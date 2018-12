Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

¡Pero hay un Dios!

Este sábado 8 de diciembre, Chiapas y los chiapanecos todos (hablo de los jodidos claro), habrán de experimentar quiero suponer, el alivio más grande que ser humano podría experimentar ante tanta ignominia sufrida, cuando el esperado cambio ocurra al tomar protesta Rutilio Escandón Cadenas como gobernador constitucional para el periodo 2018-2024. En estos seis años de gobierno del nefasto Manuel Velasco Coello, en el que las y los chiapanecos hemos sido sometidos al mayor saqueo de su historia reciente, que ya es mucho decir. Seis largos años en los que desde el primer minuto de haber asumido el cargo, Velasco el imberbe pero no pentonto, se dedicó a construir sin rubor alguno, la más grande historia de despojo jamás contada contra de un pueblo bueno y trabajador como el chiapaneco, pero y duele reconocer, bastante agachón. Y así caminó Manuel sobre la miseria y desesperanza de todo un pueblo que parece haber sido maldecido por los dioses del olimpo.

Así, insisto, desde la toma misma de posesión hará exactamente seis años este próximo sábado, el que despertó y duele reconocerlo, grandes expectativas sobre todo entre los jóvenes al ser uno de ellos, más tardó el sol en ponerse que en descubrir sus primeros actos de traición al pueblo. Se dijo y se dijo bien, que quien llevaba las riendas del gobierno no era Manuel sino su señora madre doña Letizia así con zeta, porque más actuaba como personaje de una monarquía que de un gobierno republicano y esquilmado históricamente como el chiapaneco. Tarde se actuó en consecuencia para remediar el despropósito y removerla del “honorífico” cargo en el DIF; el daño… estaba hecho. Sin embargo Manolito, ni así tuvo llenadera. Así y teniendo como súbditos a la vez que cómplices a sus funcionarios, urdió como ya se ha revelado junto con el secretario de Hacienda del estado, la más grande maquinación para ir desviando de las jugosas partidas presupuestales que en promedio en su sexenio alcanzaron la nada despreciable suma de 80 mil millones de pesos anuales; es decir que en estos años de gobierno verde en la entidad, se habrían recibido la friolera de 480 mil millones de devaluados pesos, casi ¡medio billón de pesos! cantidad similar a los que dice el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es lo que se roban en el país producto de la corrupción. No quiere decir o significa que todo se lo clavaron ¡claro que no! pero un su 10, 15, 20 por ciento o un poquitín más, me cae que si se lo chingaron.

Y claro que no existen pruebas –aún- pero lo detectado por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus reportes, ya han evidenciado multimillonarios recursos sin justificación contable ni física. De igual manera y desde iniciada su gestión, Velasco ha sido requerido de pago por centenas de empresarios de todos los ramos a los cuáles, lejos de ofrecerles diálogo y un plan de solución a sus justas demandas, lo que les ofreció fueron órdenes de aprehensión y cárcel. No vayamos lejos, apenas días atrás un grupo de empresarios chiapanecos se hicieron oír ante medios nacionales para evidenciar la falta de pago que en total, por lo pronto, alcanzan los 4 mil millones de pesos. Empresarios que van desde el sector de alimentos por consumo de comidas y otros conceptos, hasta del ramo de la construcción y proveedores de insumos y equipos médicos y bueno ¡el colmo!, hasta de paquetes de pollos que Velasco entregó a mujeres marginadas en toda la entidad.

Pero bueno no nos regodeemos en nuestras miserias y desesperanzas, porque está visto no habrá poder terrenal para hacerle justicia a los chiapanecos. La protección que el presidente desde electo le ha ofertado sin prurito al gobernador rapaz, consta el imágenes y pronunciamientos que el propio Andrés Manuel insisto, desde su triunfo y declarado presidente electo, no ha tenido ningún empacho en demostrar a propios y extraños y de restregárselos en la cara a los chiapanecos, su afecto invariable al “Guuuuuuuuero” Velasco. Vendrá el presidente a la toma de Rutilio Escandón y junto a él, me queda claro, estará el gobernador saliente y sustituto de sí mismo y lo digo abiertamente porque como bien dice y dice bien el presidente López Obrador, mi pecho no es bodega, volverá a refrendarle su amistad. No es y quiero aclararlo y consta en mis programas de tv por Facebook y lo escrito en mi columna, contra la política de la Cuarta Transformación del presidente aunque sí, diferencias en alguna toma de decisiones que no se comparten. Pero para Chiapas y aquí la dejo, sí ha resultado un agravio descubrir que Manuel Velasco el gobernador peor evaluado del país, se vaya a salir finalmente con la suya. Manuel y con esto concluyo porque ya se va (o quizás no), se zurró en Chiapas y los chiapanecos tantas veces como pudo y quiso. Calculó bien su salida paso a paso y peso a peso. Ahora Rutilio Escandón, tendrá la nada noble y difícil tarea de limpiar el cochinero que le dejan. ¿Justicia? La verdad lo dudo. Por eso digo y con esto cierro qué ¡Hay un Dios! Me queda claro.

