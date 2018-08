Chismorreo Político / Armando Chacón

Diálogo con soluciones

Comenzamos….Sobre las diferencias que por razones de tenencia de la tierra existen entre la comunidad El Bosque y el Ejido Yashtinin, ambos en San Cristóbal de Las Casas, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, exhortó a las partes confrontadas a encontrar de manera pacífica la mejor solución a sus problemas, que permita una convivencia armónica entre los habitantes de estos pueblos hermanos. Mario Carlos Culebro informó que durante las primeras horas del pasado viernes fueron liberadas las 13 personas que estuvieron retenidas, quienes fueron valoradas en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal y posteriormente trasladadas hacia su comunidad, donde ya se encuentran en compañía de sus familias. Sin duda es un importante logro, donde prevaleció el diálogo para mantener la paz y la tranquilidad entre estas dos comunidades, lo que refrenda también la voluntad del Gobierno de Manuel Velasco Coello de mantener las puertas abiertas para escuchar a todos los chiapanecos, sin importar su origen, creencia o partido político, trabajando en un solo frente para encontrar las mejores soluciones a los problemas de Chiapas………Continuamos….Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo del estado de Chiapas tiene muy claro el tema de reforestación: sembrará —en un primer impacto—, 200 mil hectáreas con árboles maderables y frutales, entre otros cultivos de acuerdo con la situación en que se encuentre la tierra. Esta nueva realidad permitirá revalorar las condiciones de idoneidad en el campo, diversificando su cultivo, reduciendo las practicas extensivas de ganadería, dando paso al desarrollo con sustentabilidad como una realidad inmediata cercana a los hechos y distante al discurso, dando empleo además a más de 80 mil chiapanecos. Este nuevo escenario permitirá dar un valor agregado al campo, lejos de la siembra por necesidad y cerca de la producción exponencial que eventualmente llevará a Chiapas al lugar que nunca debió perder, como uno de los grandes graneros del país, construyendo a la soberanía alimentaria de la nación mediante proyectos sustentables, con sustentabilidad financiera y sobre todo con miras a la transición de Chiapas hacia una entidad productora, fructífera y diversa. Es grande el reto, pero evidentemente Rutilio Escandón tiene un buen pulso de las necesidades de Chiapas, esperemos a que esta política se haga realidad, por el bien de todos……..Seguimos….En el Poder Judicial el asunto del Bono de Productividad 2017-2018 que debieron haber entregado a las y los trabajadores de todos los niveles de esa institución desde el pasado mes de Julio se ha salido de control, las autoridades de la Casa de la Justicia no pudieron dar una respuesta contundente del porque no tienen el recurso, cuando estos dineros están considerados dentro del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia a aplicarse este año. Este problema ya rebasó a las autoridades de la Casa de la Justicia y ahora este asunto tendrá que resolverse en la Torre Chiapas. El Oficial Mayor del Poder Judicial, Eutiquio Velasco García (ex alcalde de La Trinitaria y ex Oficial Mayor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), convenció a los representantes de los trabajadores de solicitar una entrevista con el titular de la Secretaria de Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez López para comentarle esta situación. Queda claro que la intención de Velasco Gracia, es responsabilizar ante los trabajadores a la Secretaria de Hacienda del Estado de este asunto, cuando queda claro que el problema debe resolverse en el Poder Judicial. La falta de capacidad, responsabilidad y compromiso del Oficial Mayor ha provocado que el pago pendiente de ese Bono, se haya convertido en un problema que ya salió del edificio del Poder Judicial y ahora se ventile en la oficina del titular de Hacienda. Como una bola de nieve va creciendo la inconformidad de las mujeres y hombres que laboran en esa institución, mientras que las autoridades de la Casa de la Justicia en lugar de atenderlo lo están enviando a que lo resuelva el Secretario de Hacienda……Terminamos…..El próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a acabar con los privilegios que gozan los dirigentes sindicales de las empresas paraestatales PEMEX) y la CFE, esto forma parte del combate a la corrupción. El dirigente nacional del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar fue elegido en el 2005, de esa fecha a este año ha acumulado un gran poder económico y cuenta con varias residencias valuadas en más de 30 millones de pesos cada una, grandes empresas, todo producto de los sucios negocios que ha hecho al amparo de los gobiernos en turno. Carlos Romero Deschamps es el líder del Sindicato Petrolero, ocupa esa posición desde 1993 y su periodo terminará en el 2024. Romero Deschamps ha sido también tres veces Diputado Federal y en dos ocasiones Senador de la República, es considerado uno de los hombres más ricos de México. Cada uno de estos dirigentes tiene comisionados para su servicio decenas de personas, los cuales perciben un gran salario, prestaciones, compensaciones y viáticos. Pero la ciudadanía no solo desea que se les quiten los privilegios, sino investigarlos, confiscar sus bienes y meterlos a la cárcel….

