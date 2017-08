Café Avenida

Gabriela Figueroa

El día de ayer militantes perredistas toman oficinas del PRD donde Consejeros Estatales, Secretarios del Comité Estatal, presidentes de comités municipales y militantes exigen la renuncia de César Espinosa Morales y auditoría a su administración, todo ello en vísperas de lo que hoy sería la Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

DISPUTA AMARILLA.

Como medidas desesperadas ante los hechos en mención la misma Comisión Nacional Electoral, CNE del PRD cancela el Consejo Estatal Convocado para hoy por la mesa directiva del 9o Consejo del Estado de Chiapas, donde los conflictos al parecer es por el incómodo dirigente estatal.

En este tenor se señala a Alejandra Soriano como artífice de estos hechos al hacer pública una exigencia: “Que el presidente del partido verde Eduardo Ramírez saque las manos del PRD y que César Espinosa deje de hacer campaña a su favor, ya que advirtió que si el comité nacional no suspendía el consejo estatal convocado para hoy, la coordinadora de unidad lo suspenderá por la fuerza si es necesario.”

Parece que aquí cabe perfectamente la frase “entre amarillos podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño” donde la desarticulación de la fuerza perredista y de su aun líder esta puesta en marcha.

Hace unos días había sido revocado de su puesto de la Comisión Jurisdiccional por presuntas irregularidades Agustín Bonifaz según resolutivo QP/CHIS/132/2017; y es el ahora en su calidad de secretario de finanzas del PRD quien asegura que son más 39 millones de pesos que César Espinoza no ha entregado cuentas a los perredista.

Buscándole el frijolito en el arroz, los enardecidos perredistas hicieron pintas al edificio donde se ubican las nuevas instalaciones del partido, situadas en la 5ª Avenida Sur Oriente #1377 en la Colonia Terán de esta capital, para dañar el patrimonio propio del Sol Azteca, donde realizaron diferentes destrozos, daños y robos.

DIRIGENCIA ESTATAL RESPONDE.

En este sentido el Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, César Espinosa Morales reprobó la actuación de personajes como Alejandra Soriano Ruiz; el expulsado de la Comisión Jurisdiccional Agustín Bonifaz Herrera Saraín Osorio Espinosa; Lidia Elizabeth Beltrán Nuñéz; Oswaldo Neftalí Ramos Beltrán; Felipe Alamilla Lara; María de la Luz Figueroa Ruiz y Gabriel Gutiérrez Ávila; quienes excusándose bajo una manifestación, irrumpieron de manera violenta e ilegal a las nuevas instalaciones del Sol Azteca, donde realizaron diferentes destrozos, daños y robos, haciendo un enérgico llamado a la Secretaria General del Comité Nacional, Beatriz Mojica Morga para que deje de proteger a una delincuente vandálica como Alejandra Soriano y refirió “Como no cuenta con el respaldo de consejeros ni de militante alguno, Alejandra busca por medio de escándalos mediáticos conseguir espacios que le garanticen no desaparecer del mapa político como está acostumbrada a hacerlo, prueba de ello es el vergonzoso número de votos que obtuvo cuando fue candidata a diputada federal en el 2015, en donde ni en su sección electoral votaron por ella y le hubiese encantado que le dieran un premio de consolación y como no obtuvo nada se fue a vivir fuera del estado”, dejando en claro que no se permitirá ninguna actuación fuera de la ley, por lo que ya se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de daños en propiedad ajena, robo con violencia y asociación delictuosa en contra de quienes resulten responsables.

Finalmente ante los hechos el diputado Federal Diego Valera envió un mensaje: “El PRD no está a la venta para nadie, tenemos líderes, militancia y candidatos para 2018, por lo que hago un llamado a la dirigencia nacional para que permitan y nos ayuden hacer un trabajo independiente al gobierno y esta nueva etapa del PRD sea atractiva para el electorado, viendo al PRD como una opción diferente de gobierno”.

