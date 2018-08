Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

DEMORAS DEL S”ARAGUATO” TOTO DE LOS SANTOS IMPIDEN LA ENTREGA DE APOYOS A LOS DE LA TERCERA EDAD

Que tristeza da ver como al final del sexenio perniciosos, desestabilizadores tratan de buscar con presionar al gobierno para poder obtener prebendas, la toma del edifico de ciencias agrícolas sigue siendo manipulada por dos que tres peludos que son manejados como títeres por el Saraguato ex líder sindical de trabajadores de la UNACH, le pese a sus rumoreas como el indagan del COBACH que ha sido acusado varis veces de acosar alumnas y que le han perdonado la vida porque luego como vil mucho chamula se entrega arrodillado a los que le han llamado a juicio como sucedió con el caso del ex director que en paz descanse Miguel Ángel Pineda que lo tuvo hincado en la dirección del plantel 08 como pidiendo Posadas hincado el indígena del COBACHA, juraba y perjuraba ante el ex tinto director Pineda Ordóñez que jamás volvería acosar a una alumna y aunque siempre estuviera su MERCED es un vil llorón que tira la piedra y esconde la mano, ese que pedía POSADAS hincado ante los directivos también déjame decirte amigo lector que traiciona a quien le mato el hambre junto a su familia, quien le dio la oportunidad de ingresar al COBACH y hasta apoyo a su mujer para que dieran clases, pero el indígena seguía pidiendo POSADAS acosando alumnas, hoy reaparece en la escena defiendo al saraguato ex líder sindical Ariosto de los Santos, y si dar la cara estila veneno cual vil carroña hambrienta, lo más absurdo es que el Baúl que está escondido en las POSADAS, sin misericordia hoy (ayer) dicen bloqueo la entrada de la unidad administrativa interrumpiendo la entrega de los poyos del programa amanecer para los ancianitos, junto con un tal Sebastián Gómez, dicen que este último ya sembró el pánico en la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios en Playas de Catazajá donde corrió al mentor Roberto Sosa hoy Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, y sin embargo a esos don sinvergüenzas dizque maestros la autoridad no les hace nada, ese mismo Sebastián fue enviado para desestabilizar a la Escuela de Sociales en San Cristóbal de las Casas, y reaoerec haciendo de las suyas en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Lo que no tiene madre es que esos dos holgazanes hoy (ayer) hayan bloqueado el acceso a nuestros viejitos en la Unidad Administrativa de Tapachula para el cobro de sus apoyo que les dan con el programa amanecer, aquí es necesario que la autoridades tomen cartas en el asunto porque s e dice que hasta el Doctor Nemesio Ponce podría estar generando todo ese alboroto contar de que su Saraguato Ariosto de los Santos sea tomado en eterna para ocupar la rectoría y así también él pueda llegar a ser parte del gabinete de Rutilio Escandón Cadena, señor gobernador creo que es necesario centra un precedente y actuar conforme a derecho, porque ya basta que cualquier pelafustán este burlándose o pisoteando la ley, hay que aplicar el estadio de derecho caiga quien caiga… hay les hablaremos más de ese Baúl sin fondo descerebrado que pide Posadas a su Merced… sin comentarios

VAMOS CON TODO CONTRA LA DELINCUENCIA: VILA

El fiscal de distrito zona costa fronteriza Alejandro Vila pondero el apoyo que la sociedad le ha confiado para ejercer de manera enérgica su trabajo, en una entrevista exclusiva el funcionario de la fiscalía general señaló que gracias a que el gobernador del estado Manuel Velasco Coello ha dado prioridad a la seguridad e sus políticas públicas y la capacidad del fiscal general Raciel López Salazar, se ha logrado abatir la delincuencia, No vamos a bajar la guardia, esa la indicado del gobernador y nuestro fiscal y en eso estamos por eso te comento amigo Cabrera que desde ya se va implementar un operativo en el centro de la cuidad. Así mismo el fiscal fronterizo agrego que se implementar estrategias conjuntas con el fiscal de migrantes y las policías estatales en conjunto con la SEDENA y la marina y autoridades Migratorias, estos operativos los haremos constantemente y aparte implementaremos los operativos anti bandas las cuales estarán operando no solo en la zona centro de Tapachula , sino también estarán en los al redores, enfatizo al mismo tiempo de enunciar que la seguridad es responsabilidad de todos, gobierno autoridades y sociedad y por eso invitamos a la sociedad a que no permanezca calado y que haga sus denuncias ya que el fiscal general no le tiemblan las corvas ni las manos para actuar, bueno pues ahora es necesario que la sociedad también participe…ver para comentar

