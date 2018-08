Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

A mis comentarios de la columna de ayer en que hice alusión a JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO y la “imposición” –porque eso fue de parte del Congreso del Estado a una orden del GÜERO VELASCO—de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, el ex gobernador de Chiapas hace valer su “derecho de réplica” que en esta columna y mi convicción “es política editorial”.

En el tono que parezca o que se tome por quienes lean lo que a continuación me señala, pongo a disposición de mis lectores o quienes crónicamente me siguen, la siguiente respuesta del ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO.

“Amigo Ruperto:

Miguel Álvarez del Toro es un ejemplo y símbolo en la lucha por la conservación del medio ambiente. Nadie discute que es correcto que el Congreso haya establecido una medalla con su nombre para reconocer a quienes realizan grandes aportaciones en favor de la naturaleza.

Si lees su biografía vas a descubrir que en muchos de sus proyectos y logros yo compartí, auspicie o apoye sus quehaceres y así lo destaca el mismo. No soy ajeno ni a él, ni a sus realizaciones.

De mi quehacer ambiental. Brevemente. En mi gobierno logré que se cancelaran todas las concesiones de explotación de maderas que otorgaba el gobierno federal y no se volvió a dar ni una más. Cerré los 47 aserraderos, convencido de que debe de cortar el árbol quien lo haya plantado y por eso apoyamos innumerables proyectos de plantaciones forestales.

Establecimos y apoyamos la labranza cero, acabamos con los incendios forestales obligando a los ganaderos a poner guarda rayas antes de sus quemas y sancionamos con firmeza las omisiones. Declaré las primeras áreas estatales protegidas y promoví el establecimiento de las nacionales.

Inicié leyes de la materia y me empeñé en su vigencia y fuimos hasta la declaración de la moto sierra como arma prohibida y más cosas que te aburriría leer. Y desde que salí ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿En qué forma me han rebasado que se hace evidente que no merezco ese reconocimiento? ¿Por qué te parece tan pequeño mi quehacer gubernamental?

Ya a título personal, como ciudadanos, al margen del poder, mi hija Josefa y yo hemos aportado a Chiapas y a México el más destacado centro de conservación de la vida silvestre, en Aluxes de Palenque. Con los polluelos que nos dio Xcaret logramos re introducir la guacamaya roja extinta en los 70 años anteriores. Ese es un hecho sin precedente. Esas y más han sido acciones nuestras, acciones de particulares y no de gobiernos. ¿Es condenable? ¿Inhabilita para recibir reconocimientos?

Josefa y yo hemos enfrentado retos, dificultades, adversidades y carencias para dejar en Aluxes un legado para Chiapas y los chiapanecos. ¿Conoces más casos de este tipo? ¿Me ayudas a recordar cuales y hechos por quienes? ¿O será Aluxes un caso sin precedente en el que sus autores deben de merecer respeto, sino reconocimiento?

Te molestó que yo le hiciera una broma a Josefa, que provocó risas y sonrisas de los asistentes, en cuanto a no prestarle mi medalla. Mira, detrás de cada solemne hay un pendejo y yo creo en el amor y la alegría de la vida, como lo cree y siente Josefa y por eso nos tratamos así. Si me das un whatsapp te mando el video y así juzgas con más información.

Con estos antecedentes, ¿crees que merezco la medalla o no? ¿A quién le correspondía y a quien se la quité? Dime para que públicamente le ofrezca mis disculpas.

Pero aún más, crees que debí de tener la insolencia de rechazarle al Congreso esa distinción? Por favor, soy un ciudadano que tiene derechos y obligaciones y por haber sido gobernador no pierdo mi calidad de ciudadano.

Que hubieron protestas, si, ¿cuántas y de quiénes? de jóvenes que no había nacido cuando yo fui gobernador y por ello y por separado les doy información, que no es justificación. Otras son las movilizaciones a cargo de quien a fuerza quiere ser mi enemigo político, pero el tango y los pleitos se bailan entre dos y yo no bailo con él, porque no aprendí el juego de las pequeñeces y mezquindades.

Te saludo. Patrocinio

Señor PATROCINIO, en mi columna ÍNDICE… claramente digo que yo no juzgo ni me involucro en las denostaciones a su persona; por el contrario, muchas veces he dicho que los gobiernos que le sucedieron, inclusive otros anteriores “han sido tan malos y corruptos, que el suyo se considera el mejor de los últimos tiempos”. Esa expresión me ha causado muchas críticas e inclusive en la última alguien me dijo sarcásticamente: “mátale un pollo”.