SEMANA INGLESA.- LUNES: Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien revisó las acciones conjuntas que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado llevan a cabo en materia de seguridad. El Secretario Osorio Chong informó que se cuenta con una mayor coordinación para impulsar políticas de prevención del delito en Chiapas. Por su parte, el Gobernador Velasco reconoció el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Gabinete de Seguridad Nacional, que han permitido mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Ambos coincidieron en que la conjunción de esfuerzos es el camino correcto para darle resultados a la gente, como lo indican las cifras dadas a conocer por el INEGI y la organización Semáforo Delictivo en materia de incidencia delictiva. MARTES: Por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta de Ley a Miguel Prado de los Santos, como nuevo Secretario de Pesca y Acuacultura, quien exhortó al nuevo funcionario a trabajar duro -como lo ha pedido el Gobernador a todo su Gabinete-, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos, pero sobre todo, cumplir con las expectativas de los chiapanecos, que hoy exigen mejores respuestas y más rápido a las necesidades de sus comunidades. MIERCOLES: Luego de tomar protesta a Manuel de Jesús Narcía Coutiño como Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología en Chiapas, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello de seguir impulsando la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología como detonantes de la vocación productiva de cada una de las regiones de la entidad, donde una de las prioridades en esta materia es el fomento a la participación de la comunidad científica y tecnológica, así como de estudiantes, empresas, organizaciones civiles y de la sociedad en general, en la generación de nuevos conocimientos que propicien soluciones innovadoras a las necesidades de los chiapanecos. JUEVES: Un total de once aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, comparecieron ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Justicia del Congreso del Estado, donde cada uno de los aspirantes expuso sus propuestas ante las comisiones unidas encabezadas por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz quien presidió la reunión acompañada de las y los diputados María Mayo Mendoza, Viridiana Figueroa García, Isabel Villers Aispuro, Cecilia López Sánchez, Marcos Valanci Buzali, Rodolfo Muñoz Campero, Fidel Álvarez Toledo y Mariano Díaz Ochoa. Al hacer uso de la palabra, los aspirantes coincidieron en la importancia de que el organismo sea en verdad un ente ciudadano, y para lograr ello, es importante que quienes lo integren no tengan relación partidista alguna, así como que tengan los conocimientos necesarios sobre el marco jurídico que regirá al Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas. De esta manera, las comisiones unidas dieron cumplimiento a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, escuchando con atención las propuestas de Karla Carranza Ojeda; Oscar Corzo Tovilla; Francisca Damas Damas; Hermelinda Esquinca Méndez; Beatriz Elena Figueroa Córdova; Néstor Gabriel López López; Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito; Manuel Ernesto Ramos Martínez; Silvia Madeleine Santiago Figueroa; Héctor Orsue Tamayo Guzmán y Martín Tabernier Estrada. Después de analizar y haber escuchado las propuestas las comisiones unidas dictaminarán y elegirán a los 7 integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. VIERNES: En el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Sexta Legislatura, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de dos nuevos municipios: Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro. Lo anterior, después de que el presidente del Congreso del estado Eduardo Ramírez Aguilar sometiera a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del estado de Chiapas. Como punto final del orden del día, se clausuró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

VA DE ANÉCDOTA.- Se nos fue un gran guerrero del periodismo, Miguel González Alonso, recuerdo dos episodios o anécdotas de esa lucha contra el dictador Pablo Salazar.

En un Informe de Gobierno, Miguelón enrolló una manta alrededor de su cuerpo debajo de su camisa. Así pudo traspasar el cerco de seguridad en el Congreso del Estado. En el momento, que el Dictador de Soyaló tomaba la palabra sacó la manta y con Sergio Melgar y este servidor la sostuvimos por varios minutos ante el asombro y la incredulidad de los presentes, hasta que llegaron los elementos de seguridad y nos sacaron del recinto parlamentario.

Beto García Ramos.

LINTERNA LITERARIA.- Cuando yo muera no se mueran conmigo.

No quiero llantos

ni arrepentimientos

quiero olvido lento

muy lento

recuerdos pocos

pero muy hondos.

Quiero un sólo camino

el que anduve, el de antes

el de cada uno que me llevo.

No quiero un largo entierro

ni perdones que no sirven

ni reproches que no crezcan.

Un solo sentir quiero

que me sigan queriendo

como yo los quise

sin decírselos tanto

sin pedírselos nunca.

