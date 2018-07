De Delincuente A Diputado.

Circula en redes sociales la historia de un hombre que ha logrado hacer lo imposible, no me refiero a Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente electo, ni a ningún chiapaneco que pueda yo balconear, si no a Pedro César Carrizalez Becerra mejor conocido en el bajo mundo como “El Mijis” quien en la pasada jornada electoral gano una curul en la LXII legislatura en el bello estado de San Luis Potosí, representando al Movimiento de regeneración Nacional.

“Se hizo viral esta noticia, al parecer cuando el nuevo diputado electo no cumple con las expectativas preestablecidas de virtud para ser un representante popular”

Lo que llama la atención de este singular personaje que puede pasar desapercibido por su nombre, es que su aspecto no es como el de los demás, estamos acostumbrados a elegir a nuestros representantes quienes llegan al congreso con saco y corbata, aunque luego se hacen delincuentes de cuello blanco, pero en esta ocasión será al revés. Su forma de vestir es peculiar, sus tatuajes delatan su forma de vivir, después de ese entorno tan adverso que ha sido su vida, ahora espera poder ayudar desde otra instancia, ya que en su haber está el tener antecedentes penales por robo, allanamiento de morada, daños y estuvo preso dos meses por herir a balazos a cuatro personas, sin embargo, este polémico personaje asegura que se ha reformado y decidió participar en treguas de paz entre pandillas que han sido rivales desde años, lo que le hizo merecedor de la confianza de sus paisanos.

Para él la experiencia es relativamente nueva ya que anteriormente por más de 15 años se desempeñaba dirigiendo a un “Movimiento Popular Juvenil” que encausa a jóvenes en situación de calle, reivindica sus derechos y lucha contra la discriminación.

Pero quien, como él quien ha estado en el fondo y ha rectificado el camino, para luchar por quienes confiaron en el y le dieron su voto, este personaje proviene de los barrios mas humildes, conoce sus necesidades, es como ellos, entiende sus preocupaciones y sabe que su voz llevada a la representación estatal será escuchada ahora que entre en funciones.

Con solo la preparatoria terminada, no le importa y aunque para ser diputado no exige una escolaridad, cumplió certeramente los requisitos para solicitar el cargo y ya que el pueblo le dio su confianza no teme a enfrentarse a lo que venga y agradece sin duda a quienes le dieron la mano y lo apoyaron en la campaña a fin de que saliera ganador en la contienda.

Este dechado de virtudes, reivindicado por completo por el Morenísimo de López Obrador, como algunos aquí en Chiapas, representará a los Potosinos y demostrará que más allá de su apariencia y antecedentes será un buen representante de los potosinos que no solo lo postularon por el del 8° distrito, si no que lo llevaron al triunfo con grandes expectativas a cumplirle a las colonias más difíciles en la cabecera en la capital del estado, con alta concentración de comercio y estratos sociales medios y bajos además que entre sus principales propuestas que lleva a cuestas es la legalización de la marihuana en San Luis Potosí.

A través de su red social el “Mijis_locote” agradeció de esta manera: “Gracias a toda la Pinche Pachequiza que me apoyo en especial al guason y al pinche melenas locote y a su hija la Karen Jacqueline” causando furor entre los cibernautas, quienes se desbordaron con comentarios a favor y en otro post agregó: “Quiero que se nos den la oportunidad, tengo mucho trabajo hecho. Sé que me falta mucho porque muchos me dicen que solo tengo hasta la preparatoria, pero de qué les sirve tanto estudio si saben brincarse las leyes. Voy a callar bocas con trabajo”.

Finalmente: “Hoy se necesita replantear un trato justo para que a Chiapas le vaya bien, con este impulso por parte del Presidente electo y CFE, arrancamos con el pie derecho a un rumbo productivo “lo dijo el Senador Luis Armando melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx