Chismorreo Político / Armando Chacón

No desperdiciar recursos

Comenzamos….Una herramienta básica de la actual administración estatal chiapaneca y sus municipios es la coordinación interinstitucional para evitar duplicar acciones y gasto. Al revisar cotidianamente los avances de los objetivos propuestos se analizan los contratiempos e inercias para buscarles la mejor solución mediante el diálogo, primero. Ante los retos que tiene Chiapas por alcanzar la media nacional de desarrollo, es menester no desperdiciar esfuerzo ni recursos, ha comentado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sus colaboradores. Esa misma sugerencia les ha hecho a los presidentes municipales para que al unir esfuerzos se puedan alcanzar mayores metas de desarrollo y sobre todo bienestar. El ahorro que se alcanza con la coordinación interinstitucional en estos primeros meses de la administración chiapaneca, ha permitido dar respuesta a problemas que se vienen arrastrando de sexenios pasados. Ante el ahorro presupuestal federal, se debe contribuir como se hace en Chiapas: más con menos. La contribución en los tres órdenes de gobierno en todo el territorio chiapaneco empieza a dar buenos resultados, sobre todo entre la gente con mayores necesidades, que es lo fundamental para esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Durante las reuniones de trabajo del mandatario estatal y su gabinete, él pondera que los avances deben ser evidentes para todos, sin olvidarse en darle prioridad a los que más lo requieren. Asimismo, se ha dejado en claro en que la transparencia en el gasto público es un asunto prioritario para poder gobernar de cara al pueblo. Con la coordinación interinstitucional en todos los ramos de la administración pública, Chiapas está dando pasos firmes en conseguir el objetivo de un mejor destino para todos. La colaboración entre la ciudadanía también trae grandes beneficios. Los resultados están a la vista…….Continuamos….El priismo a nivel nacional está atento a los procedimiento que realizara la Comisión Nacional de Procesos Internos, para relevar en la dirigencia nacional a Claudia Ruiz Massieu Salinas, las planillas encabezadas por la yucateca Ivonne Ortega Pacheco y el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, están recorriendo los estados del país, buscando el voto de los militantes priistas. El día de hoy jueves 11 de julio, esta prevista la llegada de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a tierras chiapanecas, buscando un voto de confianza del priismo chiapaneco, de todos los sectores, de las bases, de la organizaciones, se espera que los verdaderos militantes priistas, las bases, esos que viven en las colonias y comunidades. Alito espera en Chiapas recibir un respaldo de los tricolores en el evento que está programado para realizarse en el auditorio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el edificio de Santo Domingo a las 12 horas. Se espera que no vaya a ser una reunión muy al estilo Julián Nazar, donde lleguen puros perfumados, caciques, o aquellos que fueron alcaldes o diputados locales, federales, senadores gobernadores o funcionaros públicos nunca realizaron un trabajo digno que diera buenos resultados al pueblo, sino todo lo contrario, se aprovecharon, se sirvieron de los recursos públicos, sin vergüenza y sin ningún pudor. Alito Moreno que tiene carisma, capacidad y liderazgo para ser el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no se deje engañar por el oportunista de Nazar Morales, las bases son las que deben estar presentes escuchando las propuestas del candidato del partido tricolor. Se comenta que serán unas 20 mil gentes las que estén presentes en ese evento…….Terminamos…Antier se dio un hecho inédito en la capital chiapaneca. Angelica Martínez gerente de una tienda de autoservicios que se ubica en Boulevard Belisario Domínguez cerca de una empresa que vende carros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es acusada de ser cómplice de los delincuentes que operan en ese lugar. Mientras la gente compraba sus despensas, unos 50 vehículos que estaban en el estacionamiento de ese negocio, fueron vandalizados robando todo lo que había en su interior y en la cajuela. Lo peor de todo es que los ladrones desprogramaron los vehículos y los dueños no podían ni siquiera abrirlos. Al ver estos hechos se dirigieron a la gerencia para exigir a la gerente mostrara los videos ya que varias cámaras de vigilancia están ubicadas en ese lugar y Angelica Martínez se percata inmediatamente si algún individuo está robando mercancía o si existen hurtos en el estacionamiento. Casualmente en el momento que los clientes se percataron de que habían sido robados, hasta los franeleros habían desaparecido. La gerente de nombre Angélica Martínez se negó a mostrar las imágenes de los videos que tomaron las cámaras, por lo que los afectados suponen que existe complicidad entre la gerente y los malhechores, ya que deseaban ver quienes eran los rateros y demandarlos. El escándalo fue mayúsculo ya que Angélica Martínez cerro con llave su oficina y huía por los pasillos mientras los afectados la correteaban enojados por no querer prestarles atención. Apenas caía la noche cuando esto sucedió, los clientes asiduos a ese supermercado llegaron a comprar sus despensas sin pensar que serían víctimas de robos, además de desprogramar sus carros que no pudieron abrirlos con sus llaves correspondientes de control remoto. Todos marcaban en sus celulares al 911 pidiendo la presencia de la Policía. Mientras la gerente trataba de esconderse y los enojados afectados gritaban acusándola que era cómplice del multitudinario atraco. Este caso es muy parecido a lo que sucede en los robos de los clientes de las instituciones bancarias cuando retiran dinero en efectivo. Desde adentro de la institución bancaria avisan a los ladrones de como va vestido el cliente y cuanto dinero en efectivo ha retirado. Después llegan los ladrones en motonetas para arrebatarle el dinero y en muchos casos hasta quitarle la vida, pero no se investigan estos hechos. Los clientes que salieron afectados en su patrimonio al robarles sus pertenencias y desprogramar el sistema de sus carros, para evitar pudieran abrirlos y llevárselos a sus domicilios, están convencido que esta es una organizada banda de ladrones que operan en esos sitios, cuentan con la complicidad de los directivos………