Este texto hoy se lo dedico a nuestro amigo Miguel González, que partió a ese viaje del nunca retorno.

Hernán León Velasco.

OFICIO POLÍTICO.- El diputado Hugo Pérez Moreno recibió en las oficinas del congreso del Estado al presidente Municipal de Santiago El Pinar, Andrés Rodríguez Gómez, quien le obsequió el traje típico de este lugar tan emblemático de nuestro estado, donde además acordaron apoyos y gestiones para el municipio que representa… El Secretario de Economia Ovidio Cortázar en representación del C. Gobernador, Manuel Velasco Coello, expreso el mejor de los éxitos a los directivos del Grupo BOXITO SA de CV, familia Rivero Fernández, por la apertura de la nueva sucursal de las Torres en la capital chiapaneca, por cierto, la más grande de las más de 50 sucursales que tiene el grupo… Académicos chiapanecos cuestionan el nombramiento de Manaco al frente del COCYTECH ya que el reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, menciona que la administración y la representación legal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas estará a cargo del Director General, quien tendrá las funciones contenidas en el Artículo 23 como Cédula Profesional de Doctor, Título de Doctor o Acta de examen de grado de doctorado; y, además declaración, bajo protesta de decir verdad, de no haber desempeñado cargo o empleo en la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal dentro de los 90 días anteriores a la fecha de su nombramiento, y a decir Manaco no tiene el título de ingeniero civil y apenas antier era Secretario de Pesca… El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, reprobó la detención del dirigente magisterial Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, acción que fuera ejecutada por la Delegación de la Procuraduría General de la República, ya que en Chiapas se realiza un esfuerzo muy importante para construir una relación de respeto y confianza entre el magisterio y las autoridades, por lo que este tipo de acciones no abonan a este objetivo… El gobernador Manuel Velasco Coello entregó siete unidades vehiculares a la Secretaría de Protección Civil, en las instalaciones de dicha Secretaría, los cuales servirán para la identificación y reducción de riesgos de desastres, capacitación y difusión entre los Comités de Prevención y Participación Ciudadana, atención de emergencias y entrega de ayuda humanitaria.. El Secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, en calidad de vicepresidente de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Chiapas (CITI), encabezó los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria de este 2017… El estado de Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en el programa Caravanas de la Salud, debido a que con las 106 unidades médicas móviles y una ambulancia aérea, la Secretaría de Salud del estado brinda atención en las comunidades más dispersas y de difícil acceso… El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Roberto Arturo Morales Ortega, dio la bienvenida a docentes de Tiempo Completo y de Asignatura de esta casa de estudios… Más de mil taxistas se sumaron a las acciones de prevención que impulsan la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ayuntamiento de Tapachula en cumplimiento a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género… Al inaugurar las actividades del I Simposio “Las Ciencias Sociales y Humanidades ante las problemáticas actuales: del discurso a la acción”, el encargado del Despacho de la Rectoría, Luis Alfredo Sierra Sánchez reconoció la importancia de las universidades “en la formación crítica y participativa del científico social para ser trascendental como agente de cambio”… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de la solicitud a la Secretaría de Educación para que se garantice el acceso gratuito de todo alumno a las escuelas, y se investigue y sancione a las instituciones educativas que cobren cuotas… A unos días de concluir el periodo vacacional de verano en todo el país, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó la exitosa coordinación que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello con el Gobierno de la República, los ayuntamientos y la sociedad civil, para mantener a Chiapas como un referente en materia de seguridad… El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tuxtla, que encabeza Martha Muñoz de Castellanos, dio inicio a la campaña de Registro Extemporáneo de Nacimiento para personas de la tercera edad, que se realiza de manera coordinada con el Registro Civil del Estado…. