarita Zavala, quien luego sería independiente y luego renunciaría a seguir en la contienda.

Anaya Cortés, quien estuvo acompañado por el candidato a Gobernador, José Antonio Aguilar Bodegas, se dio tiempo para enviar un “guiño” político a María de Jesús Patricio “Marichuy”, la mujer que intentó ser candidata presidencial independiente y representar a los pueblos indígenas.

Ofreció combatir la pobreza, luchar contra la corrupción, construir hospitales, viviendas y mejorar la seguridad.

Una visita como la realizada ayer por Ricardo Anaya a Las Margaritas, años atrás hubiese sido impensable. Este municipio, cuna de organizaciones como la CIOAC, siempre fue el bastión del perredismo, hoy debilitado y migrado en muchos casos a la “ola morenista”.

POR QUÉ DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

En la Arena Cuesy Serrano, escenario inventado en los tiempos del sabinismo, Ricardo Anaya juntó lo que hace algunos años, incluso meses, hubiese sido imposible.

Estaban, por ejemplo, Francisco Rojas Toledo, ex alcalde tuxtleco, quien de nuevo quiere ganar la alcaldía capitalina, según él, para “barrer” la casa.

Estaba, desde luego, el propio candidato a Gobernador, José Antonio Aguilar Bodegas, quien no hace mucho tiempo era priísta y no hace mucho tiempo, secretario del Campo en el gobierno verde de Manuel Velasco.

También pudimos ver a María Elena Orantes, otrora priísta, y ahora candidata de Movimiento Ciudadano, quien le ha encontrado el gusto de vivir del “erario”, saltando de una legislatura a otra.

Incluso asomó la cabeza el “verdecologista” pasado a perredista, Diego Valente Valera, quien no hace mucho tiempo también era Secretario de Pesca en la presente administración.

Estaban también, de la política nacional, otrora rivales por la forma de pensar, Santiago Creel Miranda, “el chico Palacio” y Jesús Zambrano Grijalva, quien tiene un pasado completamente ligado a la izquierda.

En fin, no es que no se valga, no es que no se pueda. Así lo permite la ley y punto. Así es la política de hoy; sin embargo, no podemos dejar de decir que es de dulce, de chile y de manteca…

QUE NO CUNDA EL MAL EJEMPLO

Decíamos que ayer, en su trayecto hacia el municipio de Las Margaritas, al candidato presidencial Ricardo Anaya le tocó una probadita de los bloqueos carreteros que se han convertido en una especie de “deporte” de las organizaciones “sociales”.

El suceso protagonizado por supuestos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) derivó en un desalojo por parte de policías estatales y municipales que despejaron el tramo San Cristóbal-Teopisca.

El saldo fue de cinco unidades quemadas de las empresas Cemex, Coca Cola, Bimbo y dos particulares. Que no cunda el mal ejemplo…