En referencia a que si merece la medalla o no, eso no me incumbe a mí decirlo y quienes lo dicen, “sus rezones tendrán”. No, confundir los conceptos, porque nunca dije en mi columna “que me parece pequeño su quehacer gubernamental” y con respecto a la broma de que “la medalla no la va a compartir con su hija JOSEFA porque es solo suya”, solamente hacía una referencia periodística de lo que dijo en el acto de “imposición” de la presea, además de que de bromas y relajo yo conozco bastante.

Con el respeto que siempre le he tratado y en reconocimiento a su capacidad política y administrativa, sobre todo a su gobierno, a pesar de que se le achaca el asesinato de mi compadre ROBERTO ANTONIO MANCILLA HERRERA y la persecución de mi amigo el poeta, médico y político, ENOC CANCINO CASAHONDA, yo no estoy en disposición de juzgarlo, pues los que tendrían que hacerlo o debieron hacer a su tiempo, se quedaron callados y hoy todo sería a “toro pasado”.

Lo dejo enteramente con sus reflexiones y mis respetos de siempre…

TRAS EL DINERO DE LOS CORRUPTOS…

Mucha boca y poco argumento. Eso veo de entrada en ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando compromete más allá de lo posible el presupuesto del Gobierno Federal que es apenas un poco más de 5 Billones de pesos del ejercicio fiscal anual, mientras la administración de ENRIQUE PEÑA NIETO le deja una deuda “impagable” de casi 10.5 Billones de pesos.

El desorden administrativo que deja PEÑA NIETO es parte de la ruina en la que está el país, donde impera la corrupción, la inseguridad, el gasto superfluo, la rapiña y el fraude; la venta de las paraestatales económicamente estratégicas como PEMEX y Comisión Federal de Electricidad.

Pero a pesar de esa percepción que tengo de que “AMLO no va a poder con todo lo que promete” y menos como le están dejando el país y las arcas públicas con unas reformas estructurales que se hicieron para vender lo que quedaba de México, hay rendijas por las que se puede lograr el financiamiento extraordinario como son las requisas de sindicatos y dirigentes corruptos que han acabado con las empresas en acciones similares a la delincuencia organizada institucional.

Me refiero en primer lugar a, CARLOS ROMERO DECHAMPS, quien ha sido el primero en depredar la institución petrolera mexicana por excelencia con actos de corrupción y trampas que el sistema le ha permitido por un interés mezquino de mantenerse en el poder. Es el caso de EMILIO LOZOYA AUSTIN, quien probadamente está inmerso en un mega-fraude a PEMEX y confabulación con las empresas ODEBRECHT (brasileña); la constructora OHL (española) y OCEANOGRAFÍA, además de la inyección de dinero ilegal a la campaña de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Todo ese dinero puede venir a salvar a los mexicanos; poner un precedente contra los mafiosos institucionales y recabar dinero que políticos y gobernantes se han adjudicado de manera perversa e ilegal, en un campo abierto de corrupción que el mismo sistema y el presidente PEÑA NIETO ha prohijado y permitido.

En CFE, es el mismo cuento de corrupción y la prueba la marcó el que fuera director general ENRIQUE OCHOA REZA, quien en abuso de autoridad y extralimitándose en sus facultades administrativas, se adjudicó una indemnización de casi 1 Millón 300 mil pesos por solo dos años de antigüedad en la empresa. Por ahí hay que ver la fuga de recursos.

El próximo gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tendrá que investigar el caso de la “Estafa Maestra” en la que están coludidas las secretarías de SEDESOL y SEDATU (en ambas ROSARIO ROBLES BERLANGA) con ocho o diez universidades de diversos Estados de la República.

Otro asunto será el del dinero de la delincuencia organizada, sus propiedades y recursos que la PGR tenga asegurados, así como ir por las riquezas de los grupos delincuenciales y los cárteles de la droga. Para eso, supongo se tendrá que legislar para poder disponer de esos aseguramientos que representan cientos y miles de millones de pesos.

Creo que con estos asuntos que atienda el nuevo gobierno, se podrá resolver –en parte– el déficit de dinero más los 500 mil millones de pesos que dice AMLO va a ahorrar a través del combate a la corrupción que algunos dicen que le cuesta a México entre 7 mil 217 millones de pesos (0.4% del PIB) y otros 900 mil millones de pesos (2% del PIB) o más bien “20% del presupuesto nacional”, como lo señala el Presidente Electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