TORITO INAUGURA MODULO EN TAPACHULA…

Al inaugurar el “Módulo de Atención Inmediata para Mujeres en Situación de Riesgo”. El presidente, Neftalí Del Toro Guzmán en compañía de la Coordinadora General de la Alerta de Género en Chiapas, María de Jesús Cisneros Novillo, señalo que el objetivo de ese nuevo módulo consiste en brindar asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social de forma presencial a mujeres que viven violencia en cualquiera de sus tipos, proporcionando información acorde a la problemática enfrentada que les permita la toma de decisiones ante situaciones críticas, vulnerables e incluso de alto riesgo. Así mimo el edil costeño agrego que la función principal de ese modelo es el de contribuir y brindar atención de calidad y calidez en áreas de Trabajo Social, Área Legal y Área Psicológica que prestan servicios a casos de violencia de género y se diseña a partir de las siguientes características: a)Dinámico, b) Integral y c) de Especialización. Mas adelante pondero que la seguridad de las mujeres ha sido una de las prioridades de esta administración “Uno de los mejores proyectos que se emprendió es la Unidad de Protección de la Mujer; ahora en este nuevo espacio se juntaron diferentes secretarías y direcciones como la Policía Escolar, DIF, Salud, Policía Rosa, Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres”. El líder de los tapachultecos de igual forma subrayo que esa acción puede atender a todas las mujeres, e invitó a quienes acudieron a la inauguración de este módulo a que lo promuevan y difundan, está ubicado en la avenida Central Norte entre 19ª y 21ª oriente…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Allá en Tapachula un pelafustán que más que un maestro frente a las aulas es un acosador de alumnas debería ser investigado por las autoridades no solo de la SEP sino de la fiscalía toda vez que hoy en día se encuentra liderando un movimiento desestabilizar e ciencias agrícolas de Huehuetán, según denuncias que hemos recibió, sin conceder nada es un chamula de apellido Posada que ha sido señalado por acosador de alumnas, pese a que ese enfermo salvaje ha sido acusado ante directivos no le han podido aplicar la ley, cierto o falso debería ser investigado porque ahora hasta se ha vuelto un desestabilizador en Ciencias agrícolas, obvio manejado por el ex líder sindical que este a su vez es manipulado por Nemio Ponce, y las autoridades bien gracias, si Patrocinio fuera gobernador esos sinvergüenzas pelafustanes ya estarían tras las rejas…ver para comentar…El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el nuevo Hospital Básico Comunitario de 12 camas, en Oxchuc Como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria que se impulsa en las diferentes regiones indígenas, En compañía de la encargada del despacho de la Secretaría de Salud, Leticia Guadalupe Montoya Liévano y del presidente municipal, Oscar Gómez López, el mandatario subrayó que esta nueva unidad médica hospitalaria con capacidad resolutiva para la población urbana, rural, dispersa o de difícil acceso, favorecerá a la prevención de enfermedades y cuidado de la salud de más de 46 mil habitantes…sin comentarios…ver para comentar… Rodolfo Calvo Fonseca rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), convocó a los unicachenses a redoblar esfuerzos para “para llevar a la Única a su mejor nivel histórico, con más calidad y compromiso educativo”. de gira por las 12 Subsedes Regionales, presidió las ceremonias de bienvenida al ciclo académico agosto-diciembre 2018, en los municipios de Huixtla y Motozintla, en donde la UNICACH tiene presencia a través de su oferta regionalizada…ver para comentar…el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que el agro chiapaneco será una prioridad en la agenda de su gobierno, porque el impulso decidido al campo permitirá generar condiciones de desarrollo indispensables para lograr el cambio que Chiapas necesita, al mismo tiempo señaló que durante su administración se trabajará para rescatar al campo del abandono en que se encuentra, lo que se logrará de la mano de las mujeres y los hombres que tienen su principal sustento en las distintas actividades agropecuarias… sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS

