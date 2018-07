Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

DOS LUISES EN LA TERNA.

Va de nueva cuenta, la rumorología comenta desde la semana pasada la llegada del gobernador sustituto a Chiapas esto es ante la premura de Manuel Velasco Coello de oficialmente acceder al cargo como senador de la republica el próximo 01 de septiembre del año en curso. Es más, muchos dicen que el interinato procede de un momento a otro y los que saben afirman que ya Manuel con toda su familia ha dejado la casona del Mirador para cambiar su residencia a México DF, desde donde despacha y existe la posibilidad que solo regrese para pedir la licencia correspondiente ante el Congreso del Estado.

“El aún Senador Melgar Bravo y el ex quinto candidato a la gubernatura de Chiapas Fernando Castellanos, se perfilan para ser el Gobernador Interino de Chiapas”.

En este tenor todos andan haciendo sus vaticinios de quien lo sucederá en el cargo por los últimos cuatro meses, esto suponiendo que el cambio se dé ya, por lo que al menos hay dos nombres quienes se postulan uno que no quiere y otro que muere de ganas por ser lo que no pudo ganar en las urnas, aunque sea por poco tiempo. Hablamos de Luis Armando Melgar Bravo y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, cada uno gallo del saliente y del entrante. Pero que garantía da cada uno de estos prospectos para cuidarle las espaldas a Maveco ante su salida repentina de la gubernatura chiapaneca. Uno los da todas y otro me imagino que no, puesto que le están poniendo todas las trabas posibles para llegar al encargo. Las cosas no se deciden aún, pero si no hay sorpresas que hubiera un tercero en discordia, podríamos ver hasta Don Jesús Alejo Orantes Ruiz, como una buena propuesta de gobernador interino de Chiapas.

Podría parecer irrisorio, pero hay quienes ya se cortan las venas con un ejote para discernir esta encrucijada, por lo que viendo todas las posibilidades entendemos que no dejara tan pronto la gubernatura chiapaneca, al menos la aguantara hasta que sea posible y no por los chiapanecos, sino porque el ser gobernador le garantiza presidir la Comisión Nacional de Gobernadores que ahora le abre las puertas a nivel nacional para codearse con la crema y nata de la política mexicana, hacer acuerdos y tenerlo presente mediáticamente, cosa que no podría tener, al pedir licencia y al menos estar de vacaciones unos cuantos días para enfrentar su propio encargo.

¿Pero quién sería el 102 en la lista de los gobernadores interinos de Chiapas? En un artículo de Mural Chiapas del 2016 se publicó este texto “Desde que Chiapas decidió Anexarse a Nuestra Nación, por voluntad propia e independizarse de la Capitanía de Guatemala, esto en 1824, llevamos a la fecha 169 gobernadores, 37 constitucionales, (ahora 38 con Tío Ruti) es decir, elegidos a través de las urnas, 101 interinos, 18 provisionales, 7 sustitutos, 6 encargados y 1 designado, este último fue don Pantaleón Domínguez, designado por Porfirio Díaz, quien a pesar de que no era aún Presidente de la República, el dio la orden. Hablar de cada uno de los 101 Gobernadores interinos que ha tenido nuestra Entidad, es traer a la memoria de miles de chiapanecos, episodios nefastos. Todos, sin excepción han llegado como el jibarito, locos de contento para terminar con un abultado cargamento.” Ante tal panorama quien sería el Idóneo, ¿quién podría dar su credibilidad en cuatro meses por Chiapas? O ¿Quién ira por todo o nada? Por lo pronto ambos candidatos están esperando sentados la resolución, que esperemos sea por el bien de Chiapas. Las apuestas siguen corriendo… y como dijera uno de ellos esto no se acaba, hasta que se acaba.

Finalmente: “Nuestro llamado es a que nada se quede fuera de la norma establecida, conforme a tiempos programados, como lo indica la Ley de Entrega-Recepción lo dijo Willy Ochoa. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2018@outlook.com