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Fiscalía General de Justicia del Estado inauguraron los cursos del “Programa Regional de Seguridad y Prevención”, a fin de disminuir más la incidencia delictiva en barrios, ejidos y colonias, y con esto, conservar el certificado de “Comunidad Segura” para la capital chiapaneca… El secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, inauguró la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes San Cristóbal 2017, en el Centro de Convenciones El Carmen… Para elevar la capacidad de abasto en las unidades médicas de los 10 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria VI de Palenque, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, hizo entrega de un cargamento de medicamentos correspondiente al programa Prospera, cuya inversión asciende a un millón 165 mil pesos… María Elena Orantes López, ya tiene fecha para su informe legislativo el cual será el próximo 27 de Agosto a las 10:45 am en el Polyforum Chiapas… El Diputado Hugo Pérez Moreno recibió a habitantes de las localidades de Campo Santiago, El Santuario, San Antonio Cipresal, Nuevo Paraíso, Jerusalén y El Vergel, pertenecientes al municipio de Teopisca acompañados del regidor Francisco Agustín Urbina Pérez, quienes solicitan mi intervención para respaldar con gestiones la ejecución de la obra denominada, “Reconstrucción del camino E. C. Escobillal – Jerusalén” y así beneficiar a la zona afectada… El diputado federal del 12 distrito de Chiapas, Samuel Alexis Chacón Morales, dio a conocer que sigue gestionando, ante las instancias correspondientes, un trato justo de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor de las familias chiapanecas… La Diputada María Elena Orantes, señaló que Chiapas requiere de la participación de todas las organizaciones y sectores de la sociedad para poder impulsar propuestas, programas y acciones que permitan resolver los problemas por los que la población pasa en su día a día, por lo que hace una invitación a esta y otras organizaciones a ocupar un papel trascendental en la construcción del Chiapas que se desea tener y a hacerlo desde un escenario propositivo, en coordinación con las autoridades y por supuesto aprovechando espacios como el que ella ocupa dentro del Congreso de la Unión para hacer eco de los temas que abanderen donde se beneficie a las y los Chiapanecos… En gira de trabajo por el municipio de Reforma, el gobernador Manuel Velasco Coello supervisó la construcción del Hospital Universal de 30 camas, que presenta cerca de un 90 por ciento de avance, por lo que acompañado del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera; el mandatario explicó que este nosocomio tendrá una cobertura regional de hasta 116 mil habitantes de la región Norte, que desde hace tiempo esperan este beneficio para no tener que trasladarse a otros municipios o al estado de Tabasco, en busca de atención médica… La Coordinación General de Política Fiscal, Tuxtla Gutiérrez, que dirige Silvia Arely Díaz Santiago, dio a conocer que las nuevas oficinas de esta Coordinación tienen nuevas instalaciones y ahora se ubica en el edificio Solórzano, ubicado en la 1ª norte oriente con número 353… Tuxtla Gutiérrez, misma que acaba de celebrar sus 125 años de ser la capital chiapaneca, ha sido seleccionada como una de las sedes del Festival Cervantino en México, bajo el lema “Más allá de Guanajuato”, dándole a conocer a Fernando Castellanos Cal y Mayor, que Tuxtla Gutiérrez, transmitirá a través de pantallas gigantes, una selección de lo que se presentará en este magno evento, que reúne lo mejor de las expresiones artísticas… En gira previa al 5º. Informe ciudadano, en el municipio de Palenque el Senador Luis Armando Melgar, sostuvo un encuentro con sectores productivos de la región, donde destacó la importancia del rescate ambiental, “proteger nuestros recursos naturales es cuidar nuestro futuro productivo”… En reunión de trabajo con el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Alfonso Javier Hernández Zarazúa, miembros del cabildo y representantes de los nueve barrios, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el respaldo del Gobernador Manuel Velasco Coello para que la Heroica Ciudad siga siendo orgullo de Chiapas y del país, así mismo señalo que el Gobierno del estado y de la República, están comprometidos con el beneficio del municipio y al mismo tiempo, reconoció las gestiones que realiza el presidente de Chiapa de Corzo para lograr mayores beneficios y así fortalecer sus tradiciones y valor histórico, por lo que aseguró que el Gobernador Velasco está comprometido y seguirá apoyando su desarrollo.

Finalmente: “Estamos avanzando con soluciones ciudadanas honestas, para acabar con años de injusticia, buscamos subsidios y tarifas justas de CFE, esto también abona a erradicar la pobreza” lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

